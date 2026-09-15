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90 मीटर से ज्यादा दूर थ्रो करने वाले सारे जैवलिन टूट गए..., श्रीलंकाई जैवलिन स्टार का टूटा दिल

वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत के बाद घर लौट रहे रुमेश पथिरागे के खास जैवलिन फ्लाइट में टूट गए.

श्रीलंकाई जैवलिन स्टार रुमेश पथिरागे
श्रीलंकाई जैवलिन स्टार रुमेश पथिरागे (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 1:53 PM IST

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Rumesh Pathirage's javelins damaged: श्रीलंका के उभरते हुए जैवलिन स्टार रुमेश थरंगा पथिरागे का दिल उस समय टूट गया, जब उन्हें ये खबर मिली की उनके खास जैवलिन (भाला) सफर में टूट गए. पथिरागे वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप जीतने के बाद हंगरी से अपने देश तर्किश एयरलाइंस से श्रीलंका लौट रहे थे. इसी दौरान फ्लाइट में उनके चार खास कॉम्पिटिशन जैवलिन टूट गए.

श्रीलंकाई जैवलिन स्टार ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टूटे हुए जैवलिन की दो तस्वीर शेयर करके इसकी जानकारी. पहली तस्वीर के कैप्शन में 'बैड लक' लिखा. जबकि दूसरी स्टोरी में उन्होंने एयरलाइन की आलोचना की और टूटे हुए दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, 'थैंक यू तर्किश एयरलाइंस'

मेश पथिरागे के जैवलिन फ्लाइट में टूट गए
मेश पथिरागे के जैवलिन फ्लाइट में टूट गए (Rumesh Pathirage's insta)

90 मीटर से ज्यादा दूर थ्रो करने वाले सारे जैवलिन टूट गए
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रुमेश थरंगा पथिरागे ने इस घटना को लेकर एयरलाइन में शिकायत भी दर्ज करा दी है. पथिरागे ने श्रीलंका की न्यूजवायर से कहा, 'मैंने 90 मीटर से ज्यादा थ्रो के लिए जिन तीन जैवलिन का इस्तेमाल किया था, वे सभी टूट गए हैं. हो सकता है कि यह एयरलाइन की गलती हो, लेकिन जो हुआ सो हुआ. यह कोई बड़ी बात नहीं है. मैं आगे बढूंगा.'

मेश पथिरागे के जैवलिन फ्लाइट में टूट गए
मेश पथिरागे के जैवलिन फ्लाइट में टूट गए (Rumesh Pathirage's insta)

तीन बार 90 मीटर का आंकड़ा पार
श्रीलंका का ये जैवलिन स्टार इस सीजन तीन बार 90 मीटर का आंकड़ा पार कर चुका है. उन्होंने हाल ही में बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में 91.09 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था. इससे पहले उन्होंने जून में रोम में 92.62 मीटर का श्रीलंकाई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और पिछले महीने ज्यूरिख डायमंड लीग जीतने के लिए 92.07 मीटर का थ्रो किया था.

रुमेश पथिरागे ने जीता वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप
रुमेश पथिरागे ने जीता वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप (IANS)

पथिरागे का इस साल शानदार प्रदर्शन
साल 2026 में पथिरागे छाए रहे और बुडापेस्ट जाने से पहले उन्होंने अपनी 12 में से 11 प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का खिताब जीता और डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले श्रीलंकाई बने. इससे पहले उन्होंने रोम, दोहा, लुसाने और ज्यूरिख में जीत के साथ डायमंड लीग सर्किट में अपना दबदबा बनाए रखा.

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रुमेश पथिरागे के जैवलिन
सफर में जैवलिन का टूटना
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