साहिबजादा फरहान ने तोड़ा कोहली का 12 साल पूराना रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में बनाए सबसे ज्यादा रन

साहिबजादा फरहान और विराट कोहली ( IANS )

Most Runs in T20 WC Single Edition: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया. लेकिन उनके ओपनर साहिबजादा फरहान ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. वो अब टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाजी बन गए हैं. उन्होंने ये 12 साल पूराने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़कर ये कारनामा किया है. फरहान ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

फरहान ने ये उपलब्धि पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप 2 सुपर 8 के मैच में हासिल की. ​​मैच से पहले, 29 साल के फरहान को कोहली के 319 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 37 रनों की जरूरत थी, जो उन्होंने 2014 एडिशन में बनाया था. फरहान ने टूर्नामेंट में कुल 383 रन बनाए जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है. फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 60 गेंदों पर 100 रनों की शानदार पारी खेली. जो जारी टी20 वर्ल्ड कप में उनका दूसरा शतक था. इसके साथ वो एक वर्ल्ड कप में दो शतक बनाने वाले क्रिस गेल के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए.