वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में लौरा वोल्वार्ट ने रचा इतिहास, शतकीय पारी खेलकर तोड़े कई रिकॉर्ड

SA W vs ENG W: साउथ अफ्रीकाई कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 169 रनों की पारी खेलकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए.

Laura Wolvaardt
लौरा वोल्वार्ट (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 8:08 PM IST

हैदराबाद : लौरा वोल्वार्ट ने 2025 महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की कप्तानी करते हुए बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. साउथ अफ्रीकी कप्तान ने उस अहम मौके पर टीम को संभाला जब टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए खेल रही थी. बीच में अपनी शानदार बैटिंग से उन्होंने रविवार को कई रिकॉर्ड तोड़े और अकेले दम पर अपनी टीम को 300 से ज्यादा का टोटल बनाने में मदद की.

उन्होंने वर्ल्ड कप मैच में अपना पहला शतक बनाया. इस स्टार ओपनर ने टैजमिन ब्रिट्ज (45) के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन जोड़े और आखिर में उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग की मदद से टीम ने विरोधी टीम के सामने एक मुश्किल टारगेट रखा.

लॉरा ने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा
साउथ अफ्रीकी बैटर वर्ल्ड कप के इतिहास में नॉकआउट मैच में शतक बनाने वाली पहली कप्तान बन गईं. नॉकआउट मैच में कप्तान का सबसे ज़्यादा स्कोर मिताली राज का था, जब उन्होंने 2005 में पोटचेफस्ट्रूम में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 91 रन बनाए थे. उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने मैच 40 रनों से जीत लिया था. बेलिंडा क्लार्क ने भी 2000 में लंदन में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए 91 रन बनाए थे.

उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में भी मिताली की बराबरी कर ली है. साउथ अफ्रीकी कप्तान ने टूर्नामेंट में 13 बार 50 से ज्यादा रन बनाने का मील का पत्थर पार कर लिया है. लौरा वोल्वार्ट के रिकॉर्ड्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती. वह 5000 वनडे रन पूरे करने वाली दूसरी सबसे तेज बैटर भी बन गई हैं, उन्होंने यह कारनामा 117 पारियों में किया है.

स्मृति मंधाना सबसे तेज इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली खिलाड़ी हैं, उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 112 पारियों में हासिल किया है. साथ ही वह इंग्लैंड के खिलाफ नॉकआउट मैच में शतक बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी भी हैं.

इंग्लैंड 320 रनों का पीछा कर रहा है
इंग्लैंड 320 रनों के मुश्किल टारगेट का पीछा कर रहा है, और वे जल्दी ही 5/3 पर सिमट गए। टीम के लिए इस टारगेट को हासिल करना और टाइटल डिसाइडर में जगह बनाना एक मुश्किल चुनौती होगी. इस मैच में लौरा ने अफ्रीका 143 गेंदों में 20 चौके और 4 छक्कों की सहायता के साथ 169 रनों की पारी खेली.

