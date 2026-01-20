साइना नेहवाल ने की रिटायरमेंट की पुष्टि, पिछले दो साल से थीं कोर्ट से दूर
Saina Nehwal retirement: साइना नेहवाल ने आखिरी कॉम्पिटिटिव मैच 2023 में सिंगापुर ओपन में खेला था.
Published : January 20, 2026 at 10:01 AM IST
Saina Nehwal retirement: ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शटलर साइना नेहवाल ने आखिरकार अपने रिटायरमेंट की पुष्टि कर दी है. पिछले दो सालों से खेल से दूर रहने के बावजूद साइना ने कभी औपचारिक रूप से बैडमिंटन से रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में इस पर बात करते हुए कहा कि उनका शरीर अब इस खेल की शारीरिक मांगों को पूरा नहीं कर सकता.
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने रिपोर्ट किया कि पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 साइना नेहवाल ने एक पॉडकास्ट में कहा, 'मैंने दो साल पहले खेलना बंद कर दिया था, मुझे सच में लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेल में एंट्री की थी और अपनी शर्तों पर ही इसे छोड़ा, इसलिए इसकी घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं थी. अगर आप अब और खेलने में सक्षम नहीं हैं, तो बस इतना ही, यह ठीक है.'
साइना ने ये भी बताया कि घुटना खराब होने के कारण वह लंबे समय तक हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर पा रही थीं, और मुझे नहीं लगा कि मेरे रिटायरमेंट की घोषणा करना इतना बड़ा मामला है. मुझे बस लगा कि मेरा समय खत्म हो गया है क्योंकि मैं ज्यादा जोर नहीं खेल सकती थी, मेरा घुटना पहले की तरह जोर नहीं लगा पा रहा था.'
उन्होंने आगे कहा, 'आप दुनिया में सबसे अच्छा बनने के लिए आठ से नौ घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन अब मेरा घुटना एक या दो घंटे में ही जवाब दे रहा था. इसमें सूजन आ जाती थी और उसके बाद जोर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था. इसलिए मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया. मैं अब और जोर नहीं लगा सकती.'
साइना नेहवाल की उपलब्धियां
साइन ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं. उन्होंने 2012 में लंदन में महिला एकल में कांस्य पदक जीता था. वह दुनिया में नंबर एक रैंक पर भी थीं और उन्होंने 2010 और 2018 में नई दिल्ली और गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था. इसके अलावा उन्होंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था.