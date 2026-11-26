SA vs BAN: वियान मुल्डर ने टेस्ट में रचा इतिहास, तोड़ दिया 76 साल पूराना वर्ल्ड रिकॉर्ड
वियान मुल्डर ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी पारी में 11 ओवर में 7 विकेट लेकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.
Published : November 26, 2026 at 2:36 PM IST
Wiaan Mulder Test Record: साउथ अफ्रीका ने सेंचुरियन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को पारी और 219 रनों से मात दे दी. पहली पारी में 91 पर ढेर होने के बाद बांग्लादेश की दूसरी पारी 304 रनों की बढ़त के सामने 184 रन पर ही सिमट गई. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 494 रन बनाने के बाद घोषित कर दी थी. इस जीत के साथ मेजबान टीम ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया.
वियान मुल्डर की उपलब्धियां
इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के होनहार आलराउंडर वियान मुल्डर ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले बैट से 178 गेंदों में 100 रन बनाए और फिर गेंद से कमाल दिखाते हुए दूसरी पारी में 11 ओवर में 7 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. मैच में मुल्डर ने कुल 8 विकेट अपने नाम किए. मुल्डर ने इस शानदार प्रदर्शन की वजह से कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. वो एक ही टेस्ट मैच की एक पारी में शतक और 7 विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीका के पहले और वर्ल्ड के छठे खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा वो एक टेस्ट की एक परी में शतक और पांच विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीका के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं.
Wiaan Mulder’s stunning spell on Day 3 powered South Africa to a romping victory over Bangladesh 💪 Predict the outcome of the upcoming #WTC27 contests via the standings predictor and see if your favourite side can make it to the final next year ➡️ https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/YgSwLhiRhI— ICC (@ICC) November 25, 2026
मुल्डर ने तोड़ा 76 साल पूराना वर्ल्ड रिकॉर्ड
इन उपब्धियों के बीच वियान मुल्डर ने एक 76 साल पूराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया है. उन्होंने टेस्ट मैच की एक पारी में चौथे नंबर या उससे नीचे के क्रम पर गेंदबाजी करते हुए सबसे कम गेंदों में 7 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया. मुल्डर ने कगीसो रबाड़ा, मार्को जैनसन और एनरिक नॉर्किये के बाद गेंदबाजी करते हुए 64 गेंदों में ही 7 विकेट झटक लिए. इससे पहले ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के ही ह्यू टेफील्ड के नाम था. जिन्होंने 1950 में डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 68 गेंदों में 6 विकेट हासिल किया था.
वियान मुल्डर का टेस्ट करियर
साउथ अफ्रीका के इस ऑलराउंडर का टेस्ट करिया अभी ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कई बड़ी उबल्धियां हासिल कर ली है. उनके नाम टेस्ट में 367 रन बनाने का भी रिकॉर्ड है. मुल्डर ने अभी तक सिर्फ 29 टेस्ट मैच खेला है. जिसमें उनके नाम 5 शतक और एक अर्धशतक है. उनका इस फॉर्मेट में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 367 रन है. जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था. इसके अलावा गेंदबाजी में उनके नाम 56 विकेट हैं. जिसमें तीन बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल शामिल है.