SA vs BAN: वियान मुल्डर का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका ने टेस्ट में बांग्लादेश का किया सूपड़ा साफ
साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 219 रनों से मात देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली.
Published : November 26, 2026 at 12:08 PM IST
SA vs BAN 2nd Test 2026: साउथ अफ्रीका ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से हारकर सूपड़ा साफ कर दिया. सेंचुरियन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच तो मेजबान टीम ने पारी और 219 रनों जीतकर तीन दिन में ही खत्म कर दिया. साउथ अफ्रीका ने पहले बांग्लादेश की पहली पारी 91 रनों पर ढेर की और फिर अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 494 रनों घोषित की. जिससे उनको 403 रनों की विशाल बढ़त मिल गई. उसके बाद मेजबान टीम ने मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी को 184 रनों पर समटेकर मैच और सीरीज अपने नाम कर ली.
इसके साथ बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका को हराने का सपना भी टूट गया. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 18 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 16 जीते हैं, जबकि दो मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए.
प्लेयर ऑफ द मैच
मैच में शानदारऔर रोकॉर्ड तोड़ ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले वियान मुल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने मैच में शतक और दूसरी पारी में 7 विकेट झटके. इसके अलावा सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले मार्कस एक्रमैन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने कुल 307 रन बनाए.
WTC पॉइंट्स टेबल
इस बड़ी जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका की पहली पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो गई है. उनका अंक प्रतिशत अब 77.78 हो गया है. जबकि बांग्लादेश को बड़ा नुकसान हुआ है, वह पांचवें स्थान से खिसक कर छठे स्थान पर चला गया है. जबकि इंग्लैंड अब चौथे नंबर पर आ गया है.
वियान मुल्डर का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन (Wiaan Mulder Record)
साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने सेंचुरियन टेस्ट शानदरा खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली पारी में 100 रन बनाए और बांग्लादेश की दूसरी पारी में 7 विकेट झटके. जिससे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की.
पहले साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर बने
मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा पूरा किया. मैच में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही टेस्ट में शतक और सात विकेट लेने वाले पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए. जबकि वो ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी हैं. सबसे पहले ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया के जैक ग्रेगरी ने 1920 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था. इस लिस्ट में भारत के महान स्पिनर आर. अश्विन भी शामिल हैं.
एक टेस्ट में शतक और 7 विकेट लेने वाले खिलाड़ी
- जैक ग्रेगरी (ऑस्ट्रेलिया) vs इंग्लैंड, मेलबर्न, 1920
- इयान बॉथम (इंग्लैंड) vs पाकिस्तान, लॉर्ड्स, 1978
- इयान बॉथम (इंग्लैंड) vs भारत, वानखेड़े, 1980
- आर. अश्विन (भारत) vs वेस्टइंडीज, नॉर्थ साउंड, 2016
- नसीर खान मारूफखिल (अफगानिस्तान) vs जिम्बाब्वे, शारजाह, 2026
- वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका) vs बांग्लादेश, सेंचुरियन, 2026
साउथ अफ्रीका के पांचवें खिलाड़ बने
इसके अलावा वियान मुल्डर एक ही टेस्ट मैच में शतक और पांच विकेट लेने का कारनामा करने वाले साउथ अफ्रीका के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. इसे पहले ये उपलब्धि जिमी सिंक्लेयर, ऑब्रे फॉकनर, जैक्स कैलिस और कॉर्बिन बॉश हासिल कर चुके हैं.
एक टेस्ट में शतक और 5 विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीकी
- जिमी सिंक्लेयर vs इंग्लैंड, केपटाउन, 1899
- ऑब्रे फॉकनर vs इंग्लैंड, जोहान्सबर्ग, 1910
- जैक्स कैलिस vs वेस्टइंडीज, केपटाउन, 1999
- जैक्स कैलिस vs बांग्लादेश, पॉचेफस्ट्रूम, 2002
- कॉर्बिन बॉश vs जिम्बाब्वे, बुलावायो, 2025
- वियान मुल्डर vs बांग्लादेश, सेंचुरियन, 2026
वियान मुल्डर का दुर्लभ वर्ल्ड रिकॉर्ड
यह भी उल्लेखनीय है कि वियान मुल्डर ने केवल 64 गेंदों में 7 विकेट लिए. जिसके साथ उन्होंने टेस्ट मैच की एक पारी में चौथे या उसके बाद के क्रम पर गेंदबाजी करने वाले किसी भी गेंदबाज द्वारा 7 विकेट लेने का यह सबसे तेज रिकॉर्ड है. इससे पहले 1950 में डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ह्यू टेफील्ड ने 68 गेंदों में यह कारनामा किया था. मुल्डर ने बांग्लादेश की दूसरी पारी में रबड़ा, जैनसन और नॉर्किये के बाद चौथे नंबर पर गेंदबाजी करने आए. जहां से उन्होंने 11 ओवर में 3 मेडन और 31 रन खर्च करके 7 विकेट अपने नाम कर लिया.
वियान मुल्डर का टेस्ट करियर
वियान मुल्डर अभी तक सिर्फ 29 टेस्ट मैच ही खेले हैं. जिसमें उनके नाम 5 शतक और एक अर्धशतक हैं. उनका इस फॉर्मेट में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 367 रन है. इसके अलावा गेंदबाजी में उनके नाम 56 विकेट हैं. जिसमें तीन बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल शामिल है.