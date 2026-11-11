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सचिन तेंदुलकर ने अपने 26 बैट MCA म्यूजियम को किए गिफ्ट, 16 नवंबर को होगा अनावरण

सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजली के साथ ( IANS )

Sachin Tendulkar Gifts 26 Bats: महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के 'MCA शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम' में प्रदर्शन के लिए 26 बैट और अपनी अन्य कीमती यादगार चीजें गिफ्ट की हैं. जिसका अनावरण 16 नवंबर, 2026 को एक विशेष कार्यक्रम में किया जाएगा. इस तारीख को 13 साल पहले सचिन ने अपने घरेलू मैदान, वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 200वां टेस्ट मैच खेलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था.

यादगार बैट शामिल

सचिन के गिफ्ट किए गए बल्लों में वो बैट भी शामिल हैं, जिनकी मदद से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाए थे. बैटों की इस कलेक्शन को 'बैटोग्राफी' (Batography) नाम के एक खास सेक्शन में रखा जाएगा, जिसका अनावरण 16 नवंबर को किया जाएगा. यह प्रदर्शनी 'मास्टर ब्लास्टर' के शानदार सफर को उन बल्लों के जरिए दिखाएगी, जो उनके करियर के कुछ सबसे अहम पलों में उनके साथ थे. इसमें तेंदुलकर के 26 बैट के अलावा उनके शानदार करियर से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण यादगार वस्तुएं भी देखने को मिलेंगी. जिनमें हेलमेट, जर्सी और कुछ नोट्स आदि शामिल हैं. यह प्रदर्शनी दर्शकों को उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के पीछे के इतिहास को करीब से जानने का एक दुर्लभ अवसर देगी.