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SA vs AUS: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में किया बदलाव, पहले टेस्ट में 214 रनों से मिली थी करारी हार

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में किया बदलाव ( IANS )

South Africa Test Squad: दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. 17 खिलाड़ियों के इस स्क्वाड में पहले टेस्ट के मुकाबले केवल एक बदलाव किया गया है. ट्रिस्टन स्टब्स की जगह मैथ्यू ब्रीट्जके को टीम में शामिल किया गया है. दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट रविवार 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका पहले मैच में मिली हार के बाद जोरदार वापसी करने की कोशिश करेगा.

तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 214 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में स्टब्स ने अपने बैट से कुछ खास योगदान नहीं दिया था. वो पहली पारी में 32 और दूसरी पारी में 1 रन ही बना सके थे. जिसकी वजह से उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया गया.