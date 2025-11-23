ETV Bharat / sports

पाकिस्तान के सिक्सर किंग बने फरहान, एक साल में जड़े 100 से ज्यादा टी20 छक्के

इसके साथ इस साल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में उनके छक्कों की तादाद 102 हो गई, और वो अब एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर हो गए हैं. इससे ज्यादा छक्के सिर्फ ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह (122) और वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन (103) हैं.

फरहान ने ये कारनामा श्रीलंका के खिलाफ ट्राई-नेशन T20 सीरीज मैच के दौरान किया. उन्होंने 45 गेंदों 177 की स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 80 रनों की पारी खेली, जिसमें छह चौकों और पांच छक्कों भी शामिल थे.

हैदराबाद: पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा साहिबजादा फरहान ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वो अब एक कैलेंडर ईयर में 100 से ज्यादा टी20 छक्के मारने वाले पाकिस्तान के पहले और वर्ल्ड के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं.

एक साल में 100 प्लस टी20 छक्के मारने वाले बल्लेबाज

क्रिस गेल ने सबसे पहले 2011 में ये कारनामा किया. गेल ने ऐसा 6 बार किया है और 2015 न्होंने 135 छक्के लगाए. वेस्टइंडीज के ही निकोलस पूरन ने भी ऐसा 2 बार किया. उन्होंने 2024 में 170 छक्के और 2025 में 103 छक्के लगाए. ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज करणबीर सिंह ने इस साल 122 छक्के लगा चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के हेन्रिक क्लासेन ने 2024 में 105 छक्के लगाए थे. अब पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान एक कैलेंडर ईयर में 100 से ज्यादा छक्के मारने वाले पांचवें खिलाड़ी बने हैं.

पाकिस्तान की 7 विकेट से जीत

फरहान की शानदार पारी की वजह से शनिवार, 22 नवंबर को पाकिस्तान श्रीलंका को 27 गेंदें शेष रहते सात विकेट से मात दे दी. ट्राई सीरीज में पाकिस्तान दो मैचों में दो जीत के साथ अंक तालिका में टॉप पर है, जबकि श्रीलंका दोनों मैच हार के सबसे नीचे है. जिम्बाब्वे एक जीत और एक हार के साथ दूसरे स्थान पर है.

फरहान की एक और उपलब्धि

इसके अलावा फरहान ने इस साल T20 में सबसे ज्यादा फिफ्टी-प्लस स्कोर करने के मामले में करणबीर और पूरन दोनों की बराबरी कर ली है, तीनों बैट्समैन ने 15-15 बार ये कर चुके हैं. साहिबजादा ने चार सेंचुरी और 11 फिफ्टी, करणबीर ने दो सेंचुरी और 13 फिफ्टी जबकि पूरन ने एक सेंचुरी और 14 फिफ्टी लगाई हैं.

साहिबजादा के नाबाद 80 रन श्रीलंका के खिलाफ टी20 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है. इससे पहले ये रिकॉर्ड शोएब मलिके के नाम था, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2007 में श्रीलंका के खिलाफ 57 रनों की पारी खेली थी.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई सीरीज मैच

मैच की बात करें तो, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पूरे 20 ओवर के बाद 128/7 का स्कोर बनाया. पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज (3/16) सबसे अच्छे बॉलर रहे. इसके बाद फरहान के नाबाद 80 रनों ने पाकिस्तान को 27 गेंद बाकी रहते सात विकेट से जीत दिला दी. ​​नवाज को उनकी टाइट बॉलिंग के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया.