18 वर्षीय खिलाड़ी की SA20 ऑक्शन में धूम, CSK की फ्रेंचाइजी ने इतने करोड़ में खरीदा
साउथ अफ्रीका की T20 लीग (SA20) के पांचवें सीजन से पहले आयोजित ऑक्शन में 18 वर्षीय खिलाड़ी सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया.
Published : October 8, 2026 at 1:30 PM IST
जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका): SA20 के सीजन 5 के लिए ऑक्शन बुधवार शाम जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया. जिसमें अनुभवी इंटरनेशनल क्रिकेटरों और युवा टैलेंट का शानदार मिश्रण देखने को मिला. इस ऑक्शन में 42 साल से लेकर 18 साल तक के खिलाड़ियों पर बोली लगी. नीलामी में 42 वर्षीय फॉफ डु प्लेसिस और 39 साल के कीरोन पोलार्ड भी शामिल थे. लेकिन इस ऑक्शन की महफिल एक 18 साल के क्रिकेटर 'जेसन रोल्स' ने लूट ली. जब उसको CSK फ्रेंचाइजी की ही एक टीम जोबर्ग सुपर किंग्स (JSK) ने सबसे ज्यादा पैसों में खरीद लिया.
ऑक्शन में जेसन रोल्स सबसे महंगे खिलाड़ी रहे
जोबर्ग सुपर किंग्स ने साउथ अफ्रीका के टीनएज क्रिकेटर जेसन रोल्स को 1,74,248 अमेरिकी डॉलर में खरीदा. जो भारतीय रुपये में 1 करोड़ 68 लाख बनता है. इसके साथ रोल्स SA20 के 5वां सीजन के ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. इस होनहार खिलाड़ी को खरीदने के लिए MI केप टाउन और जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त बोली लगी, क्योंकि दोनों फ्रेंचाइजी ने उनकी भविष्य की क्षमता को पहचाना. लेकिन एक कड़े मुकाबले के बाद, JSK ने बाजी मार ली और रोल्स को अपनी टीम में शामिल करने में सफल हो गई.
18 years old. R2.9 million! Welcome, Jason Rowles. #BetwaySA20Auction https://t.co/GYCVh4gOtS— Betway SA20 (@SA20_League) October 7, 2026
बता दें कि जेसन रोल्स ने सेंट डेविड्स मैरिस्ट इनंदा से मैट्रिक पास और SA20 के ग्रेजुएट हैं. रोल्स का ऑक्शन में खरीदा जाना SA20 इकोसिस्टम में उभरते हुए साउथ अफ्रीकी टैलेंट की बढ़ती अहमियत को भी दर्शाता है.
𝐒𝐎𝐋𝐃!!! 🚨 18-year-old, Jason Rowles is up! Oh boy, MI Cape Town and Joburg Super Kings go all-in to secure the youngster. He’ll be staying in Joburg though as JSK secure his services for R2.9 million – the highest of the evening so far 💰 #BetwaySA20Auction https://t.co/6IT8WqZ1cc— Betway SA20 (@SA20_League) October 7, 2026
ग्रीम स्मिथ ने क्या कहा?
SA20 लीग कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने कहा, 'इस साल की नीलामी ने दिखाया कि SA20 क्या बन गया है. यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां फाफ डु प्लेसिस, शिमरोन हेटमायर और ट्रेंट बोल्ट जैसे वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के सबसे होनहार युवा टैलेंट के साथ बैठते हैं. मेरे लिए जेसन रोल्स इस दिन के सबसे खास आकर्षण रहे.'
उन्होंने ये भी कहा, 'एक 18 साल के खिलाड़ी के लिए दिन की सबसे बड़ी बोली की जंग छिड़ते देखना यह बताता है कि फ्रेंचाइजी नई पीढ़ी पर कितना भरोसा करती हैं. पिछले साल ही वह स्कूल्स के फाइनल में खेल रहे थे, और आज वह दुनिया के कुछ बेहतरीन T20 स्टार्स वाली टीम का हिस्सा बनेंगे. स्मिथ ने कहा, 'हम इस लीग से अपने देश में यही रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, और आज इसे काम करते देखकर बहुत खुशी हो रही है.'
ऑक्शन ने बिके कई दिग्गज खिलाड़ी
इसके अलावा इस ऑक्शन में कई बड़े खिलाड़ियों पर भी बोली लगी. दक्षिण अफ्रीकी टीम के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस $162,286 USD और वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड $90,162 USD में बिके. दोनों को जोबर्ग सुपर किंग्स ने अपनी में शामिल किया. वहीं प्रोटियाज ऑलराउंडर वियान मुल्डर को MI केपटाउन ने $156,274 USD में अपनी टीम में शामिल किया. इसके अलावा उन्होंने वेस्टइंडीज के पावर-हिटर शिमरॉन हेटमायर को भी $90,162 USD में खरीदा. प्रिटोरिया कैपिटल्स ने रैसी वैन डेर डुसेन को $30,053 USD में खरीदा.
#BetwaySA20Auction recap 4⃣teams ✅ purchases made 1⃣9⃣slots filled https://t.co/YQMjYGxKFX— Betway SA20 (@SA20_League) October 7, 2026
SA20 लीग कब शुरू होगी?
बता दें कि SA20 का पांचवां सीजन 17 जनवरी, 2027 को शुरू होगा. जिसका पहला मैच सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा.