RR vs MI: वैभव सूर्यवंशी परीक्षा में पास, राजस्थान ने मुंबई को बुरी तरह हराया
RR vs MI IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी और यशस्सवी जायसवाल के तूफान में मुंबई इंडियन की गेंदबाजी उड़ी.
Published : April 8, 2026 at 12:39 AM IST
RR vs MI IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियन को 27 रनों से हराकर सीजन में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की. बारिश से बाधित मैच को 11-11 ओवर का खेला गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने वैभव के 14 गेंद में 39 और जायसवाल के 32 गेंद में 77 रनों की बदौलत 3 विकेट खोकर 150 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया. जवाब मुंबई की टीम को वैसी शुरुआत नहीं मिली, जैसी राजस्थान को वैभव और जायसवाल ने दी, जिसकी वजह से वो 11 ओवर में 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना सके और 27 रनों से मैच हार गए.
राजस्थान की शानदार गेंदबाजी
राजस्थान की शानदार गेंदबाजी के सामने मुंबई का टॉप ऑर्डर पुरी तरह से फ्लॉप रहा. रोहित 5, रिकल्टन 8, सूर्या 6 हार्दिक 9 और तिलक वर्मा 14 रन ही बना सके. इसके अलावा नमन धीर और इम्पैक्ट प्लेयर रेदरफोर्ड ने 25-25 रनों की कुछ अच्छी पारी खेली. जिससे मुंबई 100 के पार पहुंच सका और हार के अंतर को किया. राजस्थान की तरफ से बर्गर, बिश्नोई और संदीप को 2-2 विकेट मिले, जबकि तुषार और आर्चर को एक-एक विकेट मिले.
Vaibhav ka jawaab nahi! 😍🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 7, 2026
Jasprit Bumrah par bhi Vaibhav Sooryavanshi pade bhaari! 💪
Bhojpuri ka asli mazza sirf JioHotstar par dekhiye! 😍#TATAIPL 2026 | #RRvMI | LIVE NOW 👉 https://t.co/Dc4qz69QC4 pic.twitter.com/QcsrgoF9rG
वैभव और जायसवाल के तूफान में उड़ा मुंबई
इससे पहले वैभव और जायसावाल ने शानदार शुरुआत करके राजस्थान के लिए बड़े स्कोर की नीव रखी. वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंद में 39 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 5 छक्के शामिल थे. जिसमें से तीन छक्के उन्होंने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को लगया. वहीं जायसवाल 32 गेंद में 77 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 4 छक्के लगाए. इस पारी की वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी दिया गया.
Too easy for the Boss Baby 😎— Star Sports (@StarSportsIndia) April 7, 2026
Vaibhav Sooryavanshi goes berserk and Mumbai Indians are under pressure. This is the joint second-fastest fifty for the team in #TATAIPL.#TATAIPL 2026 | #RRvMI | LIVE NOW 👉 https://t.co/Dc4qz69QC4 pic.twitter.com/JEwZcMWoU5
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा.
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम ग़ज़नफ़र, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.