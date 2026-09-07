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ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान

वनडे स्क्वाड से ड्रॉप मार्नस लाबुशेन को टेस्ट स्क्वाड में बरकरार रखा गया है.

ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम
ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
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Australia Test Squad: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें कूपर कोनोली, मैथ्यू कुहनेमैन और माइकल नेसर को शामिल किया गया है. जबकि वनडे स्क्वाड से बाहर किए गए बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टेस्ट टीम में बरकरार रखा गया है.

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं किया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उसी टीम को बाकी रखा है जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कराई थी.

लाबुशेन टेस्ट टीम बरकरार
खराब फॉर्म की वजह से मार्नस लाबुशेन को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था. लेकिन टेस्ट टीम में उनको बरकरार रखा गया है. लाबुशेन के खराब फॉर्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जुलाई 2023 के बाद से कोई शतक नहीं लगाया है. इस दौरान उनका औसत 24.69 रहा है.

8 साल बाद साउथ अफ्रीका का दौरा
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये टेस्ट सीरीज 9 अक्टूबर से डरबन में शुरू होगी. पिछले साल लॉर्ड्स में हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी. इसके अलावा 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम पहली बार दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी. उनका पिछला दौरा 2018 का था जब उनकी टीम पर बॉल-टैम्परिंग का आरोप लगा था. खास बात ये है कि उस दौरे पर जाने वाली टीम के सिर्फ पांच खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले भी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जा चुके हैं. उनमें कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ और मैथ्यू रेनशॉ के नाम शामिल हैं.

WTC फाइनल के लिए अहम सीरीज
दोनों ही टीमों के लिए ये टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिए बहुत अहम है. क्योंकि इस सीरीज से यह तय होगा कि कौन सी टीम अगले साल ओवल में होने वाले WTC फाइनल में पहुंचेंगी. ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है.

ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम
पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर.

SA vs AUS टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टेस्ट: 9-13 अक्टूबर, डरबन
  • दूसरा टेस्ट: 18-22 अक्टूबर, गेबेरहा
  • तीसरा टेस्ट: 27-31 अक्टूबर, जोहान्सबर्ग

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