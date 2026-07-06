ETV Bharat / sports

सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तारीफ में बोली बड़ी बात

सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तारीफ की ( AP )