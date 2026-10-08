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18 वर्षीय खिलाड़ी की SA20 ऑक्शन में धूम, CSK की फ्रेंचाइजी ने इतने करोड़ में खरीदा

18 वर्षीय खिलाड़ी की SA20 ऑक्शन में धूम ( IANS )

जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका): SA20 के सीजन 5 के लिए ऑक्शन बुधवार शाम जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया. जिसमें अनुभवी इंटरनेशनल क्रिकेटरों और युवा टैलेंट का शानदार मिश्रण देखने को मिला. इस ऑक्शन में 42 साल से लेकर 18 साल तक के खिलाड़ियों पर बोली लगी. नीलामी में 42 वर्षीय फॉफ डु प्लेसिस और 39 साल के कीरोन पोलार्ड भी शामिल थे. लेकिन इस ऑक्शन की महफिल एक 18 साल के क्रिकेटर 'जेसन रोल्स' ने लूट ली. जब उसको CSK फ्रेंचाइजी की ही एक टीम जोबर्ग सुपर किंग्स (JSK) ने सबसे ज्यादा पैसों में खरीद लिया.

ऑक्शन में जेसन रोल्स सबसे महंगे खिलाड़ी रहे

जोबर्ग सुपर किंग्स ने साउथ अफ्रीका के टीनएज क्रिकेटर जेसन रोल्स को 1,74,248 अमेरिकी डॉलर में खरीदा. जो भारतीय रुपये में 1 करोड़ 68 लाख बनता है. इसके साथ रोल्स SA20 के 5वां सीजन के ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. इस होनहार खिलाड़ी को खरीदने के लिए MI केप टाउन और जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त बोली लगी, क्योंकि दोनों फ्रेंचाइजी ने उनकी भविष्य की क्षमता को पहचाना. लेकिन एक कड़े मुकाबले के बाद, JSK ने बाजी मार ली और रोल्स को अपनी टीम में शामिल करने में सफल हो गई.