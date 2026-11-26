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SA vs BAN: वियान मुल्डर ने टेस्ट में रचा इतिहास, तोड़ दिया 76 साल पूराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

वियान मुल्डर ने टेस्ट में रचा इतिहास ( AP )

Wiaan Mulder Test Record: साउथ अफ्रीका ने सेंचुरियन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को पारी और 219 रनों से मात दे दी. पहली पारी में 91 पर ढेर होने के बाद बांग्लादेश की दूसरी पारी 304 रनों की बढ़त के सामने 184 रन पर ही सिमट गई. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 494 रन बनाने के बाद घोषित कर दी थी. इस जीत के साथ मेजबान टीम ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया.

वियान मुल्डर की उपलब्धियां

इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के होनहार आलराउंडर वियान मुल्डर ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले बैट से 178 गेंदों में 100 रन बनाए और फिर गेंद से कमाल दिखाते हुए दूसरी पारी में 11 ओवर में 7 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. मैच में मुल्डर ने कुल 8 विकेट अपने नाम किए. मुल्डर ने इस शानदार प्रदर्शन की वजह से कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. वो एक ही टेस्ट मैच की एक पारी में शतक और 7 विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीका के पहले और वर्ल्ड के छठे खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा वो एक टेस्ट की एक परी में शतक और पांच विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीका के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं.