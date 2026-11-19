लिटन दास ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा विकेट लेने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Litton Das Record: लिटन दास ने टेस्ट मैच की एक पारा में विकेट के पीछे 8 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
Published : November 19, 2026 at 1:26 PM IST
SA vs BAN 1st Test: बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जोहानसबर्ग में खेला जा रहा है. जहां मेहमान टीम पहली पारी में 400 रन बनाने के बावजूद हार की कगार पर है. क्योंकि उन्होंने चौथे दिन दूसरी पारी में 100 रन पर अपने 5 विकेट खो दिए हैं और वो अभी भी मेजबान टीम से 57 रन पीछे हैं. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 557 रन बनाए थे.
हालांकि इस मैच में बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास ने विकेट के पीछे 8 विकेट लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट (कैच या स्टंपिंग) लेने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम बारी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया.
लिटन दास का वर्ल्ड रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच की पहली पारी में, लिटन दास ने विपक्षी टीम के 8 खिलाड़ियों को आउट करने में मदद की. उन्होंने 6 कैच पकड़े और 2 खिलाड़ियों को स्टंप किया. इसक साथ वो टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में, वह एक ही पारी में इतने खिलाड़ियों को आउट करने वाले पहले विकेटकीपर बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के वसीम बारी के नाम था, जिन्होंने 1979 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 कैच पकड़े थे. उनके बाद बॉब टेलर (इंग्लैंड), इयान स्मिथ (न्यूजीलैंड), रिडले जैकब्स (वेस्टइंडीज) और जोशुआ डा सिल्वा (वेस्टइंडीज) ने भी 7-7 कैच पकड़े थे.
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लिटन ने अपने 60वें टेस्ट मैच में यह रिकॉर्ड बनाया. इसके साथ ही, एक विकेटकीपर के तौर पर उनके नाम 49 टेस्ट मैचों में विकेट के पीछे 154 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.
तीसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी
इसी मैच में लिटन दास ने 120 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी भी खेली. जिससे बांग्लादेश 400 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में सफल रहा. मैच के दूसरे दिन अपना शतक पूरा करके, वह दक्षिण अफ्रीकी धरती पर शतक लगाने वाले केवल तीसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए.
लिटन ने डिविलियर्स को छोड़ा पीछे
इसके साथ लिटन दास ने टेस्ट मैच की एक ही पारी में शतक और विकेट के पीछे 8 विकेट लेने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डेनिस लिंडसे (1966) और एबी डी विलियर्स (2013) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. जिन्होंने जोहान्सबर्ग के मैदान पर शतक बनाते हुए छह बल्लेबाजों को विकेट के पीछे कैच आउट किया था.
बांग्लादेश-साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट
मैच की बात करें तो इस टेस्ट के चार दिन खत्म हो चुके हैं. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं, और वो अभी भी साउथ अफ्रीका से 57 रन पीछे हैं. दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 557 रन बनाए थे. रयान रिकेल्टन ने 102 रन और कगिसो रबाडा ने 72 रन बनाए. उन्होंने आठवें विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की, जबकि कप्तान टेम्बा बावुमा 68 रन बनाकर नाबाद रहे. अपनी पहली पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 157 रनों की बढ़त हासिल की. जबकि बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 400 रन बनाए थे. जिसमें तंजीद के 67, तौहीद के 137 और लिटन के 120 रन शामिल थे.
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टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला विकेटकीपर
- 8 विकेट: लिटन दास (बांग्लादेश) बनाम साउथ अफ्रीक, 6 कैच, दो स्टंप, 2026
- 7 विकेट: वसीम बारी (पाकिस्तान) बनाम न्यूजीलैंड, 7 कैच, 1979
- 7 विकेट: बॉब टेलर (इंग्लैंड) बनाम इंडिया, 7 कैच, 1980
- 7 विकेट: इयान स्मिथ (न्यूजीलैंड) बनाम श्रीलंका, 7 कैच 1991
- 7 विकेट: रिडले जैकब (वेस्टइंडीज) बनाम ऑस्ट्रेलिया, 7 कैच, 2000
- 7 विकेट: जोशुवा डा सिल्वा (वेस्टइंडीज) बनाम साउथ अफ्रीका, 7 कैच, 2023