SA vs AUS: साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर, आखिरी दिन कंगारुओं के सामने 288 रनों का लक्ष्य
SA vs AUS 3rd Test Day 5: तीसरा टेस्ट जीतने वाली टीम सीरीज की विजेता बन जाएगी.
Published : October 31, 2026 at 10:05 AM IST
SA vs AUS 3rd Test: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच रोमांचक मोड़ में दाखिल हो गया है. जहां मैच के आखिरी दिन मेजबान साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 10 विकेट और मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया को 288 रनों की जरूरत है. खास बात ये हैं दोनों टीमों ने सीरीज का एक-एक मैच जीता हुआ है, इसलिए तीसरा टेस्ट जीतने वाली टीम सीरीज की विजेता बन जाएगी.
रिकेलटन-मुल्डर ने साउथ अफ्रीका की मैच में कराई वापसी
केप टाउन के न्यूलैंड्स में जारी इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 100 रनों की लीड खाने के बाद साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में लड़खड़ा रहा था, जब उसके 181 पर 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे. लेकिन उसके बाद रियान रिकेलटन और वियान मुल्डर के शतकों ने साउथ अफ्रीका की शानदार वापसी कराई. टीम ने अपनी दूसरी पारी में 387 रन बनाए. जिससे ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 288 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला.
रिकेलटन और मुल्डर के बीच छठे विकेट के लिए 154 रनों की अहम साझेदारी रही. रिकेलटन ने 219 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल थे, जबकि मुल्डर ने 221 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 115 रनों की पारी खेली.
स्टॉर्क सबसे सफल गेंदबाज
ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार्क सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 24 ओवर में 65 रन देकर 3 विकेट लिए. वहीं, कप्तान कमिंस (71 रन देकर 2 विकेट) और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन (101 रन देकर 2 विकेट) ने 2-2 विकेट हासिल किए. जबकि दो बल्लेबाज रन आउट हुए.
दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 329 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 429 रन बनाकर 100 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी. तीन मैचों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है, इसलिए आखिरी दिन का खेल ही इस मुकाबले का नतीजा तय करेगा.
टेस्ट में केप टाउन में हाईएस्ट रन चेज
331 रन: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (2002)
236 रन: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया (2011)
212 रन: दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत (2022)