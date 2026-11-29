ETV Bharat / sports

पहाड़ों की रानी मसूरी में फिटनेस और रोमांच का कारवां, अल्ट्रा मैराथन में 1200 से ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा

मसूरी में अल्ट्रा मैराथन के दूसरे संस्करण का सफल आयोजन ( Photo-ETV Bharat )

अपर सचिव पर्यटन अभिनव शाह और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से मैराथन का शुभारंभ किया. इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें केवल खेल प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि पर्यटन, स्थानीय कारोबार, संस्कृति और फिटनेस को भी एक साथ जोड़ने का प्रयास नजर आया. देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे प्रतिभागियों के कारण मसूरी के होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी कारोबार और स्थानीय व्यापारियों को भी पर्यटकों की आमद से लाभ मिलने की उम्मीद जगी है.