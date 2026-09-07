ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान

Australia Test Squad: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें कूपर कोनोली, मैथ्यू कुहनेमैन और माइकल नेसर को शामिल किया गया है. जबकि वनडे स्क्वाड से बाहर किए गए बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टेस्ट टीम में बरकरार रखा गया है.

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं किया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उसी टीम को बाकी रखा है जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कराई थी.

लाबुशेन टेस्ट टीम बरकरार

खराब फॉर्म की वजह से मार्नस लाबुशेन को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था. लेकिन टेस्ट टीम में उनको बरकरार रखा गया है. लाबुशेन के खराब फॉर्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जुलाई 2023 के बाद से कोई शतक नहीं लगाया है. इस दौरान उनका औसत 24.69 रहा है.

8 साल बाद साउथ अफ्रीका का दौरा

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये टेस्ट सीरीज 9 अक्टूबर से डरबन में शुरू होगी. पिछले साल लॉर्ड्स में हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी. इसके अलावा 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम पहली बार दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी. उनका पिछला दौरा 2018 का था जब उनकी टीम पर बॉल-टैम्परिंग का आरोप लगा था. खास बात ये है कि उस दौरे पर जाने वाली टीम के सिर्फ पांच खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले भी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जा चुके हैं. उनमें कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ और मैथ्यू रेनशॉ के नाम शामिल हैं.