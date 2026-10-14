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ऑस्ट्रेलिया की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, न्यूजीलैंड को फायदा, साउथ अफ्रीका को भारी नुकसान

ऑस्ट्रेलिया की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव ( Getty Iamges )

WTC Points Table Updated: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डरबन में खेले गए पहले टेस्ट मैच के नतीजे ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) बड़ा बदलाव कर दिया है. जहां जीत हासिल करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया अपने पहले स्थान को और मजबूत किया है तो वहीं हार की वजह से साउथ अफ्रीका तालिका में टॉप टू से बाहर हो गया. जिसका पूरा फायदा न्यूजीलैंड को मिला और अब वो WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर दो पर पहुंच गया है.

डरबन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को साउथ अफ्रीका को 214 रनों से मात दी. जोश हेजलवुड ने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 49 रन देकर 6 विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के पांचवें दिन प्रोटियाज को 206 रन पर ऑलआउट कर दिया. मैट रेनशॉ ने दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 190 और 82 रन बनाए थे और दूसरी पारी में दो विकेट भी लिए. जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

ऑस्ट्रेलिया ने मैच में 390 और 314/6 का स्कोर बनाया. जबकि मेजबान साउथ अफ्रीका 284 और 206 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस हार के साथ कप्तान के तौर पर लगातार सबसे ज्यादा 12 टेस्ट जीतने का टेम्बा बावुमा का वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी ब्रेक लग गया. कप्तान के तौर पर उन्हें पहली हार का सामना करना पड़ा है. वहीं इस जीत के साथ तीन मैचो की सीरीज में ऑस्ट्रेलियन 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मैच 18 अक्टूबर को खेला जाएगा. WTC पॉइंट्स टेबल में बदलाव

ऑस्ट्रेलिया की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला. टेस्ट से पहले, ऑस्ट्रेलिया का प्रसेंटेज पॉइंट्स (PCT) 10 मैचों में 80 था, जबकि साउथ अफ्रीका का PCT चार मैचों में 75 था. अब ऑस्ट्रेलिया का PCT 11 मैचों में 81.82 है, जिसमें नौ जीत और दो हार शामिल हैं. साउथ अफ्रीका का PCT पांच मैचों में 60 प्रतिशत हो गया है, जिसमें तीन जीत और दो हार शामिल हैं. WTC पॉइंट्स टेबल (ICC Website)