भारत का शॉट पुट में स्वर्ण: समरदीप गिल ने रचा नया मीट रिकॉर्ड, देश का बढ़ाया मान
SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले समरदीप गिल ने कहा कि स्वर्ण पदक जीतना उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है.
Published : October 25, 2025 at 9:43 AM IST
रांची: साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के एथलीट्स शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता के शॉट पुट (गोला फेंक) स्पर्धा में भारत के समरदीप गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया मीट रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया.
इस स्पर्धा में भारत के समरदीप गिल ने 19.02 मीटर का बेहतरीन थ्रो करते हुए पहला स्थान हासिल किया. उनके लगातार सटीक थ्रो ने शुरुआत से ही सभी प्रतिद्वंद्वियों पर दबाव बना दिया. समरदीप के बाद भारत के ही रवि कुमार ने 16.26 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि श्रीलंका के सुसेन्थिकुमार मिट को ब्रॉन्ज पदक से संतोष करना पड़ा.
यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि समरदीप गिल न सिर्फ भारत के लिए गोल्ड लेकर आए, बल्कि इस आयोजन के ध्वजवाहक (फ्लैग बेयरर) भी हैं. भारतीय टीम के लीडर के रूप में उन्होंने पूरे दल का मनोबल बढ़ाया और अपने प्रदर्शन से एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की.
गोल्ड जीतने के बाद ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में समरदीप गिल ने कहा, "भारत के लिए गोल्ड जीतना मेरे जीवन का सबसे गर्व का पल है. जब मैदान में भारत का राष्ट्रीय गान बजता है, तो दिल और दिमाग में जो तरंग उठती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. यह एहसास हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा बन जाता है.”
उन्होंने आगे कहा कि यह जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश की है. उन्होंने अपने कोच, सपोर्ट स्टाफ और साथी खिलाड़ियों का आभार जताया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया. समरदीप ने कहा कि रांची का ट्रैक और आयोजन व्यवस्था शानदार रही. झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन और आयोजन समिति ने खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन माहौल दिया. यहां का दर्शक समर्थन और माहौल हर एथलीट को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है.
समरदीप की इस जीत से भारत ने न सिर्फ पदक तालिका में अपनी बढ़त मजबूत की है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एथलेटिक्स में भारत की नई पीढ़ी अब एशिया के शीर्ष स्तर पर मजबूती से खड़ी है. इस गोल्ड मेडल के साथ समरदीप गिल का नाम साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में दर्ज हो गया है. उनकी यह सफलता आने वाले भारतीय एथलीट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जिन्होंने यह दिखाया कि समर्पण और जुनून से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.
