घोड़ा-खच्चर संचालक की बेटी का बड़ा मुकाम, महिला क्रिकेट टीम में बनाई जगह, पढ़िये सक्सेस स्टोरी
रीतिका के पिता महेंद्र सिंह रावत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा-खच्चर संचालन का कार्य करते हैं. वे बेटी की उपलब्धि से खुश हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 5:06 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारघाटी के रामपुर-न्यालसू गांव की बेटी रीतिका रावत ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर जनपद का मान बढ़ाया है. 20 वर्षीय रीतिका का चयन उत्तराखंड की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है. सीमित संसाधनों के बावजूद क्रिकेट के प्रति जुनून बनाए रखने वाली रीतिका की इस उपलब्धि से केदारघाटी सहित पूरे जनपद में खुशी की लहर है.
रीतिका के पिता महेंद्र सिंह रावत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा-खच्चर संचालन का कार्य करते हैं, जबकि उनकी माता अरुणा देवी गृहिणी हैं. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली रीतिका ने कठिन परिस्थितियों को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया. उन्होंने खेतों में अभ्यास कर अपनी गेंदबाजी को निखारा और निरंतर मेहनत के बल पर क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई.
रीतिका बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं. उन्होंने पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, ऊखीमठ से इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने मदमहेश्वर क्रिकेट एकेडमी में कोच गणेश वर्मा के मार्गदर्शन में क्रिकेट का प्रशिक्षण लिया. वर्तमान में वह देहरादून स्थित निंबस क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास कर रही हैं.
उत्तराखंड सीनियर महिला क्रिकेट टीम में चयन के बाद अब रीतिका को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए वह 23 अक्टूबर को टीम के साथ पुणे रवाना होंगी. यह उपलब्धि उनके क्रिकेट करियर के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है.
रीतिका की सफलता ने यह साबित किया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर अभ्यास और समर्पण के बल पर सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. उनकी उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है. केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने रीतिका के चयन पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है. क्षेत्रवासियों ने भी उम्मीद जताई है कि रीतिका राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखंड और रुद्रप्रयाग का नाम रोशन करेंगी.
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