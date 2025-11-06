RCB फैंस के लिए दुखद खबर, बिकने की कगार पर आई फ्रेंचाइजी, जानिए कब मिलेगा नया खरीदार
आरसीबी फैंस के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए रख दिया गया है.
Published : November 6, 2025 at 11:41 AM IST
हैदराबाद : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की सबसे बड़ी टीमों में शुमार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. आरसीबी बिकने वाली हैं. दरअसल इस टीम के पुराने मालिक नया मालिक ढूंढ रहे हैं, जिसके चलते आरसीबी के बिकने की नौबत आ गई है.
दरअसल, अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के ठीक बाद आरसीबी की ओनरशिप में बदलाव होने वाला है. इसे बिक्री के लिए रखा गया है और फ्रेंचाइजी के मालिक, डियाजियो, 31 मार्च 2026 तक नए मालिक ढूंढने की उम्मीद कर रहे हैं. RCB के मालिकों ने बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उन्होंने एक डिस्क्लोजर जारी किया है.
PARTIES INTERESTED FOR RCB (Cricbuzz):— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 6, 2025
- US based private investment company.
- Adani Group.
- Adar Poonawalla.
- JSW Group.
- Devyani International Group. pic.twitter.com/wbHIRrnLja
फ्रेंचाइजी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक कम्युनिकेशन में यूके की कंपनी ने बताया है कि, यह कदम रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) का एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू है, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी है. कंपनी ने बीएसई (BSE) को भेजे गए एक लेटर में यह बात बताई है.
क्रिकबज के अनुसार, स्टेटमेंट में कहा गया है, 'यूएसएल (USL) अपनी पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी, आरसीएसपीएल (RCSPL) में इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू शुरू कर रही है. आरसीएसपीएल के बिजनेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) फ्रेंचाइजी टीम की ओनरशिप शामिल है जो हर साल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) द्वारा आयोजित पुरुषों के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और महिला प्रीमियर लीग (WPL) क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है'.
बीएसई को भेजे गए कवर लेटर में स्टेकहोल्डर्स ने कहा कि, वे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) के रेगुलेशन 30 के तहत यह डिस्क्लोजर कर रहे हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि मालिक अगले साल 31 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं.
🚨 OFFICIAL - BIG BREAKING NEWS 🚨— The Khel India Cricket (@TKI_Cricket) November 5, 2025
RCB owner United Spirits Ltd (USL) has decided to initiate strategic review of the investment in the " royal challengers sports private limited"
the review set to be completed by march 31, 2026 pic.twitter.com/PX6iLLc5de
यह कदम डियाजियो के ड्रिंक्स बिजनेस में चल रही मुश्किलों के बीच आया है, जो बहुत अच्छी हालत में नहीं है. जून 2025 की फाइलिंग में कंपनी ने आरसीबी की बिक्री की किसी भी संभावना से इनकार किया था. इसके साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स के कंपनी सेक्रेटरी, मितल संघवी ने इस चर्चा को सिर्फ अटकलें बताया था.
डाइवेस्टमेंट की संभावना के बारे में अटकलें 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई दुखद घटना के बाद से शुरू हुई हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. यह घटना तब हुई जब स्टेडियम में फ्रेंचाइजी की ट्रॉफी सेरेमनी में शामिल होने के लिए भीड़ जमा हुई थी. आरसीबी उन पॉपुलर फ्रेंचाइजी में से एक है जिसके कोर में स्टार विराट कोहली हैं और क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे इंटरनेशनल स्टार्स भी हैं, जो पहले फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं.