38 जिले.. 640 टीम.. 12800 खिलाड़ी.. अब बिहार के गांव-गांव से निकलेंगे वैभव सूर्यवंशी! आपने रजिस्ट्रेशन कराया क्या

बिहार में रूरल क्रिकेट लीग : रविकांत, आकाश, राजकमल, सोनू जैसे बिहार के हजारों नौजवान जो क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते हैं, वह रूरल क्रिकेट लीग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्र के क्रिकेट टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से देश में अब तक का क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा टैलेंट हंट कार्यक्रम बिहार में होने जा रहा है. जिसका नाम रखा गया है रूरल क्रिकेट लीग. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्धता लेकर रूरल क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें दूर सूदूर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा.

अरवल के रहने वाले सोनू के पिता संजीत केवट मछली बेचते हैं. सोनू काफी गरीब परिवार से हैं. वह दाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज हैं. सोनू ने जिला स्तर पर क्रिकेट मुकाबले में कई मैच जीताने वाली पारी खेली है.

जहानाबाद के रुस्तमपुर गांव के रहने वाले राज कमल के पिता गजेंद्र कुमार किसान हैं. राज कमल दाएं हाथ के ऑफ स्पीनर हैं. साथ ही मीडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं.

आकाश के पिता गया जिले के मऊ गांव में किराना दुकान चलाते हैं. इधर आकाश, बुमराह को आइडियल मानते हुए क्रिकेट जगत में एक प्रसिद्ध तेज गेंदबाज बनना चाहते हैं. बीते दो वर्षों में जिला स्तर के विभिन्न आयोजन में 100 से अधिक विकेट ले चुके हैं. 135+ किलोमीटर पर आवर रफ्तार से कठिन परिस्थितियों में बॉल स्विंग कराने के लिए आकाश मशहूर हैं. गांव के खेतों में अभ्यास करने वाला यह तेज गेंदबाज भविष्य में बिहार का अगला गेंदबाजी सेंसेशन बन सकता है.

रविकांत के पिता पटना के ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव डिहरी में छोटे किसान हैं. रविकांत ओपनिंग बल्लेबाज हैं और आक्रमक खेल के साथ पावर हिटिंग उनकी खासियत है. जिला लीग में वह एक सीजन में 500 प्लस रन बना चुके हैं. उनके कोच कृष्णा पटेल का कहना है कि उनमें शुभमन गिल जैसी अटैकिंग बल्लेबाजी की झलक दिखती है. रविकांत ग्रामीण क्रिकेट लीग में अपना प्रदर्शन दिखाने को तैयार हैं.

सभी कर रहे बेसब्री से इंतजार : राजकमल को रूरल क्रिकेट लीग का काफी इंतजार है. इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भर दिया है. आकाश इस आयोजन का बेसब्री इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वह आयोजन में सत प्रतिशत देने को तैयार हैं. सोनू ने भी ग्रामीण क्रिकेट लीग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. सोनू के टैलेंट को देखते हुए स्थानीय क्लब वाले उसे निशुल्क खेलने का मौका देते हैं.

मैच खेलते क्रिकेटर

12800 खिलाड़ियों के बीच होगा बड़ा मुकाबला : बिहार रुरल लीग में कुल 15 हजार खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 12800 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा. लीग में 38 जिलों की 640 टीमें हिस्सा लेंगी. हर मैच टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. कुल 645 मैच तीन चरणों में आयोजित होंगे.

लीग का थीम है:- ''खेलेगा बिहार, जीतेगा बिहार, देखेगा पूरा हिंदुस्तान''

यह आयोजन तीन चरण में इस प्रकार खेले जाएंगे:-

पहला चरण: 600 मैच

दूसरा चरण: 35 मैच

तीसरा चरण: 10 मैच

7 दिसंबर से ट्रायल, जनवरी से मैच : ट्रायल का पहला चरण 7 दिसंबर से पश्चिम चंपारण (Eastern Champaran - West Zone) में शुरू होगा. इसके बाद सभी जोनों में क्रमवार ट्रायल आयोजित किए जाएंगे. मैच जनवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू किए जाएंगे. इसके लिए सभी जिलों में तैयारियां तेज हो गई हैं. खिलाड़ियों की विशाल संख्या को देखते हुए विशाल स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

लाइव स्ट्रीमिंग और स्पॉन्सरशिप से मिलेगा राष्ट्रीय मंच : टूर्नामेंट के हर मैच को लाइव दिखाने की तैयारी है. वेस्ट बंगाल की विशाल स्पोर्ट्स कंपनी ने लाइव स्ट्रीमिंग की जिम्मेदारी संभाली है. वहीं नायाब स्पोर्ट्स को इवेंट मैनेजमेंट सौंपा गया है. आयोजन समिति का स्पष्ट लक्ष्य है कि ग्रामीण खिलाड़ियों को बड़े प्लेटफॉर्म पर पहचान दिलाई जाए और उन्हें IPL जैसी लीग तक पहुंचाने का अवसर मिले.

बिहार में खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाते हुए

टैलेंटेड खिलाड़ियों की होगी स्काउटिंग : BCA गवर्निंग काउंसिल के कन्वीनर ज्ञानेश्वर गौतम ने कहा कि इस आयोजन का एक यह भी लक्ष्य है कि इस लीग के माध्यम से टैलेंट को चयनकर्ताओं के सामने रखा जाए. जो खिलाड़ी इस मंच पर दम दिखाएंगे, उनके लिए राज्य और राष्ट्रीय टीमों के दरवाजे खुलेंगे. साथ ही स्टार खिलाड़ियों के ट्रेनिंग कैंप और स्काउटिंग प्रक्रिया भी चलाई जाएगी. पूरे देश में अपने आप में यह एक अनोखा टैलेंट हंट कार्यक्रम है और क्रिकेट जगत में देश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट कार्यक्रम है.

'रुरल क्रिकेट लीग' एक नए युग की शुरुआत : इस क्रिकेट लीग कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी रूपक कुमार ने बताया कि बिहार के युवा वर्षों से अपने टैलेंट को दिखाने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म तलाशते रहे हैं. शहरों में खेलने का मौका सीमित होने के कारण सैकड़ों प्रतिभाएं पीछे छूट जाती थीं. इस लीग के जरिए चयनकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे और असली टैलेंट को खोजेंगे. स्थानीय दर्शकों को भी पहली बार इतना बड़ा क्रिकेट इवेंट अपने आसपास देखने को मिलेगा.

BCA गवर्निंग काउंसिल कन्वीनर ज्ञानेश्वर गौतम

गांव से निकलेंगे नए क्रिकेट सितारे : रूपक कुमार ने कहा कि इस लीग के जरिए ऐसे कई क्रिकेटर सामने आएंगे, जो आर्थिक और संसाधन के अभाव के बावजूद असाधारण प्रतिभा रखते हैं. इस लीग में 645 मैच खेले जाएंगे वह सभी नॉकआउट होंगे. 20-20 ओवर के मैच खेले जाएंगे.

''7 दिसंबर से ट्रायल शुरू हो रहा है. जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वह मैदान पर ऑन स्पॉट जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ले सकते हैं. 7 जनवरी से लीग के मैच शुरू होंगे.''- रूपक कुमार, मीडिया प्रभारी

दो साल पहले तैयार हुआ था ब्लूप्रिंट : BCA के गवर्निंग काउंसिल के कन्वीनर ज्ञानेश्वर गौतम ने बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्रामीण क्रिकेट लीग के लिए 7 दिसंबर से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. करीब दो साल पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने इस लीग का ब्लूप्रिंट तैयार किया था. तकनीकी कारणों और मौसम की बाधाओं के चलते टूर्नामेंट तब शुरू नहीं हो सका, लेकिन अब नव निर्वाचित अध्यक्ष हर्षवर्धन ने इसे अपने हाथों से पूरा कराने का संकल्प लिया है.

''पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर एक सपना देखा था कि बिहार के ग्रामीण इलाकों से ऐसे बच्चे क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाएं जो क्रिकेट खेलने तो चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण खेल नहीं पाते हैं. इस आयोजन का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र से और भी कई वैभव सूर्यवंशी जैसे सितारे निकलें और उसी सपने को अब हकीकत में बदला जाएगा.''- ज्ञानेश्वर गौतम, कन्वीनर, BCA गवर्निंग काउंसिल

