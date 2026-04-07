'वह परफेक्ट ऑलराउंडर है, उसकी जगह लेने के लिए दो खिलाड़ियों की जरूरत होगी', कुंबले का बड़ा बयान
Anil Kumble on Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट पर अनिल कुंबले ने बड़ा बयान दिया है.
Published : April 7, 2026 at 2:40 PM IST
Anil Kumble on Hardik Pandya: भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच से पहले हार्दिक पांड्या की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हार्दिक की गैरमौजूदगी से मुंबई टीम का संतुलन बिगड़ सकता है और उनकी जगह भरने के लिए टीम को दो खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी.
पांड्या बीमारी की वजह से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेल पाए थे. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने टीम की कमान संभाली. उस मैच में मुंबई ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बड़े बदलाव भी किए. जिसमें दीपक चाहर और कॉर्बिन बॉश को टीम में शामिल करना शामिल था, जबकि विदेशी खिलाड़ियों का संतुलन बनाए रखने के लिए ट्रेंट बोल्ट को बाहर बिठाया गया. लेकिन अब पांड्या गुवाहाटी मैच में खेलने के लिए बिल्कुल फिट हैं.
🗣️ " you need two players to replace him!"— Star Sports (@StarSportsIndia) April 7, 2026
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मुंबई दो खिलाड़ियों को कभी नहीं मिस करना चाहेगी
कुंबले ने इस बात पर जोर दिया कि पांड्या टीम के लिए कितने अहम हैं. उन्होंने उन्हें जसप्रीत बुमराह के साथ उन दो खिलाड़ियों में से एक बताया जिन्हें मुंबई बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेगी. कुंबले ने स्टार स्पोर्ट्स के एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, 'मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए, प्लेइंग XI में जिन दो खिलाड़ियों की कमी आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, उनमें से एक जाहिर तौर पर जसप्रीत बुमराह हैं और दूसरे हार्दिक पांड्या. क्योंकि हार्दिक पांड्या की जगह लेने के लिए आपको दो खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है. हमने पिछले मैच में देखा कि टीम का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था.'
वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं
उन्होंने पांड्या के बहुआयामी प्रभाव के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उनका योगदान सिर्फ बल्ले से रन बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है. उन्होंने कहा, 'तो उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक खेलेंगे. अगर वह खेलते हैं, तो बात सिर्फ उनकी बल्लेबाजी की नहीं है, बल्कि जिस तरह से वह बल्लेबाजी करते हैं, उसकी भी है. जिस तरह से वह अलग-अलग परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हैं और उनके चार ओवर. वह नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं. वह डेथ ओवरों में भी आकर गेंदबाजी करते हैं. इसलिए वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं.'
पांड्या ने इस सीजन के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई की पहली जीत में अहम योगदान दिया था. उन्होंने 1/39 का प्रदर्शन किया और 11 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए. हालांकि, दिल्ली के खिलाफ अगली हार में उनकी कमी महसूस हुई.