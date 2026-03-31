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उत्तराखंड मूल के रोनित कार्की US में पहले ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बने उपविजेता, युद्ध ने ली परीक्षा, फिर आया मेडल

ITF M25 लास वेगास टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड से मिली लास्ट मिनट एंट्री: त्रिलोक कार्की ने बताया कि एंट्री कंप्लीट हो गई थी. ऐसे में उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली. इस लास्ट मिनट एंट्री ने बड़ा काम किया. अपने से बड़े और ज्यादा अनुभवी टेनिस प्लेयर के खिलाफ खेलने पर भी रोनित ने अपने खेल के स्तर को काफी ऊंचा उठाया. सबसे पहले उन्होंने दो क्वालीफायर मैच जीते. इसके बाद मेन ड्रॉ के चार मैच जीतकर वो फाइनल में पहुंच गए. रोनित हालांकि फाइनल नहीं जीत पाए लेकिन पहली बार जूनियर लेवल से निकलकर मेन्स में खेलते हुए इतनी बड़ी प्रतियोगिता में रनर अप रहना अभूतपूर्व उपलब्धि थी.

दुबई से निकलकर किसी तरह पहुंचे अमेरिका: अमेरिका में रह रहे रोनित के पिता त्रिलोक कार्की ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने किसी तरह रोनित को दुबई से निकालकर सुरक्षित अमेरिका पहुंचाया. जब रोनित अमेरिका पहुंचे तो उसके दो दिन बाद ही वहां ITF मेन्स 25 प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी.

युद्ध के दौरान दुबई में फंस गए थे रोनित कार्की: दरअसल रोनित मार्च की शुरुआत में करीब तीन हफ्ते के लिए तीन बड़ी टेनिस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए दुबई आए थे. इस दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया. युद्ध के कारण दुनिया में सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया. ईरान ने दुबई में भी अटैक किया. इस कारण प्रतियोगिताएं तो छोड़िए वहां जान बचाना मुश्किल हो गया.

देहरादून: अमेरिका में उत्तराखंड मूल के टेनिस खिलाड़ी रोनित कार्की ने धूम मचा रखी है. अभी तक अमेरिका के लिए जूनियर टेनिस खेल रहे रोनित ने अब ओपेन में खेलना शुरू कर दिया है. अपने ओपर एरा के शुरुआती टूर्नामेंट में ही अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी रोनित कार्की ने ITF M25 लास वेगास टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई और उपविजेता बने. रोनित पिछले साल विंबलडन जूनियर के भी उप विजेता रहे हैं. रोनित की इस बड़ी सफलता पर उनके माता-पिता ने ईटीवी भारत से बात की.

रोनित कार्की के पिता त्रिलोक कार्की ने ईटीवी भारत को बताया कि इस प्रतियोगिता में रोनित के खिलाफ काफी अनुभवी और उससे ज्यादा दमखम वाले खिलाड़ी खेल रहे थे. रोनित ने शांतचित रहकर उनका मुकाबला किया. किसी भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि रोनित बड़े खिलाड़ियों के सामने दबाव में हैं. उसी का नतीजा था कि वो रनर अप रहे.

अपने पहले मेन्स टेनिस रनर अप खिताब के साथ रोनित, साथ में मम्मी कंचन (Photo Courtesy- Trilok Karki)

पिता की जगह माता कंचन गईं बेटे के साथ: दिलचस्प बात ये थी कि अपने ऑफिस के काम की व्यस्तता के कारण पिता त्रिलोक कार्की बेटे रोनित के टूर्नामेंट में नहीं जा सके. ऐसे में रोनित की मां कंचन कार्की वहां गई थीं. ईटीवी भारत से बात करते हुए कंचन कार्की ने कहा कि- जब दुबई में बात नहीं बनी, तो किस्मत से रोनित को वेगास टूर्नामेंट के क्वालिफ़ाइंग राउंड में आखिरी मिनट में वाइल्डकार्ड मिल गया.

अपनी दादी के साथ रोनित की बचपन की फोटो जब वो पिथौरागढ़ आए थे (Photo Courtesy- Trilok Karki)

रोनित के खेल से संतुष्ट दिखीं मां कंचन: वह पिछले एक महीने से मुकाबले के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए हमें खुशी थी कि उसे वेगास टूर्नामेंट में मज़बूत खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मौका मिला. जैसे-जैसे दिन बीतते गए, उसका आत्मविश्वास और बढ़ता गया और अपनी ट्रेनिंग पर उसका भरोसा और भी मज़बूत और पक्का होता गया. उसने लगातार 6 मैच जीते, जिससे उसे आगे के लिए बहुत आत्मविश्वास मिलेगा.

दादी और गाय के साथ रोनित (Photo Courtesy- Trilok Karki)

एक माता-पिता के तौर पर, उसे कोर्ट पर अपना खेल खेलते हुए और मुस्कुराते हुए देखना बहुत सुकून देने वाला था. मैं देख रही हूं कि वह मैच से पहले और बाद में तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है. ये मैच काफी मुश्किल थे. इसके बावजूद रोनित मानसिक तौर पर वह पूरी तरह से मुकाबले में बना रहा. 35-37 डिग्री सेल्सियस की तेज़ गर्मी और क्वालिफ़ाइंग तथा मेन ड्रॉ के शुरुआती दौर के हर मैच में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही थी. हम उसके फोकस और लगन से बहुत खुश हैं.

बछिया को दुलारते नन्हे रोनित (Photo Courtesy- Trilok Karki)

पिता त्रिलोक ने बताया रोनित का आगे का शेड्यूल: रोनित के पिता त्रिलोक कार्की से जब बेटे के आगामी शेड्यूल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगले रविवार से फ्लोरिडा IMG चैलेंजर50 जो ATP प्रतियोगिता होगी, उसमें खेलना है. यहां रोनित को क्वालीफाइंग में स्पॉट मिला है. उसके अगले हफ्ते मंडे से ओरलैंडो में ITF प्रतियोगिता खेलनी है.

टेनिस में ATP क्या है? टेनिस में ATP (Association of Tennis Professionals) पुरुषों के पेशेवर टेनिस को संचालित करता है. यही एटीपी टूर और रैंकिंग का जारी करता है.

टेनिस में ITF क्या है? टेनिस में ITF (International Tennis Federation) टेनिस की सर्वोच्च विश्व संस्था है. ITF नियमों, ग्रैंड स्लैम और निचले स्तर के 'आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर' को संचालित करता है. ATP पुरुष टूर का प्रबंधन करता है. ITF पूरे खेल को नियंत्रित करता है.

रोनित की पिथौरागढ़ के गांव की तस्वीर (Photo Courtesy- Trilok Karki)

कौन हैं रोनित कार्की? रोनित कार्की की जड़ें भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से हैं. उनके पिता त्रिलोक कार्की सन् 2002 में पत्नी कंचन के साथ अमेरिका चले गए थे. दोनों पति-पत्नी इंजीनियर हैं. इनका परिवार अमेरिका के न्यू जर्सी में रहता है. रोनित कार्की अमेरिकी टेनिस सर्किट में जाना माना नाम है. पिछले साल वो जूनियर विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे और उपविजेता रहे थे. उनकी इस उपलब्धि पर अमेरिका में भारतीय दूतावास ने उन्हें सम्मानित किया था.

रोनित की बहन भी खेलती हैं टेनिस: रोनित की बहन नाओमी कार्की भी अमेरिका से टेनिस खेलती हैं. रोनित के ताऊजी भरत कार्की अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं.

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