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IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सबसे बड़ा रन चेज करके राजस्थान रॉयल्स को हराया

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सबसे बड़ा रन चेज करके राजस्थान रॉयल्स को हराया ( IANS )

RR vs DC IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करके राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से हरा दिया.

जयपुर में खेले गए इस मचै में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए. जवाब में दिल्ली ने 19.1 ओवर में ही तीन विकेट खोकर 2026 रन बनाकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

दिल्ली की तरफ से केएल राहुल, पथुम निसांका और नीतीश राणा ने शानादार बल्लेबाजी की. राहुल ने 40 गेंद में 5 छक्के और 6 चौके की मदद से 70 रन बनाए, जबकि उनके दुसरे ओपनर साथी निसांका 33 गेंद में 62 रनों का पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल है.

इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी करके दिल्ली की जीत की नींव रखी. इसके बाद राणा जी ने 17 गेंद में 3 चौका और 2 छक्के की मदद से 33 रन बनाए. आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स 18 और आशुतोष शर्मा 25 रन बनाकर नाबाद रहे.

वहीं गेंदबाजी में इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट लिए. इसके अलावा जैमेसन, अक्षर और नटराजन को एक-एक विकेट मिला.

इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग के 50 गेंदों में शानदार 90 रन और आखिर में डोनोवन फरेरा के 14 गेंदों में 47 रनों की तेज पारी की बदौलत 6 विकेट पर 225 रन के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. केएल राहुल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया.

संक्षिप्त स्कोर

राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 225/6 (रियान पराग 90, डोनोवन फरेरा 47 नाबाद)

दिल्ली कैपिटल्स 19.1 ओवर में 226/3 (केएल राहुल 75, पथुम निसांका 62)