ETV Bharat / sports

घोड़ा-खच्चर संचालक की बेटी का बड़ा मुकाम, महिला क्रिकेट टीम में बनाई जगह, पढ़िये सक्सेस स्टोरी

रुद्रप्रयाग की रीतिका का सिलेक्शन ( ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: केदारघाटी के रामपुर-न्यालसू गांव की बेटी रीतिका रावत ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर जनपद का मान बढ़ाया है. 20 वर्षीय रीतिका का चयन उत्तराखंड की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है. सीमित संसाधनों के बावजूद क्रिकेट के प्रति जुनून बनाए रखने वाली रीतिका की इस उपलब्धि से केदारघाटी सहित पूरे जनपद में खुशी की लहर है.

रीतिका के पिता महेंद्र सिंह रावत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा-खच्चर संचालन का कार्य करते हैं, जबकि उनकी माता अरुणा देवी गृहिणी हैं. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली रीतिका ने कठिन परिस्थितियों को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया. उन्होंने खेतों में अभ्यास कर अपनी गेंदबाजी को निखारा और निरंतर मेहनत के बल पर क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई.