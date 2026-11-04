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सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान, जल्दबाजी करने से किया आगाह

सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान ( IANS )

Sachin on Sooryavanshi: भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर बड़ा बयान दिया है. सचिन का मानना है कि कम उम्र में कप्तानी जैसी बड़ी और भारी जिम्मेदारी दिया जाना सही नहीं है. बल्कि इस छोटे और होनहार खिलाड़ी को धीरे-धीरे आगे बढ़ने का समय दिया जाना चाहिए. बता दें कि हाल ही में सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की टीम का उप-कप्तान बनाया गया. जिसके बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने कहा कि महज 15 साल की उम्र में उप-कप्तान बनाना एक जल्दबाजी भरा फैसला है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस युवा खिलाड़ी को पहले रेड बॉल क्रिकेट में अधिक मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए और धीरे-धीरे उसे आगे बढ़ना चाहिए.

दरअसल सचिन ने 3 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक सवाल-जवाब सत्र के दौरान ये सारी बातें कही. कुछ महिने पहले सूर्यवंशी सचिन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा था, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे. वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है. जबकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में टेस्ट मैच खेलकर किया था. इंटरनेशनल डेब्यू के समय सचिन की उम्र 16 साल और 205 दिन थी.