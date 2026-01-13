ETV Bharat / sports

सचिन तेंदुलकर vs अमिताभ बच्चन! देखें दो दिग्गजों के बीच हैंड-क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला

Sachin vs Bachchan hand cricket: सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन के हैंड-क्रिकेट खेलते एक वीडियो तेजी वायरल हो रहा है.

सचिन तेंदुलकर vs अमिताभ बच्चन
सचिन तेंदुलकर vs अमिताभ बच्चन (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 4:40 PM IST

सूरत (गुजरात): भारत में क्रिकेट और बॉलीवुड का बहुत ही गहरा नाता है. जब भी किसी क्रिकेटर की बॉलिवुड के किसी भी सितारे से मुलाकात होती है तो वो खबरों की सुर्खियां बनती है. ऐसा ही उस वक्त भी हुआ जब क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की मुलाकात बॉलिवुड के सबसे महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से हुई.

दोनों दिग्गजों की ये मुलाकात और भी ज्यादा आकर्षक हो जाती है जब दोनों मुलकात के समय हैंड क्रिकेट खेलते हैं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है. जिसमें दोनों महान पुरुष को अपनी उंगलियों से बचपन का एक खेल खेलते हुए देखा जा सकता है. इस शानदार वीडियो ने कई पीढ़ियों के फैंस के दिलों में पुरानी यादें ताजा कर दी.

सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन की ये मुलाकात गुजरात के सूरत में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीजन 3 के दौरान हुई थी. इस मजेदार वीडियो को अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा. 'क्रिकेट के भगवान के साथ फिंगर क्रिकेट खेलते हुए.'

दोनों के बीच यह दोस्ताना मुकाबला टाई पर खत्म हुआ, जिसमें किसी भी दिग्गज ने जीत का दावा नहीं किया. बच्चन ने मजाक में सुझाव दिया कि ट्रॉफी को आधा-आधा बांट दिया जाए, यह कहते हुए कि हर कोई एक हिस्सा रखेगा, जिससे इस आदान-प्रदान का आकर्षण और बढ़ गया. बता दें कि सचिन तेंदुलकर ISPL कोर कमेटी के सदस्य हैं और अमिताभ बच्चन इस लीग में माझी मुंबई फ्रेंचाइजी के मालिक हैं.

ISPL क्या है?
इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) भारत की पहली टेनिस-बॉल T10 क्रिकेट लीग है. जिसका मकसद भारत के उन अनसुने ‘गली क्रिकेटर्स’ को एक पेशेवर मंच देना है जिनके पास टैलेंट तो भरपूर है, लेकिन अवसर की कमी थी. लीग में कुल 8 टीमें शामिल हैं, जिसका मालिकाना हक भारतीय सिनेमा के दिग्गजों के पास है.

लीग का तीसरा सीजन 9 जनवरी से शुरू हो चुका है जो की 6 फरवरी तक सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में जारी रहेगा. टूर्नामेंट की कुल 8 टीमों के बीच राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में 44 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके बाद टॉप-4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएंगी.

ISPL की टीम
चेन्नई सिंघम, मझी मुंबई, अहमदाबाद लायंस, फाल्कन राइजर्स हैदराबाद, बेंगलुरु स्ट्राइकर्स, दिल्ली सुपरहीरोज, श्रीनगर के वीर, कोलकाता टाइगर्स.

