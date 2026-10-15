SA vs AUS: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में किया बदलाव, पहले टेस्ट में 214 रनों से मिली थी करारी हार
SA vs AUS 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच 18 अक्टूबर से शुरू होगा.
Published : October 15, 2026 at 5:18 PM IST
South Africa Test Squad: दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. 17 खिलाड़ियों के इस स्क्वाड में पहले टेस्ट के मुकाबले केवल एक बदलाव किया गया है. ट्रिस्टन स्टब्स की जगह मैथ्यू ब्रीट्जके को टीम में शामिल किया गया है. दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट रविवार 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका पहले मैच में मिली हार के बाद जोरदार वापसी करने की कोशिश करेगा.
तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 214 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में स्टब्स ने अपने बैट से कुछ खास योगदान नहीं दिया था. वो पहली पारी में 32 और दूसरी पारी में 1 रन ही बना सके थे. जिसकी वजह से उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया गया.
उनकी जगह टीम में शामिल किए गए ब्रीट्जके ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक केवल दो टेस्ट मैच ही खेले हैं. एक अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरा जुलाई 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ. जिसमें उन्होंने कुल 14 रन बनाए हैं. हालांकि, सीमित ओवरों के क्रिकेट में ये दाएं हाथ का बल्लेबाज शानदार फॉर्म में है. उन्होंने डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक जड़ा था.
Dafabet Second Test Match Squad Announcement 🚨 The South Africa Men’s selection panel has today named a 17-player squad for the second Dafabet Test against Australia, starting on Sunday, 18 October at Dafabet St George’s Park in Gqeberha. There is one change to the squad from the first Test, with batter Matthew Breetzke replacing Tristan Stubbs, while Ryan Rickelton will take over the wicketkeeping duties for the second Test. Tony de Zorzi was not considered for selection as the left-hander continues his recovery from a left hamstring injury. #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 15, 2026
दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच ने कहा, 'मैट पहले भी टीम का हिस्सा रहे हैं. उनकी शानदार वनडे फॉर्म ने उन्हें दूसरों से आगे रखा. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैट का रवैया और उनका चरित्र बहुत अच्छा है.' उन्होंने ये भी कहा, 'चूंकि अब रयान रिकेलटन विकेटकीपिंग करेंगे, इसलिए यह तय करना होगा कि क्या वह बल्लेबाजी क्रम में नीचे आएंगे या फिर पहले की तरह पारी की ओपनिंग करना जारी रखेंगे.'
दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड
टेम्बा बावुमा, मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, मैथ्यू ब्रीट्जके, कॉर्बिन बॉश, जीराल्ड कोएट्जी, साइमन हार्मर, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडेन मार्क्रम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिक नोर्किया, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन और काइल वेरिन.
ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट स्क्वाड
पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर.