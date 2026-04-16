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IPL के बीच स्टार तेज गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने संन्यास की घोषणा की ( IANS )

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है. जहां के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होने का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही बांग्लादेश के इस तेज गेंदबाज का करियर एक दशक के बाद समाप्त हो गया. रुबेल ने अपनी आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी. रुबेल ने फेसबुक पर दी जानकारी

36 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने फेसबुक पर एक भावुक संदेश में अपने इस फैसले की जानकारी दी. रुबेल ने फेसबुक पर लिखा, 'राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना मेरे लिए हमेशा बहुत मायने रखता रहा है. लेकिन एक समय ऐसा आता है जब किसी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होना पड़ता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है.' बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन (IANS)