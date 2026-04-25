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IPL 2026: पैट कमिंस की वापसी, SRH ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला

RR vs SRH: IPL 2026 में आज का दूसरा मैच जयपूर में SRH और RR के बीच खेला जा रहा है.

पैट कमिंस की वापसी, SRH ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला
पैट कमिंस की वापसी, SRH ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 7:45 PM IST

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जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 36वें मैच में शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

SRH के कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई है और वह इस सीजन में पहली बार टीम की कप्तानी कर रहे हैं. कमिंस ने दिलशान मदुशंका की जगह ली है, जबकि SRH की प्लेइंग इलेवन में हर्ष दुबे की जगह प्रफुल हिंगे की वापसी हुई है.

SRH दिल्ली कैपिटल्स पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है. उन्होंने सात में से चार मैच जीते हैं और आठ अंकों तथा +0.820 के पॉज़िटिव नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर हैं.

राजस्थान रॉयल्स भी अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पर बड़ी जीत दर्ज करने के बाद इस मैच में उतर रही है. उन्होंने सात में से पांच मैच जीते हैं और 10 अंकों तथा 0.790 के पॉज़िटिव नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर हैं.

टॉस जीतने के बाद, SRH के कप्तान कमिंस ने चोट के बाद वापसी और अब तक टीम के प्रदर्शन के बारे में बात की.

उन्होंने कहा, 'हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे, विकेट अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमें देखना होगा कि हमें कितने रनों का पीछा करना है. विकेट अभी भी काफी ताजी है. कुछ समय हो गया है, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, यहां कुछ ओवर गेंदबाजी भी की है. मैंने कुछ समय से कोई मैच नहीं खेला है, इसलिए हम देखेंगे कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहता है. लेकिन शरीर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है,'

ईशान किशन की कप्तानी के बारे में उन्होंने कहा, 'वह शानदार हैं, हां, पहले सात मैचों में चार जीत. मुझे लगता है कि उन्होंने उसी शैली में खेला जिस शैली को हम SRH में अपनाने की कोशिश करते हैं - वह आक्रामक, निडर शैली वाला दृष्टिकोण. हम हैदराबाद की पिच को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. मुझे लगता है कि जब आप बाहर खेलने जाते हैं, तो चुनौती यह समझने की होती है कि एक अच्छा स्कोर क्या है, और किस तरह की गेंदबाजी या बल्लेबाजी करनी है. इसलिए मुझे लगता है कि इस सीजन में इस मैदान पर यह पहला मैच है, तो यह दोनों टीमों के लिए एक चुनौती होगी. हां, मैं मदुशंका की जगह आया हूं, और हिंगे और हर्ष दुबे भी टीम में आए हैं.'

दोनों टीमों की प्लेइंग-11
राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, बृजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर.

इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: रवि बिश्नोई, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, शुभम दुबे, संदीप शर्मा.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा, प्रफुल हिंगे.

इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: ट्रैविस हेड, स्मरण रविचंद्रन, हर्ष दुबे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल.

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