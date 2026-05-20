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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी की तूफानी फिफ्टी की बदौलत राजस्थान की टॉप-4 में शानदार एंट्री

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी की तूफानी फिफ्टी, राजस्थान की टॉप-4 में शानदार एंट्री ( IANS )

RR in IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक शानदार चेज करते हुए, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) द्वारा रखे गए 221 रनों के लक्ष्य को पांच गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया. जयपुर में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के इस मैच में, ओपनर वैभव सूर्यवंशी के 93 रनों और ध्रुव जुरेल की संयमित लेकिन विस्फोटक 53 रनों की नाबाद पारी ने RR की जीत में अहम भूमिका निभाई. इस शानदार जीत के साथ ही रॉजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गए, जिससे प्लेऑफ की दौड़ में उनकी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं.