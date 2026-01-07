ETV Bharat / sports

सचिन के बेटे अर्जुन की शादी की तारीख तय, इस दिन मंगेतर सानिया के साथ लेंगे सात फेरे

Sachin Tendulkar son marriage: अर्जुन तेंदुलकर ने पिछले साल अगस्त में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की थी.

सचिन तेंदुलकर का परिवार
सचिन तेंदुलकर का परिवार (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 7, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर इसी साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. न्यूज एजेंसी आईएनएएस की रिपोर्ट के अनुसार अर्जन की शादी 5 मार्च को मुंबई में ही होगी. जबकि शादी की रस्में 3 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है. शादी के समारोह का प्राइवेट ही रखा जाएगा, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल होंगे.

बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर ने पिछले साल अगस्त में एक प्राइवेट सेरेमनी में मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई की थी, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए थे. सानिया चंडोक सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर की दोस्त भी हैं. और वो पेशे से सफल एंटरप्रेन्योर और क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टर हैं.

अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर
अर्जुन तेंदुलकर एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं. उन्होंने 2022 में गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. 2021 में, अर्जुन तेंदुलकर को IPL नीलामी में मुंबई इंडियंस (MI) ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपये में खरीदा था. उस साल चोट के कारण वह IPL से बाहर हो गए थे, और मुंबई इंडियंस ने उनकी जगह सिमरजीत सिंह को टीम में शामिल किया था.

मुंबई इंडियंस ने तेंदुलकर को IPL 2022 की नीलामी में फिर से 30 लाख रुपये में खरीदा. उन्होंने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ IPL और मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया. उनका पहला विकेट सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आया, जब उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को आउट करके अपनी टीम को 14 रन से जीत दिलाई. अर्जुन ने IPL 2023 में दो और विकेट लिए और मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2024 और 2025 सीजन के लिए रिटेन किया.

IPL 2026 में अर्जुन की टीम
लेकिन आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई ने उनको लखनऊ सुपर जायंट्स में किया. इसलिए अर्जुन अब 2026 के आईपीएल में लखनऊ की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे.

संपादक की पसंद

