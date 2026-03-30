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RR vs CSK Live: चेन्नई की खराब शुरुआत, राजस्थान ने 4 ओवर में झटके 3 विकेट

RR vs CSK IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग गुवाहाटी में आमने सामने हैं.

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग
राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 7:06 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 7:59 PM IST

3 Min Read
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RR vs CSK IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का तीसरा मैच राजस्थान रॉयल्स (RR) और चेन्नई सुपर किंग (CSK) के बीच गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए राजस्थान के गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया. उन्होंने 4 ओवर में ही 30 के कुल स्कोर पर विरोधी टीम के तीन बड़े विकेट झटक दिए. संजू सैमसन (6), रुतुराज गायकवाड़ (6) और आयुष म्हात्रे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.

राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने एक और नंद्रे बर्गर ने दो विकेट झटके.

बारिश की वजह से टॉस में पांच मिनट की देरी हुई, लेकिन राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टॉस के समय रियान पराग ने कहा, यहां काफी बारिश हुई है, पिच पर थोड़ी नमी जरूर होगी, इसलिए हम पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. उम्मीद है कि यह सीजन हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा. हमारा लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना है. हमने अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा अनुभवी क्रिकेटरों को शामिल करने की कोशिश की है.

चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, पहले गेंदबाजी करना एक बहुत ही आसान फैसला था. फिर भी, हम सकारात्मक शुरुआत करना चाहेंगे. आपने देखा ही होगा कि पिछला साल हमारे लिए कैसा रहा था. हम एक खास रणनीति के साथ ऑक्शन में गए थे. उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा. हमारे विदेशी खिलाड़ी हैं - शॉर्ट, ओवरटन, नूर और मैट हेनरी हैं.

धोनी के बिना CSK का मैच
बता दें कि यह CSK का पहला ऐसा मैच होगा (277 मैचों के बाद) जिसमें एमएस धोनी और सुरेश रैना, दोनों ही नहीं खेलेंगे. पिछली बार जब धोनी ने कोई IPL मैच मिस किया था, तो वह 2019 में चेपॉक में MI के खिलाफ था. धोनी के बिना खेले गए 5 मैचों में से सीएसके ने केवल एक मैच में ही जीत दर्ज करने में सफल हो पाई है.

IPL में एमएस धोनी के बिना खेलने वाली CSK का प्रदर्शन
CSK vs DD, दिल्ली 2010 (जीता)

CSK vs KXIP, चेन्नई 2010 (हारा)

CSK vs RCB, बेंगलुरु 2010 (हारा)

CSK vs SRH, हैदराबाद 2019 (हारा)

CSK vs MI, चेन्नई 2019 (हारा)

CSK vs RR, गुवाहाटी, 2026 (??)

RR vs CSK हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड में दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी है. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान ने 15 मैच जीते हैं जबकि चेन्नई ने 16 मैच में जीत हासिल की है. हालांकि पिछले 10 मैच में राजस्थान ने 8 मैच जीतकर अपना दबदबा बढ़ाया है.

RR vs CSK: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा.

इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प: डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, तुषार देशपांडे

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन, रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद.

इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प: सरफराज खान, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, गुरजापनीत सिंह, रामकृष्ण घोष

Last Updated : March 30, 2026 at 7:59 PM IST

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