ETV Bharat / sports

SA vs AUS: साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर, आखिरी दिन कंगारुओं के सामने 288 रनों का लक्ष्य

साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर ( AP )

SA vs AUS 3rd Test: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच रोमांचक मोड़ में दाखिल हो गया है. जहां मैच के आखिरी दिन मेजबान साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 10 विकेट और मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया को 288 रनों की जरूरत है. खास बात ये हैं दोनों टीमों ने सीरीज का एक-एक मैच जीता हुआ है, इसलिए तीसरा टेस्ट जीतने वाली टीम सीरीज की विजेता बन जाएगी.

रिकेलटन-मुल्डर ने साउथ अफ्रीका की मैच में कराई वापसी

केप टाउन के न्यूलैंड्स में जारी इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 100 रनों की लीड खाने के बाद साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में लड़खड़ा रहा था, जब उसके 181 पर 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे. लेकिन उसके बाद रियान रिकेलटन और वियान मुल्डर के शतकों ने साउथ अफ्रीका की शानदार वापसी कराई. टीम ने अपनी दूसरी पारी में 387 रन बनाए. जिससे ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 288 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला.