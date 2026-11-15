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पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है! सचिन ने इंटरनेशनल डेब्यू के दिन को यादकर लिखी ये बात

Sachin Tendulkar November 15: सचिन तेंदुलकर ने '15 नवंबर 1989' को अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी.

सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर
सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2026 at 1:48 PM IST

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Sachin Tendulkar Debut Anniversary: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का आज के दिन (15 नवंबर) एक खास नाता है. इसी तारीख को इस स्टार बल्लेबाज ने 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और 2013 में इसी तारीख को सचिन अपना आखिरी मैच खेला. इस लिए सचिन के जीवन में 15 नवंबर एक यादगार दिन बन गया है, क्योंकि उनके करियर के दो बेहद अहम पल इसी तारीख को आए थे. इसी संदर्भ में, सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर अपने क्रिकेट डेब्यू को लेकर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर किया है.

49 साल बाद अपने पहले बैट के साथ
सचिन के पास आज भी वह बैट मौजूद है, जिसे उन्होंने चार साल की उम्र में पहली बार थामा था. 15 नवंबर को अपने इंटरनेशनल डेब्यू के दिन सचिन ने उसी बैट के साथ अपनी एक तस्वीर एक्स पर शेयर की. जिसके कैप्शन में लिखा, 'पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है!' जिसके जरिये वो ये बताना चाह रहे हैं कि यह उस पहले बैट की कहानी है जिसे मैंने क्रिकेट सीखने के लिए पकड़ा था. 49 साल बीत जाने के बाद भी, यह मेरी यादों में आज भी ताजा है. इस पोस्ट पर उनके फैंस सचिन को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

डेब्यू से लेकर आखिरी मैच तक!
सचिन ने 15 नवंबर 1989 को क्रिकेट में कदम रखा. उन्होंने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल डेब्यूटेंट बन गए, जिसको हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है. सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. उस मैच की पहली पारी में सचिन ने 15 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला.

लेकिन इसके बाद, उन्होंने विश्व क्रिकेट पर अपनी गहरी छाप छोड़ी. उन्होंने ढेरों रन बनाए और 100 शतक जड़े, एक ऐसी ऊंचाई हासिल की जहां तक ​​क्रिकेट की दुनिया में कोई और नहीं पहुंच सका. 24 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर कुल 34,357 रन बनाए. उन्होंने 15 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मैच खेला. जिसमें उन्होंने पहली पारी में 74 रन बनाए.

सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए 200 टेस्ट, 463 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला.

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