IND vs SA चौथा T-20 मैच; सचिन, सूर्य कुमार, केएल राहुल के दीवानों का ठिकाना बना इकाना, ठंड और कोहरे को भूले

अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में मैच देखने के लिए खिलाड़ियों के जबरा फैन के साथ क्रिकेट प्रेमियों का उमड़ा हुजूम

IND vs SA चौथा T-20 मैच देखने पहुंचे दर्शक. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 6:45 PM IST

लखनऊ: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T-20 मुकाबला देखने के लिए अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं. लखनऊ में मैच देखने के लिए देश के कोने-कोने से क्रिकेट प्रेमी और फैन्स पहुंचे हैं. सूर्य कुमार यादव, सचिन और केएल राहुल के जबरा फैन भी मैच देखने पहुंचे हैं. ये लोग अनोखे तरीके से अपने पसंदीदा खिलाड़ी को सपोर्ट करने पहुंचे हैं.

बिहार के दरभंगा के रहने वाले सचिन तेंदुलकर के 25 साल से दीवाने सुधीर कुमार भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच t20 मुकाबले को देखने के लिए इकाना स्टेडियम पहुंचे हैं. केवल सुधीर ही नहीं सूर्यकुमार यादव का दीवाना मुंबई से आया है. 25 वर्षीय युवक को सूर्यकुमार यादव मदद करते हैं. इसी तरह से शाहजहांपुर के रहने वाले केएल राहुल के फैन मनीष राठौर भी स्टेडियम में पहुंचे हैं. इन खास प्रशंसकों के अलावा लखनऊ में कोहरे और ठंड को मार देते हुए बड़ी संख्या में लोग इकाना स्टेडियम पहुंचे हैं.

लखनऊ में मैच देखने वालों का उमड़ा हुजूम. (ETV Bharat)

भारतीय टीम के जबरदस्त फैन दिल्ली के रहने वाले राजन ठाकुर ने बताया कि वह अपनी दाढ़ी को तिरंगा कलर रंगते हैं. अभी विदेश जाने का मौका नहीं लगा मगर भारत के अलग-अलग मैदान में जाकर भारतीय टीम का सपोर्ट करते हैं और अपना खर्चा खुद उठाते हैं. शाहजहांपुर के रहने वाले मनीष राठौर बताते हैं कि उनकी मिठाई की दुकान है. वे केवल राहुल के दीवाने हैं. एक बार इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान उनकी मुलाकात के एल राहुल से होटल ताज में हुई थी. आज केएल राहुल शानदार बैटिंग करके टीम को जीत दिलाएंगे.

दक्षिण अफ्रीका से आए डेक शा का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ भारत में छुट्टियां मनाने आए हैं. उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बाउंस बैक करके भारत को हराएगी. उनकी पत्नी भी दक्षिण अफ्रीका की जीत को लेकर आश्वास्त हैं.

कानपुर से आए हीरा कुमार भारतीय टीम को जीते देखना चाहते हैं. नेपाल मैच देखने पहुंचे शंकर यादव का कहना है कि यहां जरूर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करके भारतीय टीम जीत अर्जित करेगी. बिहार के अभिजित झा ने कहा कि वह अभिषेक शर्मा के फैन है और आज वह निश्चित तौर पर 50 रन मारेगा.

लखनऊ की श्रुति कहती हैं कि सूर्यकुमार यादव को वह आज शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहती है और वह 50 रन बनाए ऐसी उम्मीद करती हैं. खुशी शुक्ला शुभमन गिल को शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि भले वह आउट ऑफ फॉर्म हो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज जब मैं मैच देखने आई हूं तो जरूर वह 50 रन मारेंगे.


सचिन तेंदुलकर करते हैं पूरी दुनिया घूमने में मदद: अपने पूरे शरीर को तिरंगा रंग कर पूरी दुनिया में क्रिकेट माचो के दौरान नजर आने वाले सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर कुमार ने ईटीवी को बताया कि पूरी दुनिया घूमने में सचिन तेंदुलकर उनकी मदद करते हैं वह अमेरिका वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सारे देशों में घूम कर आए हैं. बिहार के अभिजित झा कहते हैं कि वह अभिषेक शर्मा के फैन है और आज वह निश्चित तौर पर 50 रन मारेगा. मात्र 25 साल का मनमोहन मुंबई से आया है और वह सूर्यकुमार यादव का जबरदस्त फैन है सूर्यकुमार यादव भारत भर में मुकाबला देखने में उनकी मदद करते हैं और वह इस बात से बहुत खुश हैं.

भारत साउथ अफ्रीका मैच
SACHIN TENDULKAR FAN SUDHIR
T20 MATCH IN LUCKNOW
UNIQUE CRICKET FANS
IND VS SA T20 MATCH

