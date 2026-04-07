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RR vs MI: आज वैभव सूर्यवंशी की होगी सबसे कड़ी परीक्षा, पहली बार बुमराह-बोल्ट का एक साथ करेंगे सामना

RR vs MI IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 13वें मैच में आज (7 अप्रैल) 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) से होगा. ये मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा.

राजस्थान ने इस सीजन अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की और अपने पहले दो मैचों में जीत हासिल करके अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स पर एक शानदार जीत के साथ शुरुआत की और बाद में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ छह रनों की करीबी जीत हासिल की.

वहीं, मुंबई इंडियंस शुरुआत तो शानदार रही, जब उन्होंने केकेआर को अपने पहले मैच में मात दी, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से वो अंक तालिका में छठे नंबर पर हैं.

जसप्रीत बुमराह vs वैभव सूर्यवंशी

आज के मैच में सबकी नजरें भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और उभरते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. क्योंकि दोनों खिलाड़ी पहली बार आमने सामने होंगे. इसलिए वैभव की कड़ी परीक्षा भी होगी. अगर वैभव इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो फिर उनका टीम इंडिया के लिए दरवाजा लगभग खुल जाएगा.

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स के पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की आक्रामक ओपनिंग जोड़ी शामिल है. इसके अलावा, कप्तान रियान पराग और ध्रुव जुरेल मिडिल ऑर्डर में सहारा देते हैं. उनके तेज गेंदबाज, जिनकी अगुवाई जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर कर रहे हैं, ने भी नई गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है. कुल मिलाकर राजस्थान के पास एक संतुलित टीम है. जो किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखती है. हालांकि पिछला सीजन उनके लिए अच्छा नहीं गया था और वे 9वें स्थान पर रहे थे.

IPL 2026: मुंबई इंडियंस

इस सीजन मुंबई की टीम भी काफी मजबूत नजर आ रही है. इस टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो टी20 वर्ल्ड कप खेलकर आ रहे हैं. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, हार्दिक और नमन धीर जैसे खिलाड़ी हैं जबकि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, मिशेल सेंटनर और अल्लाह गफनजार जैसे बड़े नाम हैं. उम्मीद है कि कप्तान हार्दिक पांड्या प्लेइंग-11 में लौटेंगे. पिछले मैच में वो बीमार होने की वजह से नहीं खेल सकेंगे.