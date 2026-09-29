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रोहतक की बेटी आशिमा का एशियन गेम्स में कमाल, ट्रैप टीम इवेंट में जीता रजत पदक, मां बोलीं- "मुकाबला बहुत कठिन था, लेकिन बेटी ने देश का नाम रोशन किया"

रोहतक की बेटी आशिमा ने ट्रैप टीम इवेंट में जीता रजत पदक ( SAI media )

रोहतक: रोहतक जिले के खरकड़ा गांव की निशानेबाज आशिमा अहलावत ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीता. आशिमा ने नीरू ढांडा और मनीषा कीर के साथ मिलकर यह उपलब्धि हासिल की. बेटी की सफलता से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है.

शूटिंग का सपना ऐसे हुआ पूरा: दरअसल, 27 सितंबर 2003 को जन्मी आशिमा को साल 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन से शूटिंग में आने की प्रेरणा मिली. मनु भाकर और हीना सिद्धू के प्रदर्शन ने उनके मन में निशानेबाज बनने का सपना जगाया. सीएम ने दी बधाई: आशिमा को इस उपलब्धि पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बधाई दी. सीएम ने अपने X पर लिखा, "भारत की बेटियों ने #AsianGames2026 में रचा एक और गौरवपूर्ण अध्याय! खेलों में पदार्पण करते हुए Neeru Dhanda और Aashima Ahlawat ने Manisha Keer के साथ मिलकर भारत के लिए रजत पदक जीता. इस उपलब्धि में हरियाणा के लिए Aashima Ahlawat और Neeru Dhanda की सफलता विशेष गर्व का विषय है." मां ने रखी पढ़ाई की शर्त: आशिमा की मां सुमित्रा अहलावत ने बताया कि, "मैं चाहती थीं कि खेल के कारण बेटी की पढ़ाई प्रभावित न हो. मैंने शर्त रखी कि 12वीं में 98 प्रतिशत अंक आने पर ही शूटिंग की अनुमति मिलेगी. आशिमा ने 98.6 प्रतिशत अंक हासिल कर यह शर्त पूरी की और दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में दाखिला लिया."