सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तारीफ में बोली बड़ी बात
ऑस्ट्रेलिया ने सातवीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है.
Published : July 6, 2026 at 4:38 PM IST
Sachin Tendulkar On Australia's Women Team: भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को एक और वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी है.
ऑस्ट्रेलिया ने रविवार (5 जुलाई) को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को लॉर्ड्स में 7 विकेट से मात देकर सातवीं बार टी20 ट्रॉफी अपने नाम कर ली. कुल मिलाकर ये ऑस्ट्रेलिया की 14वीं ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी ही.
इस ऐतिहासिक जीत के बाद हर कोई ऑस्ट्रेलियाई टीम को बधाई दे रहा है. इसी क्रम में टीम इंडिया स्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी टीम की तरीफ करते हुए बधाई दी है.
अपने एक्स हेंडल पर तेंदुलकर ने लिखा, 'एक और वर्ल्ड कप खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया को बधाई! बिना कोई मैच हारे जीतना यह दिखाता है कि उन्होंने मैच की अलग-अलग स्थितियों को कितनी अच्छी तरह संभाला और पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया. ऐसी स्थिरता ही आमतौर पर ट्रॉफी जिताती है.'
Congratulations to Australia on another World Cup title!— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 6, 2026
The unbeaten run really shows how well they managed different match situations and stayed consistent throughout. That kind of stability is usually what brings trophies home.
फाइनल मैच की बात करें तो दोनों ही टीमें इस वर्ल्ड कप में अजेय रहते हुए खिताबी मुकाबले में कदम रखी थीं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अपने अजेय सफर का शानदार अंत किया और इंग्लैंड के 150/4 के स्कोर को 17.1 ओवर में 3 विकेट खोकर पार करते हुए महिला T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा सफल रन चेज किया.
बेथ मूनी ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए 49 गेंदों में 64 रन बनाए और प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड अपने नाम की. सोफी मोलिनक्स ने इस साल की शुरुआत में हीली की जगह तीनों फॉर्मेट में कप्तानी संभाली थी.
यह तब हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया हाल ही में हुए ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत से हारकर बाहर हो गया था और उनके पास कोई ICC ट्रॉफी नहीं थी. रविवार को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को सातवीं बार T20 वर्ल्ड कप जिताकर सोफी ने साबित कर दिया कि उन्हें कप्तान बनाने का चयनकर्ताओं का फैसला सही था.