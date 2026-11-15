SA vs BAN: डेब्यू टेस्ट में गोल्डन डक, बांग्लादेशी बल्लेबाज के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड
बांग्लादेश के महफिजुल इस्लाम टेस्ट डेब्यू में गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए.
Published : November 15, 2026 at 5:12 PM IST
जोहान्सबर्ग (साउथ अफ्रीका): बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है. जहां उसे दो टेस्ट, तीन वनडे और उतने ही टी20 मैचों की सीरीज खेलनी. इस दौरे की शुरूआत टेस्ट मैच से हुई. पहला मैच रविवार से जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे महफिजुल इस्लाम पहली ही गेंद (गोल्डन डक) पर आउट हो गए. इसके साथ ही उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. वो डेब्यू टेस्ट में गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी और कुल चौथे खिलाड़ी बन गए हैं.
डेब्यू टेस्ट में गोल्डन डक
इससे पहले तीन खिलाड़ियों के नाम ये अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज था. जिसमें अफगानिस्तान के अब्दुल मलिक 2021 में अबू धाबी टेस्ट में, दक्षिण अफ्रीका के जिमी कुक भी 1992 में भारत के खिलाफ डरबन टेस्ट में और वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर लियोन गैरिक 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किंग्स्टन टेस्ट में अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं.
That’s Drinks On Day 1! 🥤 What a first hour of play we’ve witnessed as Kagiso Rabada has #TheProteas in the driver’s seat! 👏🇿🇦 Bangladesh are 37/3 after 13 overs. #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/JPLd6NTn8S— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 15, 2026
कगीसो रबाडा की खास उपलब्धि
महफिजुल को इस टेस्ट मैच में चोटिल शादमान इस्लाम की जगह टीम में शामिल किया गया. लेकिन वो साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज कगीसो रबाडा की गेंद का सामना करने में असफल रहे और पहली ही गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो गए. इसके साथ रबाडा ने टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लेकर एक खास उपलब्धि हासिल कर ली. वे टेस्ट मैच में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले बर्ट वोगलर, एलन डोनाल्ड और डेल स्टेन ने यह कारनामा किया था. बर्ट वोगलर ने 1907 में ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के टॉम हेवर्ड को, एलन डोनाल्ड ने 2001 में किंग्स्टन टेस्ट में वेस्टइंडीज के गैरिक को और डेल स्टेन ने 2010 के एक टेस्ट मैच में इंग्लैंड के एंड्रयू स्ट्रॉस को पहली ही गेंद पर आउट कर चुके हैं.
Rabada Wreaking Havoc! 💥 That stump has probably landed somewhere in the Vaal River! 😂🎯 #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/nVGHfrCzcE— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 15, 2026
बांग्लादेश-साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट
मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. खबर लिखे जाने तक बांग्लादेश ने 4 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं. बता दें कि बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में कभी भी दक्षिण अफ्रीका को नहीं हराया है. दोनों टीमों के बीच खेले गए 16 मैचों में से बांग्लादेश को 14 में हार मिली है, जबकि दो मैच ड्रॉ रहे हैं.
SA vs BAN: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
बांग्लादेश ने अपनी प्लेइंग-11 में हसन महमूद, इबादोत हुसैन और तस्कीन अहमद के रूप में तीन तेज गेंदबाजों को शामिल किया है, जबकि मेहदी हसन मिराज उनके मुख्य स्पिनर हैं. उनके पास कई पार्ट-टाइम विकल्प भी मौजूद हैं. वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग इलेवन में जुबैर हमजा और डेन पैटरसन को वापस शामिल किया है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में खेलने वाली टीम में उन्होंने दो बदलाव किए हैं.
बांग्लादेश की प्लेइंग-11: तंजीद हसन तमीम, महफिजुल इस्लाम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), तौहीद हृदोय, मुश्फिकुर रहीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, एबादोत हुसैन, तस्कीन अहमद.
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: एडेन मार्करम, मार्केस एकरमैन, जुबैर हमजा, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, मार्को जानसन, साइमन हार्मर, कैगिसो रबाडा, डेन पैटरसन.