Watch: रुतुराज ने फैंस का जीता दिल, डबल सेंचुरी लगाने वाले पृथ्वी शॉ के साथ शेयर किया अपना अवॉर्ड

हैदराबाद: रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र ने चंडीगढ़ को 144 रनों से हरा दिया. मैच में रुतुराज गायकवाड़ को उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने पहली पारी में 116 और दूसरी पारी में नाबाद 36 रन बनाए.

रुतुराज ने फैंस का जीता दिल

इसके बाद गायकवाड़ ने यह सम्मान अपने साथी खिलाड़ी पृथ्वी शॉ के साथ शेयर करने का फैसला किया, जिन्होंने दूसरी पारी में तूफानी डबल सेंचुरी लगाकर जीत में अहम भूमिका निभाई. गायकवाड़ के इस फैसले ने क्रिकेट फैंस का दिल छू लिया. उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने भी इस पल को कैप्चर करके सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें गायकवाड़ को अपना अवॉर्ड शॉ के साथ शेयर करते हुए देखा जा सकता है.

पृथ्वी शॉ का दोहरा शतक

पृथ्वी शॉ ने दूसरी पारी में शानदार 222 रनों की पारी खेली. लेकिन खास बात ये है कि शॉ का ये दोहरा शतक सिर्फ 141 गेंदों में आया था, जो रणजी के इतिहास में तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक है. उनकी पारी ने महाराष्ट्र की आखिरकार जीत की नींव रखी, जिसमें चंडीगढ़ आखिरी दिन स्कोरबोर्ड के दबाव में बिखर गया.