रोहतक की बेटी आशिमा का एशियन गेम्स में कमाल, ट्रैप टीम इवेंट में जीता रजत पदक, मां बोलीं- "मुकाबला बहुत कठिन था, लेकिन बेटी ने देश का नाम रोशन किया"
रोहतक की आशिमा अहलावत ने एशियन गेम्स में महिला ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया.
Published : September 29, 2026 at 2:39 PM IST
रोहतक: रोहतक जिले के खरकड़ा गांव की निशानेबाज आशिमा अहलावत ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीता. आशिमा ने नीरू ढांडा और मनीषा कीर के साथ मिलकर यह उपलब्धि हासिल की. बेटी की सफलता से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है.
शूटिंग का सपना ऐसे हुआ पूरा: दरअसल, 27 सितंबर 2003 को जन्मी आशिमा को साल 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन से शूटिंग में आने की प्रेरणा मिली. मनु भाकर और हीना सिद्धू के प्रदर्शन ने उनके मन में निशानेबाज बनने का सपना जगाया.
सीएम ने दी बधाई: आशिमा को इस उपलब्धि पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बधाई दी. सीएम ने अपने X पर लिखा, "भारत की बेटियों ने #AsianGames2026 में रचा एक और गौरवपूर्ण अध्याय! खेलों में पदार्पण करते हुए Neeru Dhanda और Aashima Ahlawat ने Manisha Keer के साथ मिलकर भारत के लिए रजत पदक जीता. इस उपलब्धि में हरियाणा के लिए Aashima Ahlawat और Neeru Dhanda की सफलता विशेष गर्व का विषय है."
भारत की बेटियों ने #AsianGames2026 में रचा एक और गौरवपूर्ण अध्याय! 🥈— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) September 29, 2026
खेलों में पदार्पण करते हुए Neeru Dhanda और Aashima Ahlawat ने Manisha Keer के साथ मिलकर भारत के लिए रजत पदक जीता।
इस उपलब्धि में हरियाणा के लिए Aashima Ahlawat और Neeru Dhanda की सफलता विशेष गर्व का विषय है।… pic.twitter.com/KNPBEXuczQ
मां ने रखी पढ़ाई की शर्त: आशिमा की मां सुमित्रा अहलावत ने बताया कि, "मैं चाहती थीं कि खेल के कारण बेटी की पढ़ाई प्रभावित न हो. मैंने शर्त रखी कि 12वीं में 98 प्रतिशत अंक आने पर ही शूटिंग की अनुमति मिलेगी. आशिमा ने 98.6 प्रतिशत अंक हासिल कर यह शर्त पूरी की और दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में दाखिला लिया."
पिस्टल से शुरू किया था सफर: सुमित्रा अहलावत ने बताया कि, "आशिमा ने शुरुआत 10 मीटर एयर पिस्टल से की थी. बाद में पूर्व भारतीय निशानेबाज रंजन सोढ़ी की सलाह पर उन्होंने शॉटगन ट्रैप शूटिंग को अपना लिया. बेहतर प्रशिक्षण के लिए मां सुमित्रा भी रोहतक से दिल्ली चली गईं. शुरुआती दौर में पहली शॉटगन और पर्याप्त कारतूस जुटाने में करीब आठ महीने लग गए."
गलती से सीखा और वापसी की: साल 2024 में पेरू में हुई विश्व चैंपियनशिप में गणना संबंधी गलती के कारण आशिमा अंतिम टारगेट से चूक गईं और चौथे स्थान पर रहीं. उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलती पर काम किया. कुछ ही सप्ताह बाद दिल्ली में हुई विश्व विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने मजबूत वापसी की.
एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी चमकीं: आशिमा ने पिछले वर्ष अगस्त में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दो पदक जीते थे. उन्होंने महिला ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था. अपने करियर में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग को भी वह अहम मानती हैं.
मां बोलीं- "बेटी ने देश का नाम रोशन किया": आशिमा की मां सुमित्रा अहलावत ने कहा कि, "मुकाबला बहुत कठिन था, लेकिन बेटी ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. मुझे उम्मीद थी कि आशिमा पदक जरूर हासिल करेगी. आशिमा 2 अक्टूबर को लौटेगी. इस दौरान उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा."
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