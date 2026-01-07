ETV Bharat / sports

तीन बार के एशियाई खेलों के पदक विजेता ने एथलेटिक्स को कहा अलविदा, जानें उनकी बड़ी उपलब्धियां

जिन्सन जॉनसन ( ANI PHOTO )

हैदराबाद: एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले भारतीय मिडिल-डिस्टेंस धावक जिन्सन जॉनसन ने 15 साल के करियर के बाद एथलेटिक्स से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. जॉनसन ने 7 दिसंबर बुधवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया. उन्होंने लिखा जॉनसन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक सपने देखने वाले लड़के के रूप में कोलकाता से शुरू हुई यात्रा हांगझोऊ 2023 में एशियन गेम्स के पोडियम तक पहुंची. धन्यवाद, एथलेटिक्स. उन्होंने आगे लिखा, 'कुछ यात्राएं मीटर और सेकंड में मापी जाती हैं, कुछ आंसू, बलिदान, विश्वास और उन लोगों में मापी जाती हैं जिन्होंने आपको कभी गिरने नहीं दिया. मुझे ओलंपिक खेलों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला. हर बार जब मैंने तिरंगा पहना, तो मैं सिर्फ अपने पैरों से नहीं, बल्कि अपने दिल से दौड़ा.' एशियन गेम्स में तीन मेडल

बड़े होते समय 200 मीटर जिन्सन का पसंदीदा इवेंट था, लेकिन आखिरकार उन्होंने लंबी दूरी की दौड़ में कदम रखा और कॉन्टिनेंटल लेवल पर अपने डिसिप्लिन में अपनी श्रेष्ठता दिखाई. उन्होंने तीन बार के एशियाई खेलों के पदक विजेता हैं, जिसमें 2018 में स्वर्ण (1500 मीटर), 2018 में रजत (800 मीटर) और 2023 में कांस्य (1500 मीटर) शामिल है. उन्होंने 2015 और 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्रमशः रजत और कांस्य पदक भी जीते.