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लिटन दास ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा विकेट लेने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

लिटन दास ( IANS )

SA vs BAN 1st Test: बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जोहानसबर्ग में खेला जा रहा है. जहां मेहमान टीम पहली पारी में 400 रन बनाने के बावजूद हार की कगार पर है. क्योंकि उन्होंने चौथे दिन दूसरी पारी में 100 रन पर अपने 5 विकेट खो दिए हैं और वो अभी भी मेजबान टीम से 57 रन पीछे हैं. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 557 रन बनाए थे.

हालांकि इस मैच में बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास ने विकेट के पीछे 8 विकेट लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट (कैच या स्टंपिंग) लेने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम बारी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया.

लिटन दास का वर्ल्ड रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच की पहली पारी में, लिटन दास ने विपक्षी टीम के 8 खिलाड़ियों को आउट करने में मदद की. उन्होंने 6 कैच पकड़े और 2 खिलाड़ियों को स्टंप किया. इसक साथ वो टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में, वह एक ही पारी में इतने खिलाड़ियों को आउट करने वाले पहले विकेटकीपर बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के वसीम बारी के नाम था, जिन्होंने 1979 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 कैच पकड़े थे. उनके बाद बॉब टेलर (इंग्लैंड), इयान स्मिथ (न्यूजीलैंड), रिडले जैकब्स (वेस्टइंडीज) और जोशुआ डा सिल्वा (वेस्टइंडीज) ने भी 7-7 कैच पकड़े थे. लिटन ने अपने 60वें टेस्ट मैच में यह रिकॉर्ड बनाया. इसके साथ ही, एक विकेटकीपर के तौर पर उनके नाम 49 टेस्ट मैचों में विकेट के पीछे 154 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.