ETV Bharat / sports

भारत का शॉट पुट में स्वर्ण: समरदीप गिल ने रचा नया मीट रिकॉर्ड, देश का बढ़ाया मान

रांची: साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के एथलीट्स शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता के शॉट पुट (गोला फेंक) स्पर्धा में भारत के समरदीप गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया मीट रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया.

इस स्पर्धा में भारत के समरदीप गिल ने 19.02 मीटर का बेहतरीन थ्रो करते हुए पहला स्थान हासिल किया. उनके लगातार सटीक थ्रो ने शुरुआत से ही सभी प्रतिद्वंद्वियों पर दबाव बना दिया. समरदीप के बाद भारत के ही रवि कुमार ने 16.26 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि श्रीलंका के सुसेन्थिकुमार मिट को ब्रॉन्ज पदक से संतोष करना पड़ा.

समरदीप गिल से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि समरदीप गिल न सिर्फ भारत के लिए गोल्ड लेकर आए, बल्कि इस आयोजन के ध्वजवाहक (फ्लैग बेयरर) भी हैं. भारतीय टीम के लीडर के रूप में उन्होंने पूरे दल का मनोबल बढ़ाया और अपने प्रदर्शन से एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की.

गोल्ड जीतने के बाद ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में समरदीप गिल ने कहा, "भारत के लिए गोल्ड जीतना मेरे जीवन का सबसे गर्व का पल है. जब मैदान में भारत का राष्ट्रीय गान बजता है, तो दिल और दिमाग में जो तरंग उठती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. यह एहसास हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा बन जाता है.”