IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सबसे बड़ा रन चेज करके राजस्थान रॉयल्स को हराया
RR vs DC IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर 19.1 ओवर में ही हासिल कर लिया.
Published : May 2, 2026 at 12:50 AM IST
RR vs DC IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करके राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से हरा दिया.
जयपुर में खेले गए इस मचै में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए. जवाब में दिल्ली ने 19.1 ओवर में ही तीन विकेट खोकर 2026 रन बनाकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.
दिल्ली की तरफ से केएल राहुल, पथुम निसांका और नीतीश राणा ने शानादार बल्लेबाजी की. राहुल ने 40 गेंद में 5 छक्के और 6 चौके की मदद से 70 रन बनाए, जबकि उनके दुसरे ओपनर साथी निसांका 33 गेंद में 62 रनों का पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल है.
Delhi Capitals conquer record chase 🔵🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 1, 2026
Pathum Nissanka set the foundation, KL Rahul built the momentum 💥#DC pull off their highest-ever chase with authority 👀
From a strong start to a clinical finish… Delhi dominate the night 👊#TATAIPL 2026 | #RRvDC | #KLRahul… pic.twitter.com/w4ThkuSHvh
इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी करके दिल्ली की जीत की नींव रखी. इसके बाद राणा जी ने 17 गेंद में 3 चौका और 2 छक्के की मदद से 33 रन बनाए. आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स 18 और आशुतोष शर्मा 25 रन बनाकर नाबाद रहे.
वहीं गेंदबाजी में इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट लिए. इसके अलावा जैमेसन, अक्षर और नटराजन को एक-एक विकेट मिला.
इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग के 50 गेंदों में शानदार 90 रन और आखिर में डोनोवन फरेरा के 14 गेंदों में 47 रनों की तेज पारी की बदौलत 6 विकेट पर 225 रन के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. केएल राहुल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया.
𝐒𝐦𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 🎵— Star Sports (@StarSportsIndia) May 1, 2026
KL Rahul switched gears right on cue - steering #DC home & racing to the top of the run charts.💪#TATAIPL 2026 #RRvDC #KLRahul pic.twitter.com/FO3wvil7bo
संक्षिप्त स्कोर
राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 225/6 (रियान पराग 90, डोनोवन फरेरा 47 नाबाद)
दिल्ली कैपिटल्स 19.1 ओवर में 226/3 (केएल राहुल 75, पथुम निसांका 62)
दिल्ली कैपिटल्स की 7 विकेट से जीत
मैच में बनने वाले रिकॉर्ड
IPL में दिल्ली के लिए सबसे सफल चेज
226 बनाम RR, जयपुर, 2026*
210 बनाम LSG, विशाखपट्टनम, 2025
209 बनाम GL, दिल्ली, 2017
207 बनाम PBKS, जयपुर, 2025
IPL में सबसे ज्यादा PoTM अवॉर्ड (भारतीय)
21 - रोहित शर्मा
20 - विराट कोहली
18 - MS धोनी
17 - रवींद्र जडेजा
17 - केएल राहुल
BACK TO WINNING WAYS! 😌@delhicapitals register their biggest #TATAIPL chase to claim much-needed 2️⃣ points 👌— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2026
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