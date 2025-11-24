'जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया...' धर्मेंद्र के निधन पर क्रिकेट के भगवान की भावुक पोस्ट
हैदराबाद: मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर हर कोई अपने अपने तरीके श्रद्धांजलि दे रहा है. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उनकी पूरानी फिल्मों की तस्वीरें डालकर याद कर रहे हैं तो कुछ उनके बेहतरीन फिल्मों को याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस क्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर एक एक भावुक पोस्ट करके गहरे दुख का इजहार किया है.
'जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया...'
सचिन ने अपने पोस्ट में धर्मेंद्र को एक सच्चा लेजेंड बताया, जिनका असर पीढ़ियों तक रहा और दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे, कई और लोगों की तरह, धर्मेंद्र जी तुरंत पसंद आ गए. एक्टर, जिन्होंने अपनी वर्सेटिलिटी से हमारा मनोरंजन किया. जब मैं उनसे मिला तो वह ऑन-स्क्रीन रिश्ता ऑफ-स्क्रीन और भी मजबूत हो गया. उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, और वह हमेशा मुझसे कहते थे कि तुमको देखकर एक किलो खून बढ़ जाता है मेरा.'
सचिन ने आगे लिखा, 'उनमें एक सहज अपनापन था, जिससे उनके आस-पास के सभी लोग खुद को कीमती और खास महसूस करते थे. वह जैसे इंसान थे, उनका फैन न होना नामुमकिन था. आज, उनके जाने से मेरा दिल भारी है. ऐसा लगता है जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया है. आपकी बहुत याद आएगी.'
धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार
बता दें कि 24 नवंबर को दोपहर के समय 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का मुंबई में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया. जिसमें उनकी पत्नी, एक्ट्रेस हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल के साथ-साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हुए, जिनमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान और दूसरे लोग शामिल थे.
आखिरी फिल्म
धर्मेंद्र ने 306 फिल्मों में काम किया, जिनमें कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र ने आखिरी बार अपनी एक्टिंग का जलवा फिल्म 'एकीस' में दिखाया है, जो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
धर्मेंद्र का परिवार
धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर; उनके चार बच्चे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता देओल, विजयता देओल; उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी; और उनकी दो बेटियां, ईशा देओल और अहाना देओल हैं.