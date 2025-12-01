ETV Bharat / sports

शतरंज की दूनिया में गूंजा सर्वज्ञ सिंह का नाम, 3 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

आमतौर पर हर माता पिता इस बात से परेशान हैं कि उनका बच्चा मोबाइल एडिक्ट होता जा रहा है. ऐसे ही कुछ नर्सरी में पढ़ने वाले 3 साल 7 महीने के सर्वज्ञ सिंह कुशवाह के माता पिता भी परेशान थे. उन्होंने मोबाइल से अपने बच्चे का ध्यान बंटाने के लिए शतरंज की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश की और सर्वज्ञ का शतरंज में मन लगने लगा. फिर कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद जब वो शतरंज के बारे में सब जानने लगा, तो उनके माता पिता ने पर्सनल कोच की व्यवस्था की और ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिलाया. इसके बाद सर्वज्ञ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. महज 6-7 महीने ट्रेनिंग करके फिडे रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है.

इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार के पास था, जिन्होंने 3 साल 8 माह की उम्र में ये करिश्मा कर दिखाया था. लेकिन अब सर्वज्ञ ने अनीश सरकार से कम उम्र में फिडे रैंकिंग में जगह बनाई है. सर्वज्ञ की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता और परिजन काफी खुश हैं. उसे ग्रैंड मास्टर के तौर पर देखना चाहते हैं.

सागर: नर्सरी में पढ़ने वाला महज तीन साल का सर्वज्ञ सिंह न तो शतरंज में फिडे रैंकिंग के बारे में जानता है और न ही ग्रैंडमास्टर के बारे में जानता है. लेकिन शतरंज का इतना माहिर खिलाड़ी है कि उसने 3 साल 7 महीने और 20 दिन की उम्र में फिडे रैंकिंग में जगह बना ली है. इसके साथ ही वह दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बन गया है, जिसे ये रैंकिंग हासिल हुई है.

रोजाना करीब 6 घंटे शतरंज खेलता है सर्वज्ञ

हालांकि, सर्वज्ञ को ये मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं हुआ है. पर्सनल कोच के अलावा ऑनलाइन कोच उसे नियमित प्रशिक्षण देते थे. इसके अलावा उसके माता पिता भी उसे घर पर नियमित तौर पर शतरंज खिलाना शुरू किया. धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शतरंज के नियम और तमाम चीजों के बारे में सर्वज्ञ जानने लगा. सर्वज्ञ को इस मुकाम तक पहुंचाने में उसके पर्सनल कोच नितिन चौरसिया और नेशनल इंस्ट्रक्टर आकाश प्यासी ने काफी मेहनत की. दोनों ने नियमित तौर पर करीब 4 घंटे सर्वज्ञ को प्रशिक्षित किया. उनके कोच भी सर्वज्ञ की प्रतिभा से आश्चर्यचकित थे.

कैसे हासिल होती है फिडे रैंकिंग

फिडे रैंकिंग हासिल करने के लिए किसी भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को हराना होता है. सर्वज्ञ ने थोड़े से समय में 3 इंटरनेशनल स्तर के शतरंज खिलाड़ियों को हराया है. इसलिए सर्वज्ञ को रैकिंग में जगह मिली. सर्वज्ञ को फिडे रैकिंग में 1572 वां स्थान हासिल हुआ है. ये रैंकिंग FIDE द्वारा जारी की जाती है, जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फ्रेंच नाम है. ये महासंघ शतरंज की प्रतियोगिताएं कराने के अलावा शतरंज के खिलाड़ियों की रैंकिंग और ग्रैंड मास्टर जैसे खिताब देता है.

सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने सर्वज्ञ

सर्वज्ञ सिंह फिडे रैंकिंग में जगह हासिल करने के बाद दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गया है. सर्वज्ञ ने 3 साल 7 महीने 20 दिन की उम्र में ये सफलता हासिल की है. इसके पहले पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार ने 3 साल 8 महीने की उम्र में ये सफलता हासिल की थी. शतरंज में माहिर होने के बाद सर्वज्ञ सिंह मेंगलुरु,खंडवा, छिंदवाड़ा और कई शहरों में जाकर शतरंज में बेहतर प्रदर्शन कर चुका है. तब जाकर उसे ये उपलब्धि मिली है. हालांकि, सर्वज्ञ शतरंज की रैकिंग और ग्रैंड मास्टर जैसे खिताब के बारे में अभी कुछ नहीं जानता है. उसे सिर्फ इतना पता है कि जीतने पर शील्ड मिलती है और हारने पर कुछ नहीं मिलता है.

क्या कहते हैं सर्वज्ञ सिंह के पिता

पिता सिद्धार्थ सिंह कुशवाह कहते हैं कि सर्वज्ञ ने जो उपलब्धि हासिल की है. इसे हम बड़े उत्साह से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं. हमारे लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है कि हमारा बेटा दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बन गया है, जिसे फिडे रैंकिंग हासिल हुई है. हमें शतरंज में इसका सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है. हम उसे ग्रैंडमास्टर बनाना चाह रहे हैं. सर्वज्ञ की शतरंज में काफी रुचि है, हम लोग चाहते हैं कि उसे अपना लक्ष्य मिल जाए. पहले हम लोग सामान्य तरीके से खिलाते थे, हम लोगों ने दो तीन दिन की शतरंज की क्लास में भेजा, तो वहां उसने बहुत अच्छे से सीखा.

वह खेल के बारे में जानने लगा, खेल के सभी नियम और हर मोहरे की चाल के बारे में जान गया था. उसने इतनी जल्दी सीखा कि हम लोगों को लगा कि इसे शतरंज में आगे और सिखाना चाहिए. फिर हमने कोच लगाए, पर्सनल क्लासेज दिलवाई. दिन में करीब 6 घंटे शतरंज खेलता था और फिर उसमें माहिर हो गया. सर्वज्ञ महज ढाई साल का था, तब उसने खेलना शुरू किया और सिर्फ 6-7 महीने में उसने उपलब्धि हासिल कर ली है."

फिडे रैंकिंग का सुना, तो मां को नहीं हुआ भरोसा

सर्वज्ञ की मां नेहा सिंह कुशवाह कहती है कि "सर्वज्ञ की उपलब्धि पर मैं इतना ही कहूंगी कि हम जो सपने देखते हैं, वो अच्छे ही देखते हैं. वो सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये मेहनत और ईश्वर की कृपा पर तय होता है. हमारे बच्चे पर ईश्वर की कृपा हुई है. हम अपने आपको कृतार्थ और बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि उसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम हासिल किया है."

बार-बार नाम देखा, तब हुआ भरोसा

सर्वज्ञ की मां बताती है कि "सर्वज्ञ मोबाइल काफी देखता था, मोबाइल से दूर करने के लिए हमने इसे अकादमी ज्वाइन कराई, तो वहां शतरंज में इसकी रुचि देखने को मिली और कुछ ही दिनों में ये शतरंज के बारे में सब जानने लगा. फिर हम लोगों को लगा कि इसे शतरंज में आगे बढ़ाना चाहिए और हमने विशेष ट्रेनिंग दिलाना शुरू किया. जब हमें फिडे रैंकिंग के बारे में पता चला, तो विश्वास नहीं हो रहा था. हमने बार-बार नाम देखकर विश्वास किया कि ये कमाल सर्वज्ञ ने ही किया है."