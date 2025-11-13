ETV Bharat / sports

सबाला पिकलबॉल नेशनल चैंपियनशिप बेंगलुरु में शुरू, टूर्नामेंट में 900 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं भाग

सबाला पिकलबॉल नेशनल चैंपियनशिप में 900 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं (Etv Bharat)

टूर्नामेंट का उद्घाटन भारतीय पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह भुल्लर, कर्नाटक पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष हर्षा, कर्नाटक कुश्ती संघ के अध्यक्ष गुणरंजन शेट्टी, अर्जुन पुरस्कार विजेता कर्नाटक की तैराक निशा मिलेट और सबाला की ओर से ईनाडु कर्नाटक के वरिष्ठ प्रबंधक प्रकाश वी. ने किया. बता दें कि भारत सरकार द्वारा भारतीय पिकलबॉल संघ को आधिकारिक राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) से मान्यता मिलने के बाद यह पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है.

बेंगलुरु: रामोजी ग्रुप के प्रतिष्ठित प्रिया फूड्स के सबाला द्वारा प्रायोजित इंडियन पिकलबॉल नेशनल टूर्नामेंट का पहला संस्करण बेंगलुरु के द स्पोर्ट्स स्कूल में शुरू हो गया है. यह टूर्नामेंट 13 से 16 नवंबर तक जारी रहेगा. जिसमें 20 से अधिक राज्यों के 900 से अधिक पिकलबॉल खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. जो 12 वर्ष से कम आयु वर्ग से लेकर 70 प्लस आयु वर्ग तक, विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष, महिला और मिश्रित प्रारूपों में खेला जाएगा.

भारतीय पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह भुल्लर ने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक क्षण है, मैं इस अवसर पर कर्नाटक पिकलबॉल संघ को बधाई देता हूं, मैं सबाला मिलेट्स की भी सराहना करता हूं, जो हमारे टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक हैं.'

अर्जुन पुरस्कार विजेता कर्नाटक की तैराक निशा मिलेट ने कहा, 'यह हम सभी के लिए गर्व और खुशी की बात है कि बेंगलुरु में भारतीय पिकलबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है. चूंकि बहुत से लोग पिकलबॉल खेल से जुड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह खेल ओलंपिक में भी दिखाई देगा. मैंने भी पिकलबॉल खेलने की कोशिश की है, यह सभी उम्र के लोगों के लिए एक मनोरंजक खेल है.'

कर्नाटक कुश्ती संघ के अध्यक्ष गुणरंजन शेट्टी ने कहा, 'मैं इस अवसर पर सबाला टीम को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबला मिलेट्स मजबूत हो और हर घर तक पहुंचें.'

पिकलबॉल चैंपियनशिप के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता कर्नाटक तैराक निशा मिलेट (Etv Bharat)

सबाला के बारे में

सबाला, खाद्य उद्योग में भारत के सबसे विश्वसनीय नामों में से एक है. जो प्रिया फूड्स, प्रतिष्ठित रामोजी ग्रुप का एक हिस्सा है. सबाला सक्रिय जीवनशैली को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो गतिशीलता, जागरूकता और संतुलन का सम्मान करते हैं. भारतीय पिकलबॉल संघ के साथ सबाला का सहयोग स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है.