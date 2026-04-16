IPL के बीच स्टार तेज गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा
159 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने संन्यास की घोषणा कर दी.
Published : April 16, 2026 at 12:05 PM IST
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है. जहां के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होने का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही बांग्लादेश के इस तेज गेंदबाज का करियर एक दशक के बाद समाप्त हो गया. रुबेल ने अपनी आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी.
रुबेल ने फेसबुक पर दी जानकारी
36 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने फेसबुक पर एक भावुक संदेश में अपने इस फैसले की जानकारी दी. रुबेल ने फेसबुक पर लिखा, 'राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना मेरे लिए हमेशा बहुत मायने रखता रहा है. लेकिन एक समय ऐसा आता है जब किसी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होना पड़ता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है.'
घरेलू क्रिकेट खेलते रहेंगे
हालांकि रुबेल ने यह साफ कर दिया कि वह इस खेल से जुड़े रहेंगे. उन्होंने कहा कि वह घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और अपने पूरे सफर के दौरान उनका साथ देने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने आगे कहा, 'मेरा इरादा घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखने का है. मैं अपने परिवार, दोस्तों, मीडिया कर्मियों और प्रशंसकों का धन्यवाद करना चाहूंगा. मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी आप मेरा साथ देते रहेंगे.'
We thank fast bowler Rubel Hossain for his service to Bangladesh cricket. Rubel Hossain, Bangladesh’s hero in some of the country’s most memorable victories, has announced his retirement from international cricket. pic.twitter.com/pJmfeVYOgq— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) April 15, 2026
रुबेल हुसैन का क्रिकेट करियर
रुबेल का अंतरराष्ट्रीय करियर एक दशक से भी ज्यादा समय तक चला. उन्होंने 27 टेस्ट में 36 विकेट, 104 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) मैचों में 129 विकेट और 28 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28 विकेट लिए.
अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद भी, रुबेल घरेलू क्रिकेट में सक्रिय रहे. हाल ही में 2024 में उन्होंने 'प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब' के लिए मैच खेले. इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेलते रहे. उन्होंने लीग में 8 टीमों के लिए खेला, जिसमें कुल 89 मैच खेले.