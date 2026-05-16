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बीकानेर में SAI एक्सीलेंस सेंटर : खिलाड़ियों को अब घर बैठे मिलेंगी अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं, खेल प्रेमियों में उत्साह

ईटीवी भारत के संवाददाता अरविन्द व्यास ने भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच अनिल जोशी और जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पच्चीसीया से बातचीत की...

भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच अनिल जोशी और जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पच्चीसीया
भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच अनिल जोशी और जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पच्चीसीया (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 5:10 PM IST

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बीकानेर: राजस्थान का बीकानेर खेलों की दुनिया में नई पहचान बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI के एक्सीलेंस सेंटर की स्वीकृति को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है. भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच अनिल जोशी ने इसे बीकानेर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि अब स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक खेल सुविधाएं अपने ही शहर में मिल सकेंगी. साथ ही इस सेंटर से पर्यटन, व्यापार और रोजगार को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई है.

भारतीय तीरंदाजी टीम के प्रशिक्षक अनिल जोशी ने कहा कि लंबे समय से बीकानेर को ऐसे आधुनिक खेल केंद्र की आवश्यकता थी, जहां स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें. अब यह सपना साकार होने जा रहा है. अब तक बीकानेर और आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए जयपुर, दिल्ली, पटियाला या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था. आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए यह आसान नहीं था, जिसके कारण कई प्रतिभाएं शुरुआती स्तर पर ही पीछे रह जाती थीं. अब भारतीय खेल प्राधिकरण के एक्सीलेंस सेंटर के माध्यम से खिलाड़ियों को अपने ही शहर में आधुनिक ट्रेनिंग, विशेषज्ञ कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, फिजियोथेरेपी, जिम, रिकवरी सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उपकरणों की सुविधाएं मिल सकेंगी.

बीकानेर में SAI एक्सीलेंस सेंटर को लेकर खास बातचीत (ETV Bharat Bikaner)

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नया माइल स्टोन : अनिल जोशी ने कहा कि यह सेंटर केवल एक खेल परिसर नहीं होगा, बल्कि बीकानेर के युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला प्लेटफॉर्म साबित होगा. यहां खिलाड़ियों को भारत सरकार की महत्वपूर्ण खेल योजनाओं जैसे टॉप्स स्कीम, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर और खेल छात्रवृत्ति योजनाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी आगे आने का मौका मिलेगा और खेलों में करियर बनाने की नई राह खुलेंगी. जोशी ने कहा कि देश की प्रतिष्ठित टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) में बीकानेर के खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी का चयन होना इस बात का प्रमाण है कि बीकानेर की मिट्टी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने की क्षमता मौजूद है. आने वाले वर्षों में यह एक्सीलेंस सेंटर ऐसे कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का कार्य करेगा.

दूसरे विकल्प खुलेंगे : भारतीय तीरंदाजी टीम कोच अनिल जोशी ने बताया कि खेलों का विकास केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे पूरे शहर की अर्थव्यवस्था और पहचान को भी नई दिशा मिलती है. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षण शिविर और खेल आयोजन होने से होटल उद्योग, परिवहन, खानपान, स्थानीय बाजार और पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा. देशभर से खिलाड़ी, कोच और खेल विशेषज्ञ बीकानेर आएंगे, जिससे शहर की सांस्कृतिक पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी. बीकानेर अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक किलों, हवेलियों, अपनायत, मिठाइयों और विश्व प्रसिद्ध भुजिया के लिए देशभर में जाना जाता है. अब खेल गतिविधियों के माध्यम से बीकानेर की यह पहचान और मजबूत होगी. खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और शहर में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे.

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बीकानेर में SAI एक्सीलेंस सेंटर की स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का आभार जताते हुए अनिल जोशी ने कहा कि बीकानेर में ये एक बड़ी सौगात कई मायनों में खास है. उन्होंने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं ने देश को अनेक विश्व स्तरीय खिलाड़ी दिए हैं. ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण की सुविधाओं का लाभ लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है. बीकानेर की धरती से निकले महाराजा करणी सिंह, राज्यश्री, मगन सिंह राजवी के बाद अब बीकानेर से और बेहतर खिलाड़ी निकलें, इसलिए इस सेंटर का योगदान देखने को मिलेगा.

हवाई सेवा का विस्तार जरूरी : जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पच्चीसीया ने कहा कि खेलों के इस बड़े केंद्र से बीकानेर के व्यापार और उद्योग जगत को नई गति मिलेगी. खेल आयोजनों और प्रशिक्षण शिविरों के कारण होटल व्यवसाय, ट्रैवल सेक्टर, स्थानीय बाजार और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ होगा. आने वाले समय में बीकानेर के लिए हवाई सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी और इससे शहर का आर्थिक विकास तेज होगा.

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