पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है! सचिन ने इंटरनेशनल डेब्यू के दिन को यादकर लिखी ये बात
Sachin Tendulkar November 15: सचिन तेंदुलकर ने '15 नवंबर 1989' को अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी.
Published : November 15, 2026 at 1:48 PM IST
Sachin Tendulkar Debut Anniversary: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का आज के दिन (15 नवंबर) एक खास नाता है. इसी तारीख को इस स्टार बल्लेबाज ने 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और 2013 में इसी तारीख को सचिन अपना आखिरी मैच खेला. इस लिए सचिन के जीवन में 15 नवंबर एक यादगार दिन बन गया है, क्योंकि उनके करियर के दो बेहद अहम पल इसी तारीख को आए थे. इसी संदर्भ में, सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर अपने क्रिकेट डेब्यू को लेकर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर किया है.
49 साल बाद अपने पहले बैट के साथ
सचिन के पास आज भी वह बैट मौजूद है, जिसे उन्होंने चार साल की उम्र में पहली बार थामा था. 15 नवंबर को अपने इंटरनेशनल डेब्यू के दिन सचिन ने उसी बैट के साथ अपनी एक तस्वीर एक्स पर शेयर की. जिसके कैप्शन में लिखा, 'पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है!' जिसके जरिये वो ये बताना चाह रहे हैं कि यह उस पहले बैट की कहानी है जिसे मैंने क्रिकेट सीखने के लिए पकड़ा था. 49 साल बीत जाने के बाद भी, यह मेरी यादों में आज भी ताजा है. इस पोस्ट पर उनके फैंस सचिन को शुभकामनाएं दे रहे हैं.
Pehle bat ki baat hai, 49 saal baad bhi mere saath hai!❤️ https://t.co/kuRzxTfOoF— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 15, 2026
डेब्यू से लेकर आखिरी मैच तक!
सचिन ने 15 नवंबर 1989 को क्रिकेट में कदम रखा. उन्होंने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल डेब्यूटेंट बन गए, जिसको हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है. सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. उस मैच की पहली पारी में सचिन ने 15 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला.
#OnThisDay 🗓️ 𝟭𝟱𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟵𝟴𝟵: 16-year-old Sachin Tendulkar @sachin_rt made his international debut 🇮🇳 𝟭𝟱𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟯: The #TeamIndia legend batted one last time with 3️⃣4️⃣,3️⃣5️⃣7️⃣ int'l runs and 1️⃣0️⃣0️⃣ int'l hundreds to his name 🫡 https://t.co/b2OzbkltKu— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
लेकिन इसके बाद, उन्होंने विश्व क्रिकेट पर अपनी गहरी छाप छोड़ी. उन्होंने ढेरों रन बनाए और 100 शतक जड़े, एक ऐसी ऊंचाई हासिल की जहां तक क्रिकेट की दुनिया में कोई और नहीं पहुंच सका. 24 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर कुल 34,357 रन बनाए. उन्होंने 15 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मैच खेला. जिसमें उन्होंने पहली पारी में 74 रन बनाए.
सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए 200 टेस्ट, 463 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला.
🚨 THE INNINGS THAT CHANGED INDIAN CRICKET 🇮🇳 On March 27, 1994, a neck injury to Navjot Singh Sidhu opened the door for a 20 year old Sachin Tendulkar to open the batting in ODIs for the first time.. 👇 #NZvsIND https://t.co/2YR8yvSumv— Akul (𝑨𝑻10) (@Loyalsachfan10) November 15, 2026