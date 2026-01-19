ETV Bharat / sports

रन-मशीन कोहली ने पोंटिंग-सहवाग को छोड़ा पीछे, मैच में बनाए तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड

Virat Kohli Records: विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़कर तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 12:24 PM IST

Virat Kohli New Records: विराट कोहली पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो वनडे मैच में डक पर आउट होने के बाद शानदार वापसी की है, और तबसे वो लगातार रन बना रहे हैं. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज में भी कोहली ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया लेकिन भारत वो सीरीज 1-2 से हार गया. सीरीज में कोहली ने पहले मैच 93, 23 और 124 रनों की पारी खेली.

कोहली ने पोंटिंग-सहवाग को छोड़ा पीछे
इंदौर में खेले गए इसी सीरीज के आखिरी वनडे मैच में कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेली. जो उनकी 54वीं वनडे और 85वीं अंतरराष्ट्रीय सेंचुरी थी. अपनी पारी के दौरान कोहली ने 108 गेंदों में 124 रन बनाए. जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे. इसके साथ ही वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए और उन्होंने दिग्गज वीरेंद्र सहवाग और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम छह-छह शतक थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक

खिलाड़ीदेशमैचरनशतक
विराट कोहली भारत36 1897 7
रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया51 1971 6
वीरेंद्र सहवाग भारत23 1157 6
सनथ जयसूर्याश्रीलंका47 1519 5
सचिन तेंदुलकर भारत42 1750 5

नंबर 3 पर सबसे ज्यादा रन
इसके अलावा विराट कोहली वनडे में नंबर तीन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनके नाम अब 247 मैचों 12, 676 वनडे रन हो गए हैं. इससे पहले ये रीकॉर्ड पोंटिंग के नाम था, जिन्होंने 335 वनडे में 42.48 की औसत से 12,662 रन बनाए थे, जिसमें 29 शतक और 74 अर्धशतक शामिल थे. कोहली और पोंटिंग ही सिर्फ दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

कोहली का तीसरा रिकॉर्ड
मैच में कोहली का तीसरा रिकॉर्ड ये था कि अब वो दुनिया के अलग अलग स्टेडियम में सबसे ज्यादा 35 वनडे सेंचुरी करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

सीरीज में कोहली का प्रदर्शन
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में कोहली शानदार फॉर्म में थे. वडोदरा में पहले मैच में, उन्होंने 91 गेंदों पर 93 रन बनाकर अपनी टीम को चार विकेट से जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. दूसरे वनडे में उन्होंने 23 रन का योगदान दिया. इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे में उन्होंने 124 रन बनाकर फिर से सबका दिल जीत लिया लेकिन मैच नहीं जीत पाए.

