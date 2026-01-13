ETV Bharat / sports

सचिन तेंदुलकर vs अमिताभ बच्चन! देखें दो दिग्गजों के बीच हैंड-क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला

सचिन तेंदुलकर vs अमिताभ बच्चन ( IANS PHOTO )

सूरत (गुजरात): भारत में क्रिकेट और बॉलीवुड का बहुत ही गहरा नाता है. जब भी किसी क्रिकेटर की बॉलिवुड के किसी भी सितारे से मुलाकात होती है तो वो खबरों की सुर्खियां बनती है. ऐसा ही उस वक्त भी हुआ जब क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की मुलाकात बॉलिवुड के सबसे महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से हुई. दोनों दिग्गजों की ये मुलाकात और भी ज्यादा आकर्षक हो जाती है जब दोनों मुलकात के समय हैंड क्रिकेट खेलते हैं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है. जिसमें दोनों महान पुरुष को अपनी उंगलियों से बचपन का एक खेल खेलते हुए देखा जा सकता है. इस शानदार वीडियो ने कई पीढ़ियों के फैंस के दिलों में पुरानी यादें ताजा कर दी. सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन की ये मुलाकात गुजरात के सूरत में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीजन 3 के दौरान हुई थी. इस मजेदार वीडियो को अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा. 'क्रिकेट के भगवान के साथ फिंगर क्रिकेट खेलते हुए.'