काव्या मारन की टीम सनराइजर्स ने तीसरी बार जीता SA20 का खिताब

उन्होंने सिर्फ 53 गेंदों में शानदार शतक बनाया और 101 रन बनाकर आउट हो गए. उनकी 56 गेंदों की पारी में आठ चौके और सात छक्के शामिल थे. जिसकी वजह से कैपिटल्स ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 158 रन बना पाए.

ब्रेविस का शतक गया बेकार फाइनल मैच की बात करें तो सनराइजर्स के कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स ने टॉस जीतकर प्रिटोरिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया. एक रन पर दो विकेट गिरने के बाद प्रिटोरिया को ब्राइस पार्सन्स और डेवाल्ड ब्रेविस ने संभाला और तीसरे विकेट के लिए 97 रन जोड़े. पार्सन्स के 30 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट होने के बाद, ब्रेविस ने लगभग अकेले ही टीम को संभाला.

यह चौथी बार था जब काव्या मारन की टीम ने SA20 फाइनल खेला था, और टाइटल जीतने में उनकी एकमात्र नाकामी पिछले साल एमआई केप टाउन के खिलाफ थी. इससे पहले उन्होंने 2023 और 2024 के में भी खिताब अपने नाम किया था. वहीं प्रिटोरिया कैपिटल्स दूसरी बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन इस बार भी वो खिताब जीतने से चूक गई.

केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका): काव्या मारन की टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने तीसरी बार SA20 का खिताब जीत लिया है. फाइनल में उन्होंने सौरव गांगुली की कोचिंग वाली टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स को छह विकेट से मात दी. सनराइजर्स ने 159 रनों के लक्ष्य को 19.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

मार्को जानसेन की खतरनाक गेंदबाजी

सनराइजर्स के लिए दो तेज गेंदबाजों, मार्को जानसेन और एनरिक नॉर्टजे ने शानदार गेंदबाजी की. जानसेन ने चार ओवर में 10 रन देकर तीन विकेट लिए, जिसमें 19वें ओवर में दो विकेट वाला मेडन ओवर भी शामिल था. नॉर्टजे ने 19 रन देकर एक विकेट लिया.

कप्तान स्टब्स की अहम पारी

159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और 48 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद वे मुश्किल में थे. फिर मैथ्यू ब्रिट्जके और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर टीम को जीत दिलाई. दोनों ने सिर्फ 64 गेंदों में 114 रनों की नाबाद साझेदारी की. दोनों ने हाफ सेंचुरी पूरी की.

ब्रिट्जके ने 49 गेंदों में पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 68 रन बनाए. स्टब्स ने 41 गेंदों में 63 रन बनाए. स्टब्स, जिन्होंने टूर्नामेंट में पहले कभी अर्धशतक नहीं बनाया था, फाइनल में यह उपलब्धि हासिल की और लगातार छक्के लगाकर लक्ष्य का पीछा पूरा किया.

बतौर हेड कोच सौरव गांगुली का शानदार प्रदर्शन

खास बात ये है कि सौरव गांगुली की टीम ने पहले क्वालीफायर में सनराइजर्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन फाइनल में उसको हराने में असफल रही. पिछले दो सालों से प्लेऑफ से बाहर रहने के बाद, प्रिटोरिया कैपिटल्स ने अच्छे नतीजे हासिल करने के मकसद से सौरव गांगुली को अपना कोच बनाया था.

हालांकि उन्होंने अपनी कोचिंग की शुरुआत में ही टीम को फाइनल तक पहुंचाया और उन्हें आत्मविश्वास दिया, लेकिन 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' के लिए अंत सुखद नहीं रहा. हालांकि, एक कोच के तौर पर उनके प्रदर्शन को शानदार कहा जा सकता है.