हम राजस्थान रॉयल्स टीम को खरीदने के लिए तैयार थे लेकिन..., अमेरिकी कंपनी ने किया बड़ा दावा
Rajasthan Royals sale: अमेरिका में स्थित 'कल सोमानी' नामी समूह IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को खरीदना चाहते थे.
Published : May 5, 2026 at 3:51 PM IST
RR Sale Sparks Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स की बिक्री पर अमेरिका में स्थित 'कल सोमानी' नामी समूह ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि कल सोमानी को चुपचाप राजस्थान रॉयल्स को खरीदने की दौड़ से किनारे कर दिया गया, जबकि हमने कभी भी अपनी बोली वापस नहीं ली थी.
समूह का कहना है कि मार्च में, कल सोमानी राजस्थान रॉयल्स में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.63 अरब अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदने के लिए सहमत हो गए थे, और उम्मीद थी कि यह सौदा 2026 IPL सीजन के बाद पूरा हो जाएगा. लेकिन रविवार (3 मई) को मित्तल परिवार ने ये घोषणा कर दी कि मनोज बदाले और उनके दूसरे बिजनेस पार्टनर ने राजस्थान रॉयल्स को खरीदने के लिए एक पक्का समझौता हो गया है.
राजस्थान रॉयल्स टीम को ना खरीद पाने का अफसोस
इस समझौते के बाद कल सोमानी समूह जिसमें रॉब और जॉर्डन वाल्टन, और माइकल हैम्प भी हैं, ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा, 'छह महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक वाले समूह का हिस्सा न बन पाने से हम बहुत निराश हैं.'
बयान में आगे कहा गया, 'हमारे समूह के पास दूसरे लीग जैसे NFL, MLB, EPL, La Liga और TGL में मालिकाना हक का अनुभव है. इस समूह में पेशेवर खेलों के शीर्ष स्तर के कुछ चुनिंदा वैश्विक सुपरस्टार भी शामिल थे. हम सभी IPL को नई अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करने के अवसर से प्रेरित थे. पूरी प्रक्रिया के दौरान, हम हर चरण में सबसे मजबूत समूह थे, और खेल निवेश के क्षेत्र के कुछ सबसे प्रमुख निवेशकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे.'
🚨 KAL SOMANI GROUP RAISED INTEGRITY, TRANSPARENCY, CONSISTENCY ISSUES. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 5, 2026
The Statement from Kal Somani group after their Rajasthan Royals ownership deal fell off:
" contrary to stories that have been planted in the press, our group was and has always been fully funded,… pic.twitter.com/XXxaOf8SoV
हालांकि मीडिया में ये रिपोर्ट फैलाई गई कि कल सोमानी के ग्रुप, जिसने पहले RR को खरीदने के लिए एक सफल बोली लगाई थी, खरीद पूरी करने के लिए धन जुटाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनका सौदा टूट गया.
हम सौदा पूरा करने के लिए तैयार थे
इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कल सोमानी ने कहा, 'प्रेस में फैलाई गई कहानियों के विपरीत, हमारा समूह पूरी तरह से वित्तपोषित था और हमेशा रहा है. हम निश्चितता के साथ सौदा पूरा करने के लिए तैयार थे, और हमने कभी भी अपनी बोली वापस नहीं ली. हमारे पास सभी जरूरी दस्तावेज तैयार थे और हमें बताया गया था कि शनिवार को फ्रेंचाइजी की बोर्ड बैठक हमारे समूह को मंजूरी देने के लिए आयोजित की गई थी. अंत में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, निष्ठा, व्यावसायिकता और सद्भावना के उच्चतम मानकों के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से, वह काफी नहीं था.'
बयान में ये भी कहा, 'हमारा मानना है कि इस नतीजे में आखिर में सबको बराबर का मौका नहीं मिला, और हमारी बोली की मजबूती और सौदे को पूरा करने की हमारी तैयारी को अंतिम फैसले से मिलाना मुश्किल है. हालांकि हम बोली के नतीजों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा यह भी मानना है कि इतने अहम मामलों की प्रक्रियाएं पारदर्शिता, एकरूपता, ईमानदारी और नेक नीयत के साथ पूरी की जानी चाहिए.'
राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक कौन?
बता दें कि अब मित्तल परिवार के पास राजस्थान रॉयल्स का लगभग 75 प्रतिशत मालिकाना हक है, जबकि आदर पूनावाला के पास लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा है. बाकी बचा लगभग 7 प्रतिशत हिस्सा मौजूदा मंजूरशुदा निवेशकों के पास होगा, जिनमें मनोज बदाले भी शामिल हैं.