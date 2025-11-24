ETV Bharat / sports

'जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया...' धर्मेंद्र के निधन पर क्रिकेट के भगवान की भावुक पोस्ट

हैदराबाद: मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर हर कोई अपने अपने तरीके श्रद्धांजलि दे रहा है. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उनकी पूरानी फिल्मों की तस्वीरें डालकर याद कर रहे हैं तो कुछ उनके बेहतरीन फिल्मों को याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस क्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर एक एक भावुक पोस्ट करके गहरे दुख का इजहार किया है.

'जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया...'

सचिन ने अपने पोस्ट में धर्मेंद्र को एक सच्चा लेजेंड बताया, जिनका असर पीढ़ियों तक रहा और दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे, कई और लोगों की तरह, धर्मेंद्र जी तुरंत पसंद आ गए. एक्टर, जिन्होंने अपनी वर्सेटिलिटी से हमारा मनोरंजन किया. जब मैं उनसे मिला तो वह ऑन-स्क्रीन रिश्ता ऑफ-स्क्रीन और भी मजबूत हो गया. उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, और वह हमेशा मुझसे कहते थे कि तुमको देखकर एक किलो खून बढ़ जाता है मेरा.'

सचिन ने आगे लिखा, 'उनमें एक सहज अपनापन था, जिससे उनके आस-पास के सभी लोग खुद को कीमती और खास महसूस करते थे. वह जैसे इंसान थे, उनका फैन न होना नामुमकिन था. आज, उनके जाने से मेरा दिल भारी है. ऐसा लगता है जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया है. आपकी बहुत याद आएगी.'