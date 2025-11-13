ETV Bharat / sports

सबाला पिकलबॉल नेशनल चैंपियनशिप बेंगलुरु में शुरू, टूर्नामेंट में 900 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं भाग

Sabala Pickleball Championship: पिकलबॉल नेशनल चैंपियनशिप 13 से 16 नवंबर तक बेंगलुरु के द स्पोर्ट्स स्कूल में आयोजित होगी.

सबाला पिकलबॉल नेशनल चैंपियनशिप बेंगलुरु में शुरू
सबाला पिकलबॉल नेशनल चैंपियनशिप बेंगलुरु में शुरू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: रामोजी ग्रुप के प्रतिष्ठित प्रिया फूड्स के सबाला द्वारा प्रायोजित इंडियन पिकलबॉल नेशनल टूर्नामेंट का पहला संस्करण बेंगलुरु के द स्पोर्ट्स स्कूल में शुरू हो गया है. यह टूर्नामेंट 13 से 16 नवंबर तक जारी रहेगा. जिसमें 20 से अधिक राज्यों के 900 से अधिक पिकलबॉल खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. जो 12 वर्ष से कम आयु वर्ग से लेकर 70 प्लस आयु वर्ग तक, विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष, महिला और मिश्रित प्रारूपों में खेला जाएगा.

टूर्नामेंट का उद्घाटन भारतीय पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह भुल्लर, कर्नाटक पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष हर्षा, कर्नाटक कुश्ती संघ के अध्यक्ष गुणरंजन शेट्टी, अर्जुन पुरस्कार विजेता कर्नाटक की तैराक निशा मिलेट और सबाला की ओर से ईनाडु कर्नाटक के वरिष्ठ प्रबंधक प्रकाश वी. ने किया. बता दें कि भारत सरकार द्वारा भारतीय पिकलबॉल संघ को आधिकारिक राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) से मान्यता मिलने के बाद यह पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है.

सबाला पिकलबॉल नेशनल चैंपियनशिप में 900 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं
सबाला पिकलबॉल नेशनल चैंपियनशिप में 900 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं (Etv Bharat)

भारतीय पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह भुल्लर ने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक क्षण है, मैं इस अवसर पर कर्नाटक पिकलबॉल संघ को बधाई देता हूं, मैं सबाला मिलेट्स की भी सराहना करता हूं, जो हमारे टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक हैं.'

अर्जुन पुरस्कार विजेता कर्नाटक की तैराक निशा मिलेट ने कहा, 'यह हम सभी के लिए गर्व और खुशी की बात है कि बेंगलुरु में भारतीय पिकलबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है. चूंकि बहुत से लोग पिकलबॉल खेल से जुड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह खेल ओलंपिक में भी दिखाई देगा. मैंने भी पिकलबॉल खेलने की कोशिश की है, यह सभी उम्र के लोगों के लिए एक मनोरंजक खेल है.'

कर्नाटक कुश्ती संघ के अध्यक्ष गुणरंजन शेट्टी ने कहा, 'मैं इस अवसर पर सबाला टीम को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबला मिलेट्स मजबूत हो और हर घर तक पहुंचें.'

पिकलबॉल चैंपियनशिप के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता कर्नाटक तैराक निशा मिलेट
पिकलबॉल चैंपियनशिप के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता कर्नाटक तैराक निशा मिलेट (Etv Bharat)

सबाला के बारे में
सबाला, खाद्य उद्योग में भारत के सबसे विश्वसनीय नामों में से एक है. जो प्रिया फूड्स, प्रतिष्ठित रामोजी ग्रुप का एक हिस्सा है. सबाला सक्रिय जीवनशैली को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो गतिशीलता, जागरूकता और संतुलन का सम्मान करते हैं. भारतीय पिकलबॉल संघ के साथ सबाला का सहयोग स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है.

TAGGED:

PICKLEBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP
PICKLEBALL CHAMPIONSHIP 2025
सबाला पिकलबॉल नेशनल चैंपियनशिप
पिकलबॉल चैंपियनशिप 2025
SABALA PICKLEBALL CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.