पहाड़ों की रानी मसूरी में फिटनेस और रोमांच का कारवां, अल्ट्रा मैराथन में 1200 से ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा
मसूरी में अल्ट्रा मैराथन के दूसरे संस्करण का सफल आयोजन हुआ, जिसमें देशभर से आए 1200 से अधिक धावकों ने भाग लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 10:00 AM IST
मसूरी (उत्तराखंड): पहाड़ों की रानी मसूरी रविवार सुबह खेल, रोमांच और पर्यटन के अनूठे संगम की गवाह बनी. यहां आयोजित अल्ट्रा मैराथन के दूसरे संस्करण में देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से पहुंचे 1200 से अधिक धावकों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया. सुबह से ही मालरोड और आयोजन स्थल पर धावकों की चहल-पहल देखने को मिली. किसी ने 50 किलोमीटर की चुनौती स्वीकार की तो किसी ने 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर अपनी फिटनेस और जज्बे का प्रदर्शन किया.
अपर सचिव पर्यटन अभिनव शाह और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से मैराथन का शुभारंभ किया. इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें केवल खेल प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि पर्यटन, स्थानीय कारोबार, संस्कृति और फिटनेस को भी एक साथ जोड़ने का प्रयास नजर आया. देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे प्रतिभागियों के कारण मसूरी के होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी कारोबार और स्थानीय व्यापारियों को भी पर्यटकों की आमद से लाभ मिलने की उम्मीद जगी है.
धावकों के उत्साह के बीच उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों ने आयोजन को अलग पहचान दी. स्थानीय संस्कृति की झलक ने प्रतिभागियों और पर्यटकों को पहाड़ की परंपराओं से रूबरू कराया.
प्रदेश सरकार पर्यटन को नए आयाम देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के संकल्प को ऐसे आयोजनों के माध्यम से धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है. मसूरी अल्ट्रा मैराथन अब एक विशिष्ट आयोजन के रूप में उभर रही है, जिसमें देश ही नहीं, विदेशों से भी प्रतिभागियों की भागीदारी देखने को मिल रही है.
-अभिनव शाह, अपर सचिव, पर्यटन-
अभिनव शाह ने आगे कहा कि इस तरह के आयोजन मसूरी के साथ प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान दिला सकते हैं. कहा कि उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए सरकार मैराथन, राफ्टिंग सहित विभिन्न साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है. चंपावत में भी इसी तरह के आयोजन किए जा रहे हैं. इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पूरा कैलेंडर तैयार किया गया है. चारधाम यात्रा और शीतकालीन पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया के पर्यटकों के बीच प्रचारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.
मसूरी के लिए यह गौरव का अवसर है कि एक छोटे से पहाड़ी शहर में इतने बड़े स्तर पर अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है. यह इस आयोजन का दूसरा संस्करण है और इसमें 1200 से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी लोगों के उत्साह को दर्शाती है. मसूरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी के नेतृत्व में इस आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है. दिवंगत अभिनेता टॉम ऑल्टर का भी मसूरी में इस तरह के आयोजन का सपना था, जिसे पूरा करने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है.
-मीरा सकलानी,नगर पालिका अध्यक्ष-
पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि अल्ट्रा मैराथन से मसूरी को पर्यटन के नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है. ऐसे आयोजन फिट इंडिया का संदेश देने के साथ ही स्थानीय कारोबार को भी गति देते हैं. देशभर से आने वाले प्रतिभागी यहां की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और आतिथ्य से परिचित होते हैं, जिससे भविष्य में भी उनके मसूरी आने की संभावना बढ़ती है.
वहीं छुट्टियों, वीकेंड और पर्यटन सीजन के दौरान अधिक रहता है. ऐसे में अल्ट्रा मैराथन जैसे विशेष आयोजन पर्यटन को केवल घूमने-फिरने तक सीमित न रखकर खेल और साहसिक गतिविधियों से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं. देशभर से आने वाले धावकों के साथ उनके परिजनों और सहयोगियों की मौजूदगी से होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट, टैक्सी संचालकों, गाइडों और स्थानीय दुकानदारों को कारोबार के नए अवसर मिल सकते हैं.
स्थानीय लोगों के अनुसार, यदि इस तरह के आयोजनों का नियमित वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए और उनका प्रचार देशभर में किया जाए तो मसूरी को वेडिंग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और स्पोर्ट्स टूरिज्म के साथ फिटनेस डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी. अल्ट्रा मैराथन का आयोजन इसी दिशा में एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है.
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