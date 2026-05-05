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हम राजस्थान रॉयल्स टीम को खरीदने के लिए तैयार थे लेकिन..., अमेरिकी कंपनी ने किया बड़ा दावा

राजस्थान रॉयल्स टीम ( IANS )

RR Sale Sparks Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स की बिक्री पर अमेरिका में स्थित 'कल सोमानी' नामी समूह ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि कल सोमानी को चुपचाप राजस्थान रॉयल्स को खरीदने की दौड़ से किनारे कर दिया गया, जबकि हमने कभी भी अपनी बोली वापस नहीं ली थी. समूह का कहना है कि मार्च में, कल सोमानी राजस्थान रॉयल्स में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.63 अरब अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदने के लिए सहमत हो गए थे, और उम्मीद थी कि यह सौदा 2026 IPL सीजन के बाद पूरा हो जाएगा. लेकिन रविवार (3 मई) को मित्तल परिवार ने ये घोषणा कर दी कि मनोज बदाले और उनके दूसरे बिजनेस पार्टनर ने राजस्थान रॉयल्स को खरीदने के लिए एक पक्का समझौता हो गया है. राजस्थान रॉयल्स टीम को ना खरीद पाने का अफसोस

इस समझौते के बाद कल सोमानी समूह जिसमें रॉब और जॉर्डन वाल्टन, और माइकल हैम्प भी हैं, ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा, 'छह महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक वाले समूह का हिस्सा न बन पाने से हम बहुत निराश हैं.' बयान में आगे कहा गया, 'हमारे समूह के पास दूसरे लीग जैसे NFL, MLB, EPL, La Liga और TGL में मालिकाना हक का अनुभव है. इस समूह में पेशेवर खेलों के शीर्ष स्तर के कुछ चुनिंदा वैश्विक सुपरस्टार भी शामिल थे. हम सभी IPL को नई अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करने के अवसर से प्रेरित थे. पूरी प्रक्रिया के दौरान, हम हर चरण में सबसे मजबूत समूह थे, और खेल निवेश के क्षेत्र के कुछ सबसे प्रमुख निवेशकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे.'