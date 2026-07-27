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'सलमान खान से मिली प्रेरणा' कॉमनवेल्थ विजेता ने सुनाई अविनाश कुमार से झंडू कुमार बनने की कहानी

अविनाश से नाम बदलकर झंडू कुमार क्यों रखा? कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट ने बताया किस एक्टर से प्रेरणा लेकर पावरलिफ्टिंग की शुरुआत की. पढ़ें

Jhandu Kumar Incredible Journey
अविनाश कुमार से झंडू कुमार बनने की कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 5:22 PM IST

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नालंदा: बिहार के गया जिले के झंडू कुमार ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का तिरंगा गर्व से लहरा दिया है. उन्होंने पुरुष वर्ग में हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग के 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की. देश लौटने पर 28 वर्षीय झंडू कुमार ने अपने संघर्ष से सफलता तक की कहानी बताई.

'मेरा नाम तो अविनाश था': आपका नाम झंडू कुमार कैसे पड़ा. इस सवाल पर झंडू कुमार ने बताया कि, पहले मेरा नाम अविनाश कुमार था. जब मैं चार-पांच साल का था, तब मुझे पोलियो हो गया. माता-पिता इलाज करवाने ले गए, उन्होंने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा-पूंजी लगा दी. इस पर आसपास के लोग मेरे माता पिता से बोलते थे कि, इसके इलाज में सारा पैसा बर्बाद कर दिया, अब ये क्या करेगा?.

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झंडू कुमार (ETV Bharat)

'तब मैंने सोचा अपना नाम बदल दूं': उन्होंने आगे कहा कि, मुझे कहते थे कि तुमने अपने मां बाप को झंड (झंडू) कर दिया. तब मैंने सोचा कि मेरा नाम झंडू कुमार ही रहना चाहिए. तभी से मेरा नाम झंडू कुमार पड़ गया. हालांकि मैंने सोचा था कि मैं अपना नाम बदल लूंगा. मैं इसके लिए अपने शहर के ब्लॉक में कागजात बनाने गया.

'मेरा नाम सुनकर लोग हंसने लगे': कर्मचारियों ने मुझे अंदर बुलाया. जब मैं अंदर गया तो मुझसे दो बार पूछा गया कि आपका क्या नाम है?. मैंने कहा कि मेरा नाम झंडू कुमार है. जब मैंने अपना नाम बताया तो वहां मौजूद सारे कर्मचारी हंसने लगे. लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा. तब मैंने सोचा कि मेरे नाम में कुछ तो बात है कि लोग सुनते ही हंसने लगते है. इसलिए उस दिन से मेरा नाम झंडू कुमार रह गया, मैंने अपना नाम नहीं बदला.

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देश लौटने पर झंडू कुमार का स्वागत (ETV Bharat)

संघर्ष से सफलता तक की कहानी? : खुद के संघर्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया है. इस जगह पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है. एक वक्त आया जब मैंने सब्जी बेचा, टोटो चलाया तब जाकर आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं.

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झंडू कुमार की आलू की दुकान (ETV Bharat)

घर की आर्थिक हालत पर झंडू कुमार ने बताया कि, घर की हालत ठीक नहीं थी, रोज 2 से 4 सौ रुपये की कमाई और पूरे परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे में जिम में जाना और डायट मेंटेन करना और भी कठिन था. पास में पैसे तक नहीं थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें.

'खुद का जिम बनाया, माता पिता ने मदद की' : उन्होंने कहा कि, इसके बाद खुद का जिम बनाया. जिसमें माता-पिता ने मदद की, भाई और दोस्तों ने भी हाथ बढ़ाया. तब जाकर यहां तक पहुंचे. कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं था, यह सबसे बड़ी मुश्किल थी. ऐसे में आगे बढ़ना था तो मेहनत करनी पड़ी.

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झंडू कुमार का जिम (ETV Bharat)

'सलमान खान से प्रेरित हूं': मैंने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से प्रेरणा लेकर जिम की शुरुआत की थी. उनकी एक फिल्म देखी थी, जिसमें उनकी बॉडी देखी थी. उस दौरान हमारे गांव में जिम नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद जिम खुला. वहां में लड़कों को जिम में जाते देखता था, तब मेरा भी वहां जाने का मन करता था. मुझे शर्म आता था कि मैं दिव्यांग हूं तो वहां मैं कैसे जाऊंगा.

साल 2018 से खेलना शुरू किया: उन्होंने आगे बताया कि, मैंने हार नहीं मानी. एक दिन अपने दोस्त के सहारे मैं जिम के अंदर गया. ट्रेनर ने मुझे देखकर पूछा कि जिम करना चाहते है, तब मैंने हां कहा. उस दिन से मैंने अपना बॉडी बनाना शुरू किया. फिर 2018 में मुझे पता चला कि कोई पैरा का गेम होता है. फिर खेलना शुरू किया. शॉर्टपुट से शुरुआत की. उसके बाद पावरलिफ्टिंग में आया.

झंडू कुमार के पिता रामानंद पासवान बताते हैं कि ''4 साल की उम्र में झंडू को पोलियों ने जकड़ लिया. यहां नहीं ठीक हुआ तो लखनऊ ले गये, फिर कोलकाता गए थे. लेकिन उसका सही से इलाज नहीं हो पाया.''

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झंडू कुमार के मां और पिता (ETV Bharat) (ETV Bharat)

''पहले मेरा बेटा आलू बेचता था, फिर उसे टोटो रिक्शा खरीद कर दिया, कुछ साल चलाने के बाद उसे भी बेच दिया, फिर बिस्कुट बेटा.'' - रामानंद पासवान, झंडू कुमार के पिता

कॉमनवेल्थ गेम्स, उठाया 190 KG भार: 28 वर्षीय झंडू कुमार ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट (190 किलोग्राम) में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया और 130.9 अंक हासिए किए. पहली बार उन्होंने 181 किलोग्राम और दूसरी बार 190 किलोग्राम वजन उठाया. लेकिन तीसरी बार 196 किलोग्राम वजन उठाने में वे चूक गए और तीसरे स्थान पर रहकर ब्रॉन्ज मेडल जीता.

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