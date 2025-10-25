ETV Bharat / sports

भारत का शॉट पुट में स्वर्ण: समरदीप गिल ने रचा नया मीट रिकॉर्ड, देश का बढ़ाया मान

SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले समरदीप गिल ने कहा कि स्वर्ण पदक जीतना उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है.

SAAF Senior Athletics Championships
गोल्ड मेडल के साथ समरदीप गिल(बीच में) (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 9:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के एथलीट्स शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता के शॉट पुट (गोला फेंक) स्पर्धा में भारत के समरदीप गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया मीट रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया.

इस स्पर्धा में भारत के समरदीप गिल ने 19.02 मीटर का बेहतरीन थ्रो करते हुए पहला स्थान हासिल किया. उनके लगातार सटीक थ्रो ने शुरुआत से ही सभी प्रतिद्वंद्वियों पर दबाव बना दिया. समरदीप के बाद भारत के ही रवि कुमार ने 16.26 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि श्रीलंका के सुसेन्थिकुमार मिट को ब्रॉन्ज पदक से संतोष करना पड़ा.

समरदीप गिल से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि समरदीप गिल न सिर्फ भारत के लिए गोल्ड लेकर आए, बल्कि इस आयोजन के ध्वजवाहक (फ्लैग बेयरर) भी हैं. भारतीय टीम के लीडर के रूप में उन्होंने पूरे दल का मनोबल बढ़ाया और अपने प्रदर्शन से एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की.

गोल्ड जीतने के बाद ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में समरदीप गिल ने कहा, "भारत के लिए गोल्ड जीतना मेरे जीवन का सबसे गर्व का पल है. जब मैदान में भारत का राष्ट्रीय गान बजता है, तो दिल और दिमाग में जो तरंग उठती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. यह एहसास हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा बन जाता है.”

उन्होंने आगे कहा कि यह जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश की है. उन्होंने अपने कोच, सपोर्ट स्टाफ और साथी खिलाड़ियों का आभार जताया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया. समरदीप ने कहा कि रांची का ट्रैक और आयोजन व्यवस्था शानदार रही. झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन और आयोजन समिति ने खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन माहौल दिया. यहां का दर्शक समर्थन और माहौल हर एथलीट को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है.

समरदीप की इस जीत से भारत ने न सिर्फ पदक तालिका में अपनी बढ़त मजबूत की है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एथलेटिक्स में भारत की नई पीढ़ी अब एशिया के शीर्ष स्तर पर मजबूती से खड़ी है. इस गोल्ड मेडल के साथ समरदीप गिल का नाम साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में दर्ज हो गया है. उनकी यह सफलता आने वाले भारतीय एथलीट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जिन्होंने यह दिखाया कि समर्पण और जुनून से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का दम, 5000 मीटर रेस में प्रिंस और संजना ने जीता गोल्ड

साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का धमाकेदार आगाज, पहले दिन अपने नाम किया 5 गोल्ड मेडल

साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का भव्य आगाज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन

TAGGED:

SHOT PUT ATHLETE SAMARDEEP GILL
SAMARDEEP GILL
SAAF CHAMPIONSHIPS RANCHI
SAAF एथलेटिक्स चैंपियनशिप
SAAF SENIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.