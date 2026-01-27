उत्तराखंड मूल के टेनिस प्लेयर रोनित कार्की अमेरिका में सम्मानित, भारतीय दूतावास ने सराही उपलब्धियां
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ मूल के निवासी रोनित कार्की अमेरिका के उभरते टेनिस प्लेयर हैं, वो जूनियर विंबलडन के रनर अप रहे हैं
देहरादून: उत्तराखंड वासियों और खासकर खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. पिथौरागढ़ मूल के रोनित कार्की को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर, न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने उनकी टेनिस उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया. खासकर 2025 विंबलडन बॉयज़ सिंगल्स फ़ाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया.
टेनिस खिलाड़ी रोनित कार्की हुए सम्मानित: रोनित कार्की के पिता त्रिलोक कार्की को न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सल जनरल बिनय श्रीकांत प्रधान ने अवॉर्ड दिया. कार्की परिवार अमेरिका के न्यू जर्सी में रहता है, लेकिन मूल रूप से भारत में उत्तराखंड जिले के पिथौरागढ़ का रहने वाला है. रोनित अमेरिका की ओर से टेनस खेलते हैं.
भारतीय दूतावास ने रोनित को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया: न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास की ओर से रोनित कार्की को जो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, उसमें लिखा है-
'श्री कार्की को टेनिस में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सराहना। खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, जो दृढ़ता, कौशल और उत्कृष्टता की अथक खोज से चिह्नित है, ने उन्हें दुनिया भर के महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए प्रेरणा के रूप में पहचान दिलाई है और भारतीय-अमेरिकी समुदाय को बहुत गर्व महसूस कराया है।
भारत के महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क, श्री रोनित कार्की के प्रति गहरी सराहना व्यक्त करता है।
-'एंबेसडर विनय एस प्रधान, कॉन्सल जनरल-
रोनित के ताऊजी भरत कार्की का परिवार मुंबई में रहता है. भरत कार्की ने ईटीवी भारत से बात करते हुए अपने भतीजे की उपलब्धियों पर खुशी जताई. उन्होंने बताया कि उनकी मां यानी रोनित की दादी इन दिनों अमेरिका गई हैं. पोते ने दादी को USTA - U18 नेशनल के मैच देखने के लिए खासतौर पर अमेरिका बुलाया था. फाइनल जीतने के बाद रोनित ने दादी के साथ प्यारी सी फोटो खिंचवाई थी.
विश्व जूनियर टेनिस में रोनित कार्की की है धाक: रोनित कार्की ने जनवरी 2025 में अपने साथी जैक सैटरफील्ड के साथ ITF जूनियर जे300 बैरेंक्विला डबल्स का खिताब जीता था. जून 2025 में वो रोलां गैरा जूनियर चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचे थे. इससे पहले 2023 यूएसटीए विंटर नेशनल्स फॉर बॉयज 18 और 2024 ईस्टर बाउल बॉयज 18 डबल्स में गोल्ड बॉल हासिल की थी.
रोनित कार्की जूनियर विंबलडन के रनर अप रहे हैं: रोनित कार्की अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं. 28 अप्रैल 2025 को उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 49 हासिल की थी. रोनित कार्की (Ronit Karki) की अब तक की सर्वश्रेष्ठ ITF (International Tennis Federation) जूनियर रैंकिंग विश्व नंबर 18 है. 2025 विंबलडन बॉयज सिंगल्स टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचकर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी.
जूनियर लेवल पर उपलब्धियों से भरा है करियर: रोनित कार्की अमेरिका में U- 14, 16, 18, US national champion रह चुके हैं. USTA - U18 नेशनल चैंपियन रहे हैं. इस जीत को उन्होंने अपने परिवार को समर्पित किया था. उन्होंने अपनी दादी के साथ फोटो खिंचवाते हुए अपना पुरस्कार परिवार की देन बताया था. एकेडमिक इयर के लिए रोनित ने हार्वर्ड विवि में एडमिशन लिया है.
कौन हैं रोनित कर्की? रोनित कार्की उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पंगखू के जाबुका गांव के मूल निवासी हैं. रोनित 17 साल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं. इंटरनेशनल जूनियर लॉन टेनस सर्किट में उनके खेल की धूम मची हुई है.
उत्तराखंड में रोनित कार्की के परिवार की जड़ें: रोनित कार्की का परिवार उत्तराखंड की सीमांत जिले पिथौरागढ़ स्थित पंगखू के जाबुका गांव का मूल निवासी है. उनके पिता त्रिलोक सिंह कार्की और माता कंचन कार्की, दोनों इंजीनियर हैं. इनका परिवार अमेरिका चला गया. वहीं रोनित का जन्म हुआ. रोनित की बड़ी बहन नाओमी कार्की भी अमेरिका के लिए जूनियर लॉन टेनिस खेलती हैं.
