रुद्रप्रयाग की सभ्या नेगी का उत्तराखंड अंडर 23 महिला क्रिकेट टीम में चयन, ETV Bharat पर साझा किया सफर
खेतों से शुरू हुआ क्रिकेट का सिलसिला ग्राउंड तक पहुंचा, दूरस्थ पणधारा की सभ्या नेगी का उत्तराखंड अंडर 23 महिला क्रिकेट टीम में चयन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 31, 2026 at 5:47 PM IST
रुद्रप्रयाग: पहाड़ की बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बेटियां हर क्षेत्र में मुकाम हासिल कर देश और दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं. ऐसी ही एक बेटी रुद्रप्रयाग की है, जिसका सपना खेतों से शुरू हुआ, जो आज ग्राउंड तक पहुंच गया है. जी हां, यह बेटी है रुद्रप्रयाग जिले के दूरस्थ क्षेत्र पणधारा की सभ्या नेगी. जिसका चयन उत्तराखंड अंडर 23 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है. जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है.
रुद्रप्रयाग के दूरस्थ गांव पणधारा की रहने वाली हैं सभ्या नेगी: बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक की बच्छणस्यूं पट्टी के मढ़गांव (पणधारा) की रहने वाली सभ्या नेगी की एक उभरती हुई होनहार क्रिकेटर हैं, जिनका चयन उत्तराखंड सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है. सभ्या लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं.
उत्तराखंड महिला प्रीमियर लीग में दिखाया था जलवा: उत्तराखंड महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी. सीनियर महिला क्रिकेट टीम में उनके चयन से पूरे जिले के साथ प्रदेश में खुशी का माहौल है और उन्हें एक प्रेरणादायक खिलाड़ी माना जा रहा है.
ग्रामीणों को जगी ये उम्मीद: सभ्या नेगी के अपने गांव पणधारा पहुंचने पर ग्रामीणों ने जहां उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं ग्रामीणों को अब उम्मीद जगी है कि उनके क्षेत्र की बालिका का नाम रोशन होने से क्षेत्र का विकास होगा. महिला क्रिकेटर के गांव तक पहुंचने के लिए 5 से 6 किमी का सफर पैदल तय करना पड़ता है.
ईटीवी भारत पर साझा किया सफर: अपने गांव पहुंची सभ्या से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. जहां सभ्या ने अपने सफर और संघर्षों को साझा किया. सभ्या ने बताया कि अब तक टी 20 (T 20) के 5 मैच खेलकर 8 विकेट ले चुकी हैं. जबकि, वनडे (OD) के भी 5 मैच खेलकर 8 विकेट लिए हैं.
"पहले खेतों में खेलती थी. फिर मैं देहरादून गई, वहां पर प्रैक्टिस की. यहां पर कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि, खेलने के लिए ग्राउंड और कोच की जरूरत होती है, जो यहां पर नहीं है. मेरा सपना देहरादून जाकर पूरा हुआ. अब मेरा चयन अंडर 23 महिला क्रिकेट टीम में हो गया है."- सभ्या नेगी, क्रिकेटर
सभ्या के हैं 2 बहनें और 1 भाई: सभ्या ने बताया कि पुणे, रांची और केरल में मैच खेल चुकी हैं, जिनमें टी 20 केरल और वनडे रांची में खेला गया. सभ्या के परिवार में माता-पिता और चार भाई-बहन हैं. उनकी दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है. जबकि, वो तीसरे नंबर की हैं और एक छोटा भाई है. सभ्या के पिता पोस्ट मास्टर हैं. सभी ने राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ाखाल से स्कूलिंग की है.
"बचपन में खेतों में बल्ला लेकर खेलती थी. राइंका खेड़ाखाल में शिक्षक प्रभात पुंडीर ने सभ्या को अच्छे से खेलना सिखाया और मार्गदर्शन किया. पूर्व प्रमुख जगमोहन रौथाण ने भी सहयोग किया. ऐसा सोचा भी नहीं था कि बेटी की वजह से आज इतना बड़ा गर्व महसूस होगा. बेटी को सम्मानित करने के लिए जगह-जगह से फोन आ रहे हैं."- दरवान सिंह नेगी, सभ्या के पिता
सभ्या नेगी के गांव तक नहीं पहुंच पाई है सड़क: महिला क्रिकेटर सभ्या नेगी ने बताया कि आज भी वो जब अपने गांव पहुंचती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है. गांव में बुजुर्ग लोग रहते हैं, जबकि महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं. जिन्हें सड़क के अभाव में 5 से 6 किमी की पैदल दूरी नापनी पड़ती है.
सड़क तक पहुंचने के लिए नापनी पड़ती है 5 से 6 किमी दूरी: सभ्या नेगी ने पीड़ा बयां करते हुए कहा कि उनके गांव में सड़क न होने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उन्हें 5-6 किमी पैदल चलना पड़ता है. सरकार और शासन-प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है. ताकि, उनके गांव तक सड़क पहुंच सके.
"सभ्या ने कम संसाधनों में इतना बड़ा मंच हासिल किया है. बच्छणस्यूं पट्टी का नाम रोशन हुआ है. कई लोगों के पास संसाधन नहीं होते हैं. उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि ग्रामीण इलाकों में भी सुविधाएं दी जाएं."- गोपी रौथाण, ग्रामीण
कैबिनेट मंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में किया स्वागत: बच्छणस्यूं (पणधारा) की होनहार क्रिकेटर सभ्या नेगी के उत्तराखंड अंडर 23 महिला क्रिकेट टीम में चयन होने पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने उन्हें अपने कैंप कार्यालय में सम्मानित किया. इस अवसर पर मंत्री ने सभ्या का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
"सभ्या ने अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है, जो जिले और प्रदेश के लिए गर्व की बात है. वो इसी तरह कड़ी मेहनत जारी रखें और भविष्य में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में स्थान बनाकर प्रदेश का नाम रोशन करें."- भरत सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री
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