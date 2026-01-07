तीन बार के एशियाई खेलों के पदक विजेता ने एथलेटिक्स को कहा अलविदा, जानें उनकी बड़ी उपलब्धियां
Jinson Johnson retirement: एशियाई गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपियन जिन्सन जॉनसन ने एथलेटिक्स से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी.
Published : January 7, 2026 at 9:41 PM IST
हैदराबाद: एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले भारतीय मिडिल-डिस्टेंस धावक जिन्सन जॉनसन ने 15 साल के करियर के बाद एथलेटिक्स से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. जॉनसन ने 7 दिसंबर बुधवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया.
उन्होंने लिखा जॉनसन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक सपने देखने वाले लड़के के रूप में कोलकाता से शुरू हुई यात्रा हांगझोऊ 2023 में एशियन गेम्स के पोडियम तक पहुंची. धन्यवाद, एथलेटिक्स.
उन्होंने आगे लिखा, 'कुछ यात्राएं मीटर और सेकंड में मापी जाती हैं, कुछ आंसू, बलिदान, विश्वास और उन लोगों में मापी जाती हैं जिन्होंने आपको कभी गिरने नहीं दिया. मुझे ओलंपिक खेलों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला. हर बार जब मैंने तिरंगा पहना, तो मैं सिर्फ अपने पैरों से नहीं, बल्कि अपने दिल से दौड़ा.'
एशियन गेम्स में तीन मेडल
बड़े होते समय 200 मीटर जिन्सन का पसंदीदा इवेंट था, लेकिन आखिरकार उन्होंने लंबी दूरी की दौड़ में कदम रखा और कॉन्टिनेंटल लेवल पर अपने डिसिप्लिन में अपनी श्रेष्ठता दिखाई. उन्होंने तीन बार के एशियाई खेलों के पदक विजेता हैं, जिसमें 2018 में स्वर्ण (1500 मीटर), 2018 में रजत (800 मीटर) और 2023 में कांस्य (1500 मीटर) शामिल है. उन्होंने 2015 और 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्रमशः रजत और कांस्य पदक भी जीते.
800m और 1500m के नेशनल रिकॉर्ड
केरल के इस एथलीट के 800m और 1500m में शानदार करियर में दो रिकॉर्ड हैं . 2018 में, उन्होंने गुवाहाटी में नेशनल इंटर-स्टेट चैंपियनशिप के दौरान 800m में श्रीराम सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को 1 मिनट और 45.65 सेकंड के समय के साथ तोड़ा था. साथ ही, उन्होंने 1500m में भी रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हिस्सा लेते हुए बहादुर प्रसाद के 23 साल पुराने 1500m के नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा, जिसमें उन्होंने 3 मिनट और 37.86 सेकंड का समय लिया.
ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करके इतिहास रचा
हालांकि जॉनसन रियो 2016 ओलंपिक में पोडियम फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने गेम्स के लिए क्वालीफाई करके इतिहास रचा. वह 1980 के बाद श्रीराम सिंह के बाद 800m के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय धावक बने.
उन्होंने आगे कहा, 'यह सफर कभी मेरा अकेला नहीं था। पर्दे के पीछे अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद - अक्सर अनदेखे, लेकिन हमेशा महसूस किए गए... हर दिन मुझे आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। आपने दर्द को प्रगति में और संघर्ष को ताकत में बदल दिया। आपके बिना मैं वह एथलीट नहीं होता जो मैं आज हूं.'
जिन्सन जॉनसन ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, 'जैसे ही मैं कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स से दूर हो रहा हूं, मैं ऐसा विनम्रता, कृतज्ञता और शांति के साथ कर रहा हूं, ट्रैक ने मुझे अनुशासन, सहनशक्ति और सम्मान सिखाया. हालांकि मैं रेसिंग से रिटायर हो रहा हूं, लेकिन एथलेटिक्स हमेशा मेरे दिल में रहेगा. हर चीज के लिए धन्यवाद. मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, भारत.'