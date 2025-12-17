ETV Bharat / sports

IND vs SA चौथा T-20 मैच; सचिन, सूर्य कुमार, केएल राहुल के दीवानों का ठिकाना बना इकाना, ठंड और कोहरे को भूले

बिहार के दरभंगा के रहने वाले सचिन तेंदुलकर के 25 साल से दीवाने सुधीर कुमार भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच t20 मुकाबले को देखने के लिए इकाना स्टेडियम पहुंचे हैं. केवल सुधीर ही नहीं सूर्यकुमार यादव का दीवाना मुंबई से आया है. 25 वर्षीय युवक को सूर्यकुमार यादव मदद करते हैं. इसी तरह से शाहजहांपुर के रहने वाले केएल राहुल के फैन मनीष राठौर भी स्टेडियम में पहुंचे हैं. इन खास प्रशंसकों के अलावा लखनऊ में कोहरे और ठंड को मार देते हुए बड़ी संख्या में लोग इकाना स्टेडियम पहुंचे हैं.

लखनऊ: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T-20 मुकाबला देखने के लिए अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं. लखनऊ में मैच देखने के लिए देश के कोने-कोने से क्रिकेट प्रेमी और फैन्स पहुंचे हैं. सूर्य कुमार यादव, सचिन और केएल राहुल के जबरा फैन भी मैच देखने पहुंचे हैं. ये लोग अनोखे तरीके से अपने पसंदीदा खिलाड़ी को सपोर्ट करने पहुंचे हैं.

भारतीय टीम के जबरदस्त फैन दिल्ली के रहने वाले राजन ठाकुर ने बताया कि वह अपनी दाढ़ी को तिरंगा कलर रंगते हैं. अभी विदेश जाने का मौका नहीं लगा मगर भारत के अलग-अलग मैदान में जाकर भारतीय टीम का सपोर्ट करते हैं और अपना खर्चा खुद उठाते हैं. शाहजहांपुर के रहने वाले मनीष राठौर बताते हैं कि उनकी मिठाई की दुकान है. वे केवल राहुल के दीवाने हैं. एक बार इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान उनकी मुलाकात के एल राहुल से होटल ताज में हुई थी. आज केएल राहुल शानदार बैटिंग करके टीम को जीत दिलाएंगे.



दक्षिण अफ्रीका से आए डेक शा का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ भारत में छुट्टियां मनाने आए हैं. उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बाउंस बैक करके भारत को हराएगी. उनकी पत्नी भी दक्षिण अफ्रीका की जीत को लेकर आश्वास्त हैं.

कानपुर से आए हीरा कुमार भारतीय टीम को जीते देखना चाहते हैं. नेपाल मैच देखने पहुंचे शंकर यादव का कहना है कि यहां जरूर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करके भारतीय टीम जीत अर्जित करेगी. बिहार के अभिजित झा ने कहा कि वह अभिषेक शर्मा के फैन है और आज वह निश्चित तौर पर 50 रन मारेगा.

लखनऊ की श्रुति कहती हैं कि सूर्यकुमार यादव को वह आज शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहती है और वह 50 रन बनाए ऐसी उम्मीद करती हैं. खुशी शुक्ला शुभमन गिल को शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि भले वह आउट ऑफ फॉर्म हो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज जब मैं मैच देखने आई हूं तो जरूर वह 50 रन मारेंगे.



