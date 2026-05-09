RR vs GT: गुजरात टाइटंस की शानदार जीत, राजस्थान को 77 रनों से हराकर पहुंची दूसरे नंबर पर
RR vs GT IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने 229 रन बनाने के बाद राजस्थान रॉयल्स को 152 रनों पर ही समेट दिया.
Published : May 9, 2026 at 11:24 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 11:30 PM IST
RR vs GT IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 52वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) पर 77 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया. उसके बाद शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए GT ने राजस्थान को 16.3 ओवर में ही 152 रनों पर ढेर कर दिया.
इस जीत के साथ गुजरात अंक तालिका में पांचवें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गया. उसके 11 मैचों में कुल 14 पॉइंट्स हो गए हैं, वहीं राजस्थान 77 रनों की बड़ी हार की वजह से चौथे नंबर से खिसककर 5वें नंबर पर पहुंच गई. उसके 11 मैचों में कुल 12 पॉइंट्स हैं.
गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने 36 गेंद में 55 और कप्तान शुभमन गिल ने 44 गेंद में 84 रनों की शानदार पारी खेली. सुदर्शन ने 6 चौके और 2 छक्के लगाए, जबकि गिल ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और तीन छक्के लगाए. वहीं गेंदबाजी में राशिद खान ने 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि जैसन होल्डर ने 2.3 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लेने में सफल रहे.
राशिद खान को मैच का बेहतरीन खिलड़ी करार देते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.