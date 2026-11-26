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SA vs BAN: वियान मुल्डर का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका ने टेस्ट में बांग्लादेश का किया सूपड़ा साफ

वियान मुल्डर का बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ( AP )

SA vs BAN 2nd Test 2026: साउथ अफ्रीका ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से हारकर सूपड़ा साफ कर दिया. सेंचुरियन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच तो मेजबान टीम ने पारी और 219 रनों जीतकर तीन दिन में ही खत्म कर दिया. साउथ अफ्रीका ने पहले बांग्लादेश की पहली पारी 91 रनों पर ढेर की और फिर अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 494 रनों घोषित की. जिससे उनको 403 रनों की विशाल बढ़त मिल गई. उसके बाद मेजबान टीम ने मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी को 184 रनों पर समटेकर मैच और सीरीज अपने नाम कर ली.

इसके साथ बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका को हराने का सपना भी टूट गया. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 18 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 16 जीते हैं, जबकि दो मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए.

प्लेयर ऑफ द मैच

मैच में शानदारऔर रोकॉर्ड तोड़ ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले वियान मुल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने मैच में शतक और दूसरी पारी में 7 विकेट झटके. इसके अलावा सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले मार्कस एक्रमैन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने कुल 307 रन बनाए. वियान मुल्डर ने दूसरी पारी में झटके 7 विकेट (AP) WTC पॉइंट्स टेबल

इस बड़ी जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका की पहली पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो गई है. उनका अंक प्रतिशत अब 77.78 हो गया है. जबकि बांग्लादेश को बड़ा नुकसान हुआ है, वह पांचवें स्थान से खिसक कर छठे स्थान पर चला गया है. जबकि इंग्लैंड अब चौथे नंबर पर आ गया है. वियान मुल्डर का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन (Wiaan Mulder Record)

साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने सेंचुरियन टेस्ट शानदरा खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली पारी में 100 रन बनाए और बांग्लादेश की दूसरी पारी में 7 विकेट झटके. जिससे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की. वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास (AP) पहले साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर बने

मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा पूरा किया. मैच में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही टेस्ट में शतक और सात विकेट लेने वाले पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए. जबकि वो ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी हैं. सबसे पहले ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया के जैक ग्रेगरी ने 1920 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था. इस लिस्ट में भारत के महान स्पिनर आर. अश्विन भी शामिल हैं. वियान मुल्डर ने जड़ शतक (AP)