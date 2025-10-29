ETV Bharat / sports

Watch: रुतुराज ने फैंस का जीता दिल, डबल सेंचुरी लगाने वाले पृथ्वी शॉ के साथ शेयर किया अपना अवॉर्ड

रुतुराज गायकवाड़ रणजी ट्रॉफी का अवॉर्ड पृथ्वी शॉ के साथ शेयर करके सबका दिल जीत लिया.

रुतुराज ने फैंस का जीता दिल
रुतुराज ने फैंस का जीता दिल (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 1:14 PM IST

हैदराबाद: रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र ने चंडीगढ़ को 144 रनों से हरा दिया. मैच में रुतुराज गायकवाड़ को उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने पहली पारी में 116 और दूसरी पारी में नाबाद 36 रन बनाए.

रुतुराज ने फैंस का जीता दिल
इसके बाद गायकवाड़ ने यह सम्मान अपने साथी खिलाड़ी पृथ्वी शॉ के साथ शेयर करने का फैसला किया, जिन्होंने दूसरी पारी में तूफानी डबल सेंचुरी लगाकर जीत में अहम भूमिका निभाई. गायकवाड़ के इस फैसले ने क्रिकेट फैंस का दिल छू लिया. उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने भी इस पल को कैप्चर करके सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें गायकवाड़ को अपना अवॉर्ड शॉ के साथ शेयर करते हुए देखा जा सकता है.

पृथ्वी शॉ का दोहरा शतक
पृथ्वी शॉ ने दूसरी पारी में शानदार 222 रनों की पारी खेली. लेकिन खास बात ये है कि शॉ का ये दोहरा शतक सिर्फ 141 गेंदों में आया था, जो रणजी के इतिहास में तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक है. उनकी पारी ने महाराष्ट्र की आखिरकार जीत की नींव रखी, जिसमें चंडीगढ़ आखिरी दिन स्कोरबोर्ड के दबाव में बिखर गया.

महाराष्ट्र चंडीगढ़ मैच का नतीजा
मैच में महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन बनाए थे, जबकि चंडीगढ़ की पहली पारी 209 रन पर ढेर हो गई थी. उसके बाद महाराष्ट्र ने अपनी दूसरी पारी 3 विकेट पर 359 रन बनाकर घोषित कर दी, और फिर चंडीगढ़ की दूसरी पारी को 319 रनों पर समेट कर मैच 144 रनों से जीत लिया.

पृथ्वी शॉ की नई टीम
खास बात ये भी है की मुंबई छोड़ने के बाद इस सीजन पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र की तरफ से खेल रहे हैं. जिसका उनको फायदा मिलना शुरू हो गया है. पहले मैच में शॉ कुछ खास नहीं कर पाए थे. लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने दोहरा शतक जड़कर अपने आलोचको को करारा जवाब दिया है. गायकवाड और शॉ के शानदार फॉर्म में होने से महाराष्ट्र ने अपने रणजी अभियान की मजबूत शुरुआत की है.

