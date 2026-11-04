सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान, जल्दबाजी करने से किया आगाह
टीम इंडिया पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदलकर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर चयनकर्ताओं को आगाह किया है.
Published : November 4, 2026 at 1:51 PM IST
Sachin on Sooryavanshi: भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर बड़ा बयान दिया है. सचिन का मानना है कि कम उम्र में कप्तानी जैसी बड़ी और भारी जिम्मेदारी दिया जाना सही नहीं है. बल्कि इस छोटे और होनहार खिलाड़ी को धीरे-धीरे आगे बढ़ने का समय दिया जाना चाहिए. बता दें कि हाल ही में सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की टीम का उप-कप्तान बनाया गया. जिसके बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने कहा कि महज 15 साल की उम्र में उप-कप्तान बनाना एक जल्दबाजी भरा फैसला है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस युवा खिलाड़ी को पहले रेड बॉल क्रिकेट में अधिक मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए और धीरे-धीरे उसे आगे बढ़ना चाहिए.
दरअसल सचिन ने 3 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक सवाल-जवाब सत्र के दौरान ये सारी बातें कही. कुछ महिने पहले सूर्यवंशी सचिन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा था, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे. वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है. जबकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में टेस्ट मैच खेलकर किया था. इंटरनेशनल डेब्यू के समय सचिन की उम्र 16 साल और 205 दिन थी.
वैभव सूर्यवंशी लगातार मौके मिलने का इंतजार
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है. लागातर शानदार प्रदर्शन की वजह से ही उन्हें टी20 टीम में भी शामिल किया गया. लेकिन टीम में जगह खाली न होने की वजह से वैभव को प्लेइंग-11 में लगातार मौके नहीं मिल पा रहे हैं. जिसकी वजह से टीम इंडिया के हेड कोच और कप्तान श्रेयस अय्यर को आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है. जबकि दोनों ने ये साफ कर दिया है कि वैभव को अभी अपने समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि टीम में ओपनिंग का स्लॉट खाली नहीं है.
टीम इंडिया का भविष्य
हालांकि वैभव को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा और भविष्य माना जा रहा है. इसलिए उन्हें टीम में शामिल करके आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है और जब मौका मिलता है तो वैभव को प्लेइंग-11 में शामलि भी किया जाता है. वैभव को अब तक 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला है. जिसमें उन्होंने 30 की औसत से 295 रन बनाए है. इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारी भी खेली है. उनका हाईएस्ट स्कोर 81 रन है. जबकि फर्स्ट क्लास में वैभव ने 11, लिस्ट ए में 13 मैच खेले हैं.
वैभव का दोहा में होने वाले राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 के लिए इंडिया की ए टीम में चुना गया है. जिसकी कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे.
सचिन के पसंदीदा विदेशी बल्लेबाज
रेडिट चैट के दौरान, सचिन तेंदुलकर से मौजूदा दौर के उनके पसंदीदा विदेशी बल्लेबाजों के बारे में पूछा गया. जिसके जवाब में उन्होंने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, जो रूट और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का नाम लिया. इसी तरह, जब जो रूट के टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड के बारे में बात हुई - और रूट ने कहा कि सचिन के साथ इस तरह की बातचीत में शामिल होना उनके लिए बहुत बड़ी बात है - तो सचिन ने इस इंग्लिश बल्लेबाज की जमकर तारीफ की. सचिन ने कहा, 'मैंने हमेशा उन्हें एक टॉप-क्लास बल्लेबाज माना है. उनके पहले टेस्ट मैच में ही मुझे साफ हो गया था कि वह आगे चलकर बहुत कुछ हासिल करेंगे.'
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