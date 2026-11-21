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SA vs BAN: साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान

टेस्ट सीरीज के बीच में साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने आने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. जिसमें कप्तान टेम्बा बावुमा, कगिसो रबाडा और एडेन मार्करम जैसे कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. जबकि पेसर लुंगी एनगिडी और एनरिक नॉरकिये की टीम में वापसी हुई है.

केशव महाराज (IANS)

महाराज बने कप्तान

वनडे टीम की कमान टीम के अनुभावी स्पिनर केशव महाराज को सौंपी गई है जबकि ब्योर्न फोर्टुइन T20I सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे. इससे पहले भी महाराज कप्तानी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. उन्होंने 2025 में एक टेस्ट में साउथ अफ्रीका की कप्तानी की थी, जहां उन्होंने जीत हासिल की थी. इसके अलावा, उन्होंने सात ODI मैचों में नेशनल टीम की कप्तानी की है, जिसमें टीम ने दो जीते और तीन हारे हैं. इसके अलावा, टीम ने उनकी कप्तानी में 10 मैच खेले, जिनमें से सात में जीत मिली. वहीं कप्तान के तौर पर फोर्टुइन ने वनडे में 2 जीत और 0 हार और T20I में 4 जीत और 1 हार दर्ज की है.

कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम

इस सीरीज से टीम के कई सीनियर खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे से पहले वर्कलोड मैनेजमेंट के मकसद से आराम दिया गया है. जिनमें एडेन मार्करम, कगिसो रबाडा, मार्को जेनसेन, रयान रिकेल्टन और मैथ्यू ब्रीट्जके के नाम शामिल हैं. जबकि टेम्बा बावुमा पिंडली की चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं, और ओटनील बार्टमैन ट्रेनिंग में बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद उपलब्ध नहीं थे.

एनगिडी और नॉरकिये की वापसी

टीम के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी हैमस्ट्रिंग इंजरी से वापस आ गए हैं, जबकि नॉरकिये को सितंबर 2023 के बाद पहली बार ODI टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने ऑखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज खेली थी. विकेटकीपर-बल्लेबाज सिनेथेम्बा केशिले को भी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने की वजह से T20I टीम में शामिल किया गया है.

लुंगी एनगिडी (IANS)

साउथ अफ्रीका की वनडे टीम

केशव महाराज (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, जिराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्डन हरमन, डुआन जेनसेन, नकोबानी मोकोएना, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एनरिक नॉरकिये, लुंगी एनगिडी, सिनेथेम्बा केशिले, ट्रिस्टन स्टब्स.

एनरिक नॉरकिये (IANS)

साउथ अफ्रीका का T20I स्क्वाड

ब्योर्न फोर्टुइन (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, जिराल्ड कोएट्जी, कॉनर एस्टरहुइजन, डोनोवन फरेरा, जॉर्डन हरमन, डुआन जेनसेन, क्वेना मफाका, नकोबानी मोकोएना, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले, ट्रिस्टन स्टब्स और प्रेनेलन सुब्रायन.